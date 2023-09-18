День в истории: ЗИЛ закрывается, ЦРУ создается

Чем примечательна дата 18 сентября?

18 сентября Казань посетил Иван Поддубный, был принят «Закон об обязательной военной службе», запущен первый гидроагрегат Камской ГЭС, ЗИЛ выпустил последний грузовик, появилось ЦРУ, в космос отправилась первая туристка. Родились писатель Гариф Ахунов, глава Комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, поэтесса и переводчик Ариадна Эфрон. Умерли гитарист Джими Хендрикс, астроном Виктор Сафронов, актриса и мастер озвучки Клара Румянова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Продают места в общежитиях

18 сентября 1927 года прошла «прощальная гастроль» в Казани богатыря Ивана Поддубного в ходе турне по России. В юности Поддубный не только боролся на поясах, но и пел в церковном хоре. После совмещал работу портовым грузчиком в Севастополе с тяжелой атлетикой. Шесть лет он гастролировал по миру с труппой антрепренера Энрико Труцци, также участвуя в различных соревнованиях среди борцов. Поддубного называли «чемпионом чемпионов». Его именем в Казани названа улица в жилом массиве Новое Юдино.

18 сентября 1925 года в деревне Учили Арского района родился писатель Гариф Ахунов. После Арского педучилища и историко-филологического факультета КГУ начал работать в журнале «Совет әдәбияты». В 1951-м был напечатан его первый рассказ «Галям задает вопрос». Был ответственным секретарем Альметьевского отделения Союза писателей Татарии. Позже, вернувшись в Казань, стал главным редактором журнала, теперь называвшегося «Казан утлары», и стал руководителем всего республиканского союза, также был секретарем Союза писателей РСФСР. Самое известное произведение Ахунова — роман «Клад», рассказывающий о татарстанских нефтедобытчиках, по которому на Свердловской киностудии сняли художественный фильм.

18 сентября 1971 года в Арске родилась Гульнара Габдрахманова. Окончила Казанский пединститут по специальности «русский язык и литература», работала преподавателем русского языка и литературы Арского педагогического училища, после была методистом Балтасинского детского сада №2, учителем русского языка и литературы Балтасинской гимназии, ведущим советником отдела общего и среднего образования Министерства образования и науки РТ, директором Карадуванской средней школы Балтасинского района, начальником отдела образования Балтасинского районного исполнительного комитета. В 2014-м стала заместителем министра образования и науки РТ, а в 2018-м возглавила Государственный комитет РТ по архивному делу.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

18 сентября 2021 года «Реальное время» рассказало, как некие посредники в социальных сетях предлагают купить места в общежитиях КФУ. Стоимость «прописки» на один год они обозначают в 8—15 тысяч рублей, а за посредничество просят до 3 тысяч. Корреспондент «Реального времени» провел переговоры с посредниками, прикинувшись родственником студента, но по понятным причинам на завершение сделки не явился.

Служат все!

18 сентября 1925 года в СССР был принят «Закон об обязательной военной службе». До 1930 года форма прохождения службы определялась жребием: в кадровом составе частей Красной Армии либо в составе территориально-милиционных дивизий, также был вариант с вневойсковым обучением с периодическими сборами. От участия в жеребьевке освобождали выпускников вузов и ряда других учебных заведений. Их зачисляли в кадровый состав красноармейских частей только на строевые должности. В пехоте и артиллерии служили два года, в воздушном флоте — три, в морском флоте — четыре года. Следующий закон, уже «О всеобщей воинской обязанности», приняли в сентябре 1939 года: отбывать военную службу обязаны все граждане СССР без различия расы, национальности, вероисповедания, образовательного ценза, социального происхождения и положения. Сроки призывной кампании — с 15 сентября по 15 октября.

Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

18 сентября 1954 года был пущен первый гидроагрегат Камской ГЭС в Перми. К 1956-му, когда начали работу последние гидроагрегаты, она была второй по мощности гидроэлектростанцией в СССР после Днепрогэса. Строить ее начали в 1944-м, но активно процесс пошел только в 1949-м. После запуска оборудование и сооружения доводились до ума, в частности, из-за низкого качества гидрогенераторов, размывов дна и берегов.

18 сентября 2016 года без каких-либо торжеств с конвейера сошел ЗИЛ-43276Т с дизельным двигателем экологического класса Евро-4 и пятиступенчатой механической коробкой передач. Это был последний за историю завода грузовик, купил его трамвайный парк Казани. После все корпуса ЗИЛа были снесены, кроме цеха по выпуску легковых авто представительского класса. На месте завода начали строить новый жилой район Москвы.



В космос? Только туристом!

18 сентября 1947 года в США появилось ЦРУ. Основной функцией управления стали внешняя и контрразведка, которые прежде вели агенты ФБР. Первым главой разведки назначили контр-адмирала Роскоу Хилленкоттера. В 2018 году независимое агентство правительства США впервые возглавила женщина — Джина Хаспел. С начала создания и по сегодняшний день в ЦРУ сменилось 34 руководителя.

18 сентября 2006 года на Международную космическую станцию отправилась первая космическая туристка Ануше Ансари. С ней на борту «Союз ТМА-9» находились российский космонавт Михаил Тюрин и астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа. Ансари перед полетом несколько месяцев проходила подготовку в ЦПК имени Юрия Гагарина, при этом под нее, как непрофессионального космонавта, пришлось срочно переоборудовать некоторые системы жизнеобеспечения корабля.

