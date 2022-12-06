Дискотека 90-х: откуда столько берез

Разбираемся, почему в татарских песнях поют именно про это дерево

Бытует мнение, что татарские клипы — это сплошь баяны, деревни и березки. С инструментами и локациями история понятна, но откуда взялось именно это дерево? Если их много снимают, значит, про них и много поют. Так ли это? Давайте проверять. Мы уже писали о песне «Ак каен» группы «Айфара», где это дерево является символом былой любви. В прошлом выпуске упоминали Расима Низамова, в его «Каеннар арасында» береза сравнивается с девушкой. Сколько еще таких песен?

Одинокие, красивые, печальные



Сайт «Татар җырлары» выдает 26 песен, в названии которых есть слово «каен». И это не считая композиций, где она упоминается в тексте!

Давайте читать и анализировать, кого и что эти деревья, распространенные практически исключительно только в северном полушарии, обозначают. В народной песне «Ялгыз каен» герой словно бы соревнуется с березой в уровне одиночества. В другой прямо заявляется: «Каеннарны кайгы төсе диләр» («У берез цвет печали»). С березой делятся горестями («Сагынамын каеннарны»). Одинокая береза встречает путника, вернувшегося в родную деревню. Как писал поэт Зульфат, каеннар көтә — березы ждут. А Марс Миннуллин увещевает: «Утыртмагыз ялгыз каен» («Не сажайте одинокую березу»).



При этом есть и выразительные исключения. Берез может быть и две («Пар каен»), а в песне композитора Рима Хасанова и поэта Наиля Гаетбаева берез три — «Өч каен», впрочем, они также напоминают об ушедшей любви. В народной «Каен ауган» упавшая береза служит преградой для пытающегося вернуть возлюбленную героя. «Каен җиләге» переносит примирительную функцию на «березовую ягоду», землянику. А в популярнейшей «Идел буе каеннары» Ильхама Шакирова вид берез на Волге радует, поскольку напоминает певцу, вероятно, босоногих девушек. В «Каеннар» березовые почки сравниваются с девичьими пальчиками, в «Ак каеным» сама береза якобы похожа на реснички замерзшей барышни. Потому что («Гашыйклар каены»), «у каждого влюбленного есть своя береза». В этом плане татарские образы перекликаются с символикой из русской поэзии. Но это не заимствование, а обращение к схожим источникам.

Иди через лес



Все это неспроста. Во-первых, береза — символ многих мифологических систем, поскольку в них существует культ дерева, культ природы. Финно-угры проводят священные обряды в урочищах, а в шаманских культурах из березы, специально пересаженной на новое место из леса, делается ручка шаманского барабана.

У татар одинокая береза считалась местом, где могут обитать злые духи. Березы растут на кладбищах (отсюда «каен зираты» — «кладбище в березняке»). Из березы делают банные веники, которым парят невест перед свадьбой, чтобы обезопасить от злых духов. Он же фигурирует в легенде о трех сахабах, сподвижниках пророка Мухаммада, которых он отправил в Волжскую Булгарию распространять ислам. Они приехали туда, выдавая себя за врачей. И вылечили дочь хана Айдара — Туйбике. Один из прибывших, Габдрахман, воткнул в землю посох, и из него зимой выросла береза, из которой сделали веник, которым и была вылечена Туйбике.

Если говорить о больших поэтах, особенно много берез у Роберта Миннуллина и Хасана Туфана. У последнего даже есть стихотворение 1933 года о Гражданской войне, в котором на березу белогвардейцы вешают сельского парня, а она пытается его спасти. И на эти стихи написана музыка. У Миннуллина даже есть произведение «Тагын каеннар турында» («Опять о березах»), для него это символ родины, земли, родственных связей, чистоты, спокойствия, печали, трагедии.

И неслучайно «каен» рифмуется с «кайгы», «горем, печалью». Так что уверенно можно сказать, что в данном случае мы имеем дело не со стереотипами, а с устоявшимися образами, носящими сакральный смысл. Но, увы, не факт, что это осознают современные авторы, возможно, для них береза — это просто пропуск в мир шлягеров для корпоративов.