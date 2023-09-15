День в истории: Хрущев в США, Джексон в Москве

Чем примечательна дата 15 сентября?

Фото: realnoevremya.ru/с выставки «История России в фотографиях. Фотолетопись России»

Сегодня, 15 сентября, состоялась презентация скоростного пассажирского судна проекта А-145, ЦИК Татарстана подвел итоги выборов, в полет отправился первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104, Хрущев приехал в США, а Майкл Джексон — в Москву. Родились драматург и режиссер Карим Тинчурин, искусствовед Рауза Султанова, актер Томми Ли Джонс. Умерли писатель Томас Вулф, певец Виктор Хара, гонщик Колин Макрей. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился Тинчурин

15 сентября 1887 года в деревне Таракановка (ныне — Спасский район Пензенской области) родился Карим Тинчурин. Некоторое время учился в медресе «Мухаммадия», после стал частью труппы «Сайяр». Руководил сектором культуры Центрального мусульманского комиссариата, был главным режиссером и руководителем 13-й труппы при политуправлении Красной Армии, а также татарской театральной студии при первом татарском театре в Самаре и Оренбургской татарской пролетарской группы. После возглавил в Казани татарский театр, некоторое время работал в Астрахани. Арестован 17 сентября 1937 года, расстрелян 15 ноября. Самые известные пьесы Тинчурина идут на сцене до сих пор: «Назлы кияү» («Привередливый жених»), «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды»), «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце»), «Американ» («Американец»), «Җилкәнсезләр» («Без ветрил») и, конечно, «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»).

15 сентября 1958 года в селе Тюково Актанышского района родилась Рауза Султанова. После Мензелинского педагогического училища и историко-филологического факультета КГУ преподавала в Набережных Челнах русский язык и литературу, была инструктором Автозаводского районного комитета ВЛКСМ, ответственным секретарем организации общества «Знание» и инструктором идеологического отдела районного комитета КПСС. После Нижегородского института иностранных языков работала научным сотрудником Набережночелнинской картинной галереи, после чего начала трудиться в Институте языка, литературы и искусства, также была научным сотрудником Национального культурного центра «Казань». Ее докторская диссертация посвящена сценографии татарского театра, также выпустила книгу «Искусство новых городов Республики Татарстан». Гражданская жена скульптора Ильдара Ханова.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

15 сентября 2011 года в Сочи в рамках Х международного инвестиционного форума прошла презентация скоростного пассажирского судна проекта А-145 производства Зеленодольского судостроительного завода. Оно может перевозить 150 пассажиров с багажом в пассажирском варианте со скоростью около 40 узлов на расстояние до 200 миль в прибрежной морской зоне. Проект разработали конструкторы петербургского «Агат Дизайн Бюро» с учетом требований французского классификационного общества Bureau Veritas и Правил Российского морского регистра судоходства.

15 сентября 2020 года Центральная избирательная комиссия Татарстана подвела итоги выборов. Избранный на должность президента республики Рустам Минниханов получил 83,27% голосов избирателей. На дополнительных выборах депутата Госдумы РФ седьмого созыва по Нижнекамскому избирательному округу №28 победил Олег Морозов (73,42% голосов). Победителем на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ шестого созыва по Елабужскому избирательному округу №37 стал Тимур Шагивалеев (61,09% голосов).

15 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, что ВИП-коммунальщику Татарстана Вячеславу Шелуханову Верховный суд республики сократил срок посадки в 2,5 раза. В мае 2022-го его посадили за аферы с отчуждением муниципальных помещений в казанских многоэтажках путем обмана судей. В апелляции прокуратура просила заменить реальный срок в колонии условным, а сам экс-руководитель азинского мегаТСЖ призывал прекратить его дело. В результате остался за решеткой, но с учетом отбытого в СИЗО и под домашним арестом от назначенного апелляционной тройкой года остался всего месяц.

Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Ту-104 в небе

15 сентября 1956 года в полет отправился первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Первый регулярный рейс с пассажирами он совершил по маршруту Москва — Иркутск, преодолев за 7 часов 10 минут 4 570 км с промежуточной посадкой в Омске. Лайнер пилотировал экипаж под руководством Евгения Барабаша. По сравнению с предыдущим поколением самолетов Ту-104 преодолевал расстояния почти в 3 раза быстрее и перевозил до 100 пассажиров за один рейс. Он стал вторым основным (после Ил-18) самолетом на магистральных линиях «Аэрофлота». В том же году реактивные лайнеры стали летать на линиях Москва — Тбилиси, Москва — Ташкент, Москва — Хабаровск.

15 сентября 1959 года начался визит Никиты Хрущева в США. Он длился до 27 сентября как ответный на визит в СССР вице-президента Ричарда Никсона. Генсека сопровождало 62 человека, включая его жену Нину, сына Сергея, дочерей Юлию и Раду, зятя Алексея. Хрущев посетил Вашингтон, Кэмп-Дэвид, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Де-Мойн и Эймс в штате Айова, встретившись и с Никсоном, и Дуайтом Эйзенхауэром. При этом существенных сближений в позициях СССР и США по многим важным вопросам, вроде германской проблемы, не произошло.

Джексон приехал

15 сентября 1971 года начала деятельность международная экологическая организация Greenpeace, проведя экологическую акцию против ядерных испытаний, которые американские власти проводили на острове Амчитка (Аляска). Основателей, Бена Мэткафа и Дэвида Фрейзера Мак Таггарта, называли «первыми воинами зеленого воинства». До «Гринпис» первый возглавлял PR-агентство, а второй занимался бизнесом в Канаде.

15 сентября 1993 года в Москве под проливным дождем на Большой спортивной арене стадиона «Лужники» прошел первый в России концерт Майкла Джексона в рамках тура Dangerous. Поклонники из-за давки падали в обморок, а концерт задержали на три часа. Майкл Джексон в начале выступления вышел на сцену и просто стоял 10 минут, не двигаясь и ничего не говоря, а зрители ликовали. Во второй раз певец приехал в Россию уже в 1996-м.