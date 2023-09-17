Рашит Байбиков: «Мы лечим детей. Не это ли счастье?»

Как одновременно развивать детскую урологию в республике, играть в хоккей, писать книги, растить детей и поддерживать медресе

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Герой сегодняшнего портрета в «Реальном времени» — заслуженный врач РТ и РФ Рашит Салихович Байбиков, кандидат медицинских наук, главный внештатный детский уролог Минздрава РТ, заведующий урологическим отделением ДРКБ. В разговоре с нашим изданием он вспоминает о работе в стройотрядах и рассказывает о том, как пишет книги, увлеченно обсуждает вопросы ислама и вспоминает, как развивалась детская урология в республике последние тридцать лет. А еще, как увлеченный хирург и настойчивый ученый, мечтает о новом оборудовании для своей клиники.

Куда приводят мечты

Рашит Салихович появляется перед нами не в медицинской форме, а в деловом костюме.

— С утра сделал четыре операции, а как раз в эти минуты в Казани открывается конгресс Российского общества урологов. Как только закончим беседовать с вами — дооформлю протоколы операций и поеду туда, — объясняет доктор.

В медицине наш герой уже больше тридцати лет, а если считать время с начала учебы — то все сорок. За эти десятилетия он прошел огромный путь, работал и с детьми, и со взрослыми, дежурил на «скорой помощи» и делал высокотехнологичные операции, защитил диссертацию и руководит урологическим отделением главной детской клиники в республике. Слушая рассказ о его профессиональном и общественном пути, удивляешься: как можно было все это успеть?

Впрочем, обо всем по порядку. Наш герой рассказывает, что еще с ранних школьных лет думал стать или военным, или врачом, или военным врачом. Родился и рос он в деревне Куштово Апастовского района. Отец, фронтовик, в 1944 году, получив серьезное ранение, был отправлен на родину и стал работать в колхозе механизатором. В 1946-м женился — пара вырастила семерых детей! Но прежде чем почти все они получили высшее образование, нужно было их поднять и выучить в школе. А учиться приходилось далеко: когда Рашит учился во втором классе, школу в Куштово закрыли. Ближайшая восьмилетка была на железнодорожной станции Кильдуразы, туда Рашит и ходил с третьего класса — пешком, за 3 километра, в любую погоду, по шпалам, по бездорожью...

По окончании 8 класса юноша собрал документы в Суворовское училище, но когда приехал подавать их в военкомат Апастовского района, выяснилось, что набор уже закончен. Ему посоветовали доучиться, окончить 10 классов и попробовать поступить в высшее военное училище. Но, раз не вышло стать военным, Рашит решил начать путь ко второй своей детской мечте — и поступил в Буинское медицинское училище.

Член комитета комсомола Буинского медучилища предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

«Нисколько не жалею, что стал детским врачом»



Там он отлично учился, но не только учебой жил советский студент. Как только юноша получил паспорт — сразу же вступил в движение студенческих стройотрядов (ССО). Оно зародилось во времена СССР, в этом году отмечается 60-летний юбилей ССО Татарстана, а в 2024 всему движению по стране исполняется 65 лет. В стройотряд, учась в медучилище, Рашит ездил трижды.

— Мы три лета в Кагульском районе Молдавской ССР работали. Собирали кабачки, помидоры. Пололи. Вязали виноград… Я первый год был простым бойцом, два оставшихся года — бригадиром. В Молдавию в то время ездили 2000 стройотрядовцев из Татарстана, и 120 из них «поставляло» Буинское медицинское училище! Мы были разделены на 4 бригады по 30 человек. Работали с утра до ночи, а по субботам и воскресеньям еще и помогали строить дома — ходили «на шабашку». Нам ведь это все было очень близко, мы там чувствовали себя как в родной деревне! — вспоминает Рашит Салихович.

В 1984 году наш герой с отличием выпустился и поехал было работать фельдшером в Кзыл-Байрак Верхне-Услонского района, но через две недели ему пришла повестка: пора было идти в армию. Служил под Йошкар-Олой, в ракетных войсках стратегического назначения.

1 / 3 предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

В 1986 году, по окончании службы, молодой человек приехал в Казань — поступать в медицинский институт. Прошел подготовительные курсы, собеседование и был зачислен на педиатрический факультет (на лечебный, куда целился Рашит, мест не было).

— Нисколько не жалею о том, что пошел в педиатрию, до сих пор. И нисколько не жалею, что не стал военным врачом, — улыбается сегодня Рашит Салихович. — Я попал туда, куда должен был. Тем более, что в ту пору у меня не было конкретного представления о том, каким именно врачом я хотел стать. Это ведь приходит позже, ближе к окончанию вуза.

«Это были прекрасные времена...»

Отличительными чертами характера нашего героя с юных пор были деятельность, активность и целеустремленность. Да еще и он был старше большинства однокурсников, имел за плечами и училище, и армию — кого еще было назначать старостой группы и курса? Им наш герой и оставался все шесть лет учебы. Все это подразумевало каждодневную работу в деканате, постоянную организаторскую деятельность, прямое общение с деканами и их заместителями. А еще к концу первого года учебы Рашит (опять же на правах опытного стройотрядовца) стал командиром строительного отряда педиатрического факультета — он назывался «Эскулап-87». За годы учебы в институте он ездил в стройотряд три раза.

— Первый год мы строили школу в селе Большие Атряси Тетюшского района. По итогам сезона я был признан лучшим командиром строительных отрядов мединститута, и обком комсомола наградил меня туристической путевкой в Болгарию, за границу! После второго курса я ездил в Алтайский край вместе со стройотрядом энергоинститута — он назывался «Энергия-60». Был бойцом и врачом отряда. Там мы строили завод железобетонных изделий, работали с утра до ночи. Это были прекрасные времена… — с теплой ностальгией говорит Рашит Салихович.

1 / 3 предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

Но общественная работа общественной работой, а мечтой нашего героя было стать врачом. А для этого нужно было очень серьезно трудиться. Сдав на втором курсе экзамены по анатомии и гистологии (их многие признают самыми сложными дисциплинами в медицинских вузах), студент устроился фельдшером на «Скорую помощь» — работал ночами, дежурил, спасал людей, постигал медицинскую науку. Параллельно совмещал должность лаборанта в Центральной научно-исследовательской лаборатории медицинского института — талантливого студента пригласил к себе работать Равиль Ахмедзянов, который в то время заведовал ЦНИЛ КГМИ.

— Я на занятиях препарировал лягушек — все-таки, после медучилища. Мне удавалось хорошо выделять ткани, проводить опыты. И Равиль Харисович сказал: «У вас хорошая рука, приходите ко мне работать». Вот и устроился я в лабораторию — работал там с 1988 года по 1992, до самого окончания института. Занимался сократимостью и возбудимостью гладкой мускулатуры подопытных животных, по ночам ставил опыты на электрофизиологической установке. Изучал способы блокады рецепторов разными препаратами. И за время учебы у нас получилось 5 статей в серьезных и авторитетных научных журналах, — рассказывает Рашит Салихович.

«Судьба привела меня в урологию»

Итак, наш герой учился, работал на скорой, занимался наукой в научных кружках и в ЦНИЛ, ездил в стройотряды, а еще… работал электриком в главном учебном корпусе родного института, менял розетки и лампочки. Рашит Салихович говорит, что во время учебы одновременно работал в четырех местах. Четвертым была должность медбрата в 12-й горбольнице — там же он и врачебную практику после 4 курса проходил. А на наш вопрос о том, когда же ему удавалось жить, пожимает плечами и хитро улыбается.

Выбирая будущую специальность, наш герой примеривался к нескольким медицинским областям. Ходил на научный кружок по отоларингологии, а ближе к старшим курсам председательствовал в кружке по акушерству и гинекологии. Но в 1991 году, когда пришла окончательная пора определяться — наш герой оказался в субординатуре по детской хирургии, куда его взял легендарный профессор Михаил Рокицкий. Но к хирургии урологической он прикоснулся еще во время врачебной практики в 12-й горбольнице:

— Я ее проходил в хирургическом отделении, и моим руководителем был уролог Сергей Михайлович Солодков. Я ходил вместе с ним на все его операции и помогал. Это были разные операции: на почках, на предстательной железе… А позже судьба привела меня в урологию — значит, Сергей Михайлович стал одним из моих первых учителей.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

За время учебы у нас получилось 5 статей в серьезных и авторитетных научных журналах

Окончив субординатуру по хирургии, молодой врач получил распределение в БСМП — легендарную «пятнашку», в которой в то время было детское хирургическое отделение. С августа 1992 года Рашит Салихович начал проходить там интернатуру. Дежурил в больнице, как он сам выражается, безвылазно: начинались «лихие девяностые», врачей не хватало, времена были очень непростые. А больница принимала всю неотложку со всего города, да еще и плановые операции проводила. Это была сложная, но важная школа для начинающего хирурга.

В БСМП Рашит Салихович познакомился со знаменитым детским урологом Алмазом Ахунзяновым, который приезжал туда на перевязки, завязалось общение. И к концу интернатуры, как раз когда закрывалось детское хирургическое отделение БСМП и вся хирургия детей «переехала» в свежевыстроенный корпус ДРКБ, профессор Ахунзянов поспособствовал тому, чтобы нашего героя взяли работать в республиканскую клиническую больницу. Правда, штатное место нашлось только в эндоскопическом кабинете — там была ставка уролога-эндоскописта. Но оперировать доктор стал с первых дней.

А поскольку зарплата начинающего врача была совсем небольшая, то он вновь устроился работать на «Скорую помощь» в филиал №1 на Чехова. А еще — преподавать в медицинское училище и лаборантом на кафедру детской хирургии в институт. Опять работал в четырех местах!

Роды на Ленинской дамбе

Работу на «Скорой помощи» Рашит Салихович тоже вспоминает как важный этап своей жизни. Особенно выделяет тот факт, что за время дежурств лично принял пять родов — трое на дому, одни — в больнице, и еще одни — прямо в машине «Скорой помощи»!

— Мы уже везли роженицу в роддом №4, а она начала рожать. Я принял ребенка на Ленинской дамбе, под Кремлем. И говорю водителю: «Разворачивай!» — потому что ребенок-то уже родился, значит, их с мамой нужно было везти в другой роддом, в обсервацию — в Кировский район. Это было в 1995 году, значит, этому мальчику сейчас уже 28 лет. Я бы очень хотел его увидеть и узнать, как у него сложилась судьба! — рассказывает доктор.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Я принял ребенка на Ленинской дамбе, под Кремлем. И говорю водителю: «Разворачивай!» — потому что ребенок-то уже родился

Было на «Скорой» всякое — работа состоит не только из светлых моментов. Врач «Скорой помощи» — и акушер, и кардиолог, и реаниматолог, все специальности в одном человеке. Были случаи, когда врачей вызывали, потому что болит живот, а оказывалось, что это инфаркт. Были случаи с ножевыми ранениями, когда врачи приезжали гораздо раньше милиционеров. Были вызовы к наркозависимым (и они вели себя, по словам доктора, как шелковые!). Приходилось забирать и бездомных — до того запущенных, что по ним ползали опарыши…

Вспоминает Рашит Салихович и еще один случай — достаточно молодой еще мужчина начал мыться в ванной, стало плохо с сердцем, и он умер еще до приезда врачей.

— А это был день школьной линейки — кажется, «Последний звонок». И вот, мы приезжаем, а родственники злобно говорят: «Вот ведь нашел день — у ребенка последний звонок, а он умер!» Всякое бывало…

«Радость от результата перевешивает все отрицательные моменты»

Но основным и главным местом работы и областью развития нашего героя была детская урология — специальность, в которой он стал большим профессионалом и добился больших высот. 28 лет Рашит Салихович проработал в ДРКБ рядовым доктором. С 2016 года его назначили главным детским урологом-андрологом Управления здравоохранения Казани, а с 2019 — главным внештатным детским урологом Минздрава РТ. С 2020 года он руководит урологическим отделением в ДРКБ. С того же года Рашит Салихович — председатель аккредитационной комиссии по детской урологии и андрологии, член квалификационной комиссии Минздрава РТ по этой специальности. В 2014 году получил почетное звание заслуженного врача РТ, а в 2020 году стал заслуженным врачом Российской Федерации.

Большое внимание доктор уделяет научной работе — зерно, заложенное во время учебы в институте, проросло и дало обильные всходы. В 2015 году он под руководством профессора Наиля Акрамова защитил кандидатскую диссертацию, посвященную кистам почек у детей, их методам лечения и диагностики. Рашит Салихович получил три патента — разработал уникальные методы лечения кист, которые впервые были применены в Казани и дают отличные результаты. Чуть позже он получил и четвертый патент, а теперь говорит, что нужно защищать докторскую — но времени пока не хватает. Впрочем, при таком деятельном характере мы не сомневаемся в том, что докторской — быть!

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Когда я вижу, как прооперированный ребенок, веселый, спокойный, идет по отделению и готовится выписываться, или какое счастье светится в глазах его матери — это все радует

Рашит Салихович делает внушительное количество операций. Среди его пациентов — и практически взрослые уже люди, которым до 18-летия остались считанные месяцы, и новорожденные младенцы, которые родились с патологией мочевыводящей системы, и которых нужно срочно прооперировать, чтобы дать им возможность жить. Доктор говорит: никогда не делает операции механически, никогда не воспринимает организм пациента как механизм, который надо починить. Перед ним — всегда маленький человек, у которого впереди вся жизнь, и эту жизнь нужно сделать долгой и здоровой.

— Конечно, у меня есть эмоции по отношению к ребенку, а как же? Но вот жалости как таковой я к пациенту не испытываю. Я вижу проблему, я знаю, как помочь — и я это делаю. У меня в основном эндоскопические вмешательства, но и в операционной я много работаю. Главная эмоция, которую испытываю во время работы, — это радость от результата, и она перевешивает все отрицательные моменты. Когда я вижу, как прооперированный ребенок, веселый, спокойный, идет по отделению и готовится выписываться, или какое счастье светится в глазах его матери — это все радует, — признается доктор.

«Мы жалобами детей не лечим»

Бывает и такое, что, испытывая сострадание к ребенку, хирург считает нужным «воспитывать» его маму — по словам Рашита Салиховича, нередко бывают случаи, когда мать не соблюдает детскую гигиену, и даже в операционную может отправить своего ребенка, не помыв предварительно.

Обсуждая остро стоящий сегодня вопрос с родительскими жалобами и конфликтными мамами в отделении, Рашит Салихович, фигурально выражаясь, стучит по дереву: говорит, что на его отделение жалоб практически не поступает — бывают лишь единичные случаи. Этому способствует в том числе и то, что он сам всегда вызывает в свой кабинет недовольных родителей и внимательно с ними беседует:

— Я всегда им объясняю: мы жалобами детей не лечим. Вы можете написать сотню жалоб, подключить все свои связи, поднять на уши администрацию, дойти до министра, но ведь схема лечения вашего ребенка не изменится! Потому что мы изначально выбираем оптимальный способ. Мы врачи, мы знаем, как лечить ваших детей. И лечим всех одинаково качественно, к каждому ребенку относимся с душой.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Мы врачи, мы знаем, как лечить ваших детей. И лечим всех одинаково качественно

«За 30 лет здесь внедрили очень многое»



В 1993 году, когда наш герой окончил интернатуру и стал урологом-эндоскопистом, в ДРКБ закупили современную эндоскопическую аппаратуру производства Германии. И это был огромный шаг вперед, к высокотехнологичной медицине. До тех пор врачи делали эндоскопические операции (осмотр мочевого пузыря или мочеиспускательного канала) только детям старшей возрастной группы. Просто у них в распоряжении были только смотровые эндоскопы отечественного производства, они были большие, не рассчитанные на маленьких детей. С их помощью можно было только проводить осмотр, ни о каких манипуляциях внутри мочевого пузыря говорить не приходилось. И вдруг — оборудование, произведенное одной из самых авторитетных мировых компаний, производящих медтехнику!

С этого момента в ДРКБ начали внедрять огромное количество новых оперативных вмешательств — эндоскопических, малоинвазивных, очень эффективных. На сегодняшний день, как говорит Рашит Салихович, более 12 тысяч эндоскопических операций проведено в ДРКБ. Из них более 60% — лечебные вмешательства, благодаря которым множеству маленьких пациентов удается избежать больших, травматичных полостных операций.

— За те 30 лет, что я работаю в этой больнице, здесь внедрили очень многое из того, что раньше не делалось. Множество новых способов оперативных вмешательств, диагностики. Новое в лечении кистозных заболеваний привнесли и мы с Наилем Рамилевичем, когда работали над моей кандидатской диссертацией. Естественно, с годами меняются и подходы к лечению. К сожалению, с каждым годом растет число детей, рождающихся с тяжелыми обструктивными заболеваниями. Связано это с разными моментами — думаю, экологическая обстановка дает о себе знать, — рассказывает Рашит Салихович.

Если у плода есть врожденная урологическая патология, она, как правило, выявляется уже на втором ультразвуковом скрининге, который проходит беременная женщина. И если это происходит, то случай берется в рассмотрение консилиума, который еженедельно проходит в Перинатальном центре РКБ: там большая группа докторов обсуждает каждый отдельный случай и принимает решения. Если патология плода несовместима с жизнью, то беременность рекомендуют прервать.

А если помочь можно, то сразу же после рождения ребенок переводится в ДРКБ — или в отделение патологии новорожденных, или в отделение хирургии детей раннего возраста. Сразу проводятся диагностические рентген-урологические исследования, компьютерная томография, при необходимости — МРТ. И чем раньше начато лечение, тем лучше его результат — поэтому младенца с врожденной урологической патологией, скорее всего, прооперируют практически сразу же после рождения. Таким образом, врачи в ДРКБ уже заранее знают, что должен родиться их пациент, у них уже подготовлен план маршрутизации и алгоритм дальнейшего лечения.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Ждать, когда мальчик подрастет, больше не нужно, и эта патология сегодня исправляется до двухлетнего возраста. И к этому есть прямые медицинские резоны

— Многие патологии, особенно андрологические, сегодня стали оперировать детям более раннего возраста, чем это делали раньше, — продолжает рассказывать Рашит Салихович. — Пример — случаи, когда яичко не опустилось в мошонку. В 1990-х операцию в этом случае делали, когда ребенку исполнялось 5 — 6 лет (банально, чтобы была возможность уговорить его лежать неподвижно). А сейчас изменились и подходы к самой операции, к ее тактике. Ждать, когда мальчик подрастет, больше не нужно, и эта патология сегодня исправляется до двухлетнего возраста. И к этому есть прямые медицинские резоны: доказано, что после двух лет в неопущенном яичке происходят необратимые изменения. Поэтому рекомендуется многие операции делать в раннем возрасте.

Огромную часть операций сегодня делают уже не открытым путем, а лапароскопически, через небольшие разрезы. Это уменьшает травматичность, сокращает послеоперационный период, уменьшает расход обезболивающих наркотических средств — словом, сплошная польза для маленького пациента!

«За такую работу раньше Героя Соцтруда давали!»

Поток пациентов в урологическом отделении очень большой, выполняется огромное количество операций и поднаркозных диагностических вмешательств. В этом отделении на 40 коек выполняется 2800 операций в год — как по ОМС, так и по системе ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь), и в системе межтерриториальной помощи (причем сюда приезжают не только ближайшие соседи из Ульяновска или Йошкар-Олы, но и жители Дальнего Востока, Подмосковья, южных регионов страны). Кроме того, развивается и система внебюджетной медицины — например, с каждым годом в ДРКБ растет поток пациентов, которым нужно сделать обрезание. И весь этот огромный объем работы делают пятеро хирургов, включая самого Рашита Салиховича.

Он с благодарностью отзывается о коллективе своего отделения: говорит, что сотрудников ему не в чем упрекнуть. Мы проходим по отделению, заходим в ординаторскую, на пост медицинских сестер, спускаемся в эндоскопическую лабораторию — и везде слышим характеристику от заведующего: «Здесь работают лучшие врачи! А это медсестры — они у нас лучшие во всей клинике!» Медики смущенно улыбаются. А Рашит Салихович эмоционально говорит:

— Всегда твержу: за такую работу раньше Героя Соцтруда давали! Ребята очень много работают, и я им очень благодарен. Как благодарен и своим наставникам — и тем, о ком уже рассказал, и нашему прежнему завотделением, Шамилю Касымовичу Тахаутдинову.

С Шамилем Касымовичем Тахаутдиновым предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

Кстати, работает Рашит Салихович и по сей день, по своей старинной традиции, в четырех местах. 1,25 ставки у него в ДРКБ, на 0,25 ставки он — доцент кафедры ультразвуковой диагностики КГМА, еще на 0,25 — проводит детскую диспансеризацию в Пестречинском районе, и еще на 0,25 ставки работает хирургом, травматологом и урологом в Камском Устье.

Не только врач, но и общественник, и публицист

Но работой Рашит Салихович свою кипучую деятельность не ограничивает. Складывается ощущение, что в сутках у этого человека есть дополнительный десяток часов. Он, как и в студенчестве, продолжает вести общественную работу — например, очень активен в делах Казанского городского землячества «Апас», которому в нынешнем году исполняется 30 лет. Рашит Салихович входит в президиум правления землячества.

Работа проводится очень большая. Землячество проводит множество мероприятий в Казани, в Апастово, в деревнях района. А еще делает очень многое для того, чтобы сохранять историю родной земли, помогать людям, живущим в апастовских деревнях.

Доктор показывает внушительный фолиант: землячество выпустило книгу, в которой описаны все мечети в деревнях Апастовского района. Собирали информацию по крупицам, работали в архивах и с местными жителями. Потом заказывали верстку и дизайн, потом — печать… И теперь все мусульманские храмы в районе «инвентаризированы». Вот еще одна книга: она — о родной деревне Рашита Салиховича, о Куштово. В ней рассказывается про каждый дом и про каждого человека, живущего здесь! Наш герой увлекается фотографией, и более 100 иллюстраций в книге — это его фотоработы.

Кажется, готовить и выпускать книги — это серьезное хобби нашего героя, часть его жизни. Он показывает и свои научные труды, и общественные проекты. Например, Рашит Салихович собрал информацию и издал книгу о своем учителе, Алмазе Асхатовиче Ахунзянове. В ней собраны исчерпывающие данные о жизни легендарного врача, приведены воспоминания его близких, опубликованы уникальные фотографии из семейного архива. Так что наш герой показывает себя не только как талантливый врач и ученый, но и как публицист.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Мы всегда говорим, что делать это нужно позже, когда ребенок уже окрепнет — мы стараемся брать старше трех лет. И нигде в Коране не написано про сорок дней!

«Сейчас даже в арабских странах запрещено делать обрезание на дому»

Рашит Салихович, будучи детским врачом, в последние годы видит, что все больше людей обращаются к канонам ислама и делают мальчикам обрезание. Только в урологическом отделении ДРКБ проводят до 1000 обрезаний в год. Он предупреждает:

— Это нужно делать только в клинике, и ни в коем случае не в домашних условиях! Раньше в основном в деревнях делали — и там была, во-первых, антисанитария, а во-вторых, никакого обезболивания. Ребенок в шоке, потом два-три дня никого не подпускает к себе... И кстати, эта порочная практика до сих пор не прекращена. К нам и сейчас каждый месяц привозят детей после криминального домашнего обрезания — с осложнениями, с кровотечениями. Этим грешат в нескольких районах Татарстана, оттуда к нам регулярно детей привозят, причем маленьких — например, двухмесячных. Откуда-то пошло убеждение многих родителей, что обрезать младенца надо до того, как ему исполнится сорок дней. Но мы всегда говорим, что делать это нужно позже, когда ребенок уже окрепнет — мы стараемся брать старше трех лет. И нигде в Коране не написано про сорок дней! Сейчас даже в арабских странах и в странах СНГ запрещено делать обрезание на дому, это считается преступлением. Что касается нашей клиники, то мы года три уже более 90% таких операций делаем лазерным способом — такой метод снижает травматичность и сокращает период заживления. У нас после обрезания через два часа ребенок уже на ногах довольный бегает.

Мы задаем вопрос о том, не идет ли врач против воли Аллаха, когда спасает ребенка, который уже родился с серьезной патологией? Если небеса решили, что малыш этот жить не должен, не нарушает ли хирург эту волю? Рашит Салихович убежденно отвечает:

— Но мы коррегируем патологию по воле Аллаха — он нас посылает этой семье! И мы видим, что наши пациенты растут и становятся здоровыми, счастливыми, полноценными людьми. Это нас очень радует, и я думаю, что Аллах тоже нас воспринимает правильно, а не как своего врага!

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Мы видим, что наши пациенты растут и становятся здоровыми, счастливыми, полноценными людьми

«Мы завалены бумагами, у нас папки в архив не помещаются»



Рассуждая о том, с чем не хотелось бы сталкиваться в процессе работы и что хотелось бы исправить, Рашит Салихович, не задумываясь, начинает горячо говорить о новом оборудовании. Оказывается, в центральной детской клинике республики до сих пор отсутствует как класс аппаратура для дробления камней в почках — нет ни лазерного, ни даже ультразвукового оборудования. Между тем, крупные конкременты в почках, требующие немедленного изъятия, — не такая уж и редкость в нашем регионе, где жесткость питьевой воды порой достигает неприличных значений. Взрослым в случае необходимости камни в почках дробят лазером или дистанционным способом. Детям в Татарстане на этот случай предлагается лишь открытая операция по хирургическому извлечению камня — а это куда более травматично. Максимум, на что можно надеяться сегодня, — на то, чтобы получить направление в Питер, Москву или Ростов-на-Дону, где такое оборудование есть.

— Я на заведовании отделением три года. И за это время уже многократно ходил к главному врачу, чтобы просить новую аппаратуру. Ведь медицина развивается, руки и опыт врача — это еще не всё. Важно еще и то, чем он работает, на каких аппаратах, на каких инструментах, — объясняет Рашит Салихович. — Например, я, как доцент ультразвуковой диагностики, остро нуждаюсь в новом и хорошем ультразвуковом аппарате. Потому что сейчас у меня стоит старое, уже списанное оборудование. Оно позволяет успешно работать, проводить операции, снижая лучевую нагрузку на организм ребенка (вмешательство под УЗИ-контролем позволяет уменьшить использование рентгенологического оборудования). Но все же возможности этого аппарата ограничены. Я надеюсь, что когда у нас будет новый аппарат, мы и качество оказания медицинской помощи улучшим, и я смогу написать докторскую диссертацию. Потому что научную работу на старой аппаратуре тоже вести нелегко.

Еще один повод для беспокойства доктора — взаимоотношения с западными компаниями, которые поставляют расходные материалы для сложного высокотехнологичного медицинского оборудования. Пока в клиниках республики есть все необходимое — благо и запас был немалый, и новые поставки не прекращаются. Но медики все равно беспокоятся — а что будет дальше? Ведь работать хочется на новейшем современном оборудовании, качественными инструментами, шить современным шовным материалом… И к этому всему очень хотелось бы сохранять непрерывный доступ.

И, наконец, еще одна проблема, которую традиционно отмечает большинство героев нашего проекта «Портрет»: документация. Рашит Салихович и его коллеги-хирурги говорят: с одной стороны, каждый год медикам обещают облегчить труд по заполнению бумаг, но с другой — количество писанины неуклонно растет.

— Мы лучше побежим к постели больного и несколько раз его посмотреть успеем! Но нет, мы с утра приходим в отделение и начинаем заполнять бесконечные бумаги. Распечатываем анализы, боремся с зависшим компьютером… Мы завалены бумагами, у нас папки в архив не помещаются, — рассказывают в ординаторской врачи урологического отделения и показывают на объемные коробки с документами, расставленные по всем горизонтальным поверхностям комнаты.



предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

«Мы внедряем самое лучшее»

Первое, что бросается в глаза в кабинете Рашита Салиховича, — тренажер-турник, укрепленный на стене, а под ним — огромная спортивная сумка и хоккейная клюшка. Доктор говорит: играет в хоккей давно, а спортом занимается с самого детства. Сейчас тренируется вместе с командой ДРКБ, периодически поигрывает и в командах Верховного Суда, и прокуратуры.



Как и его коллега — Шамиль Касымович Тахаутдинов — наш герой заядлый охотник. Ходит и на утку, и на зайца, и на кабана. Как и многие его коллеги, признается: на охоту ходит не столько ради того, чтобы застрелить какую-нибудь зверушку, сколько ради самого процесса. Общение с друзьями и коллегами, единение с природой, отрешение от каждодневных задач — все это охота обеспечивает в лучшем виде. А вот ружье Рашит Салихович в последние годы поднимал считанные разы — стрелять уже и не хочется.

Еще в его обширном списке увлечений — театр и музыка: наш герой не пропускает ни одной премьеры на казанской сцене, ходит на все знаковые концерты и, кстати, очень дружит со многими артистами.

У Рашита Салиховича дружная семья: жена тоже из медицинской сферы, двое детей. Взрослый сын — юрист, дочка — школьница. Наш герой с огромной гордостью рассказывает о детях: видно, что он очень вовлеченный отец. В 2020 году Байбиковы были признаны лучшей семьей Казани: правда, почетный знак от мэрии им вручали на дому, ведь в тот год вокруг бушевал ковид.

1 / 6 предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

предоставлено realnoevremya.ru Рашитом Байбиковым

Когда мы задаем нашему герою традиционный вопрос о том, для чего он столько лет остается в медицине и за что ее любит больше всего, он отвечает:

— Мы развиваем детскую урологию. Для этого я и здесь! Детская урология в Казани считается одной из лучших в России. Мы всегда развиваемся, я член Общества детских урологов Европы — мы раньше много ездили обмениваться опытом с европейскими коллегами. Я был и в Барселоне, и в Хельсинки, и в Праге. А в Германии, в университетской клинике Дюссельдорфа, учил хирургов тому, какие эндоскопические вмешательства мы делаем новорожденным— на секундочку, на их, немецком, оборудовании! Мы улучшаем и внедряем самое лучшее! Это ведь прекрасно. И я люблю свою работу за это. И, конечно, мы лечим детей, видим их счастливые лица и улыбки родителей. Не это ли счастье?

