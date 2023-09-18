Традиции Сабантуя в истории татар

Трудно сказать, где сегодня не празднуют Сабантуй. Его отмечают в селах и городах республики, в других регионах, в масштабах всей страны и мира — там где проживают татарские диаспоры. Организаторы стремятся обогатить его содержание, вернуться к традиционным ритуалам. Между тем в прежние времена у этого праздника были свои отличия. Где Сабантуй праздновали целую неделю, какие состязания самые древние и какой подарок считался самым дорогим? Подробнее о традициях отмечать праздник плуга на протяжении столетий рассказывает в блоге кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Шамиль Садыков.

Сабантуй, издревле отмечающийся как календарный обряд в честь пробуждения природы и весеннего сева, является главным национальным праздником татарского народа, составной частью его образа жизни.

Характерная черта Сабантуя последних лет — обогащение его содержания, возвращение его традиционных ритуалов, в целом возрождение в малых аулах и селах, проведение его диаспорой во всем мире, а также в рамках татарских национально-культурных автономий России.

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Письменных источников о зарождении Сабантуя сегодня нет, можно лишь назвать эпитафию булгарского периода, обнаруженную доктором филологических наук Ф. Хакимзяновым в Алькеевском районе. Эпитафию ученый датирует 1292 годом (период Волжской Булгарии), она содержи надпись «Saban tuj kon ati» («День Сабантуя»).



Сроки и место проведения

Что касается сроков проведения Сабантуя, строгой точной даты не было. Праздник справлялся иногда раньше, иногда позже — смотря по погоде, религиозным праздникам и другим причинам.

Сабантуй в XVIII—XIX вв. праздновался в Казани в течение недели и 2—3 дня в таких городах, как Уфа и Оренбург.

Самые древние и главные состязания на Сабантуе — бег, национальная борьба, скачки и прыжки.

Место для Сабантуя выбиралось на лоне природы — на лугу, у реки, у гор. Эта древняя традиция сохраняется и по сей день.

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Сакральные традиции праздника

Игры и состязания с древности были направлены на выработку у молодежи сноровки, храбрости, физической выносливости — словом, на обновление рода, увеличение рода, увеличение его мощи и богатства, и это соответствовало идее возрождения природы.

Неизменная на протяжении веков очередность тех или иных игр, состязаний Сабантуя свидетельствует о давно сложившейся народной системе воспитания. Обычай открывать Сабантуй состязаниями детей и аксакалов, ритуалы преподнесения молодыми женщинами, вышедшими замуж после прошлогоднего Сабантуя, вышитых полотенец показывают давнюю и сакральную традицию праздника.

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Самые древние и главные состязания на Сабантуе — бег, национальная борьба, скачки и прыжки.

Самый почетный подарок

Самым почетным подарком считалось вышитое национальным узором полотенце.

Белое полотенце, ак сөлге, — это символ души народа. В старину наши предки давали клятву на верность, держась правой рукой за оба конца белого полотенца, а левую клали на священный Коран. Обхватив соперника кушаками, борцы проверяли силу и стойкость друг друга.

Белый цвет у нас всегда ассоциировался с чистотой как физической, так и духовной. Белым полотенцем встречали гостей, провожали на войну батыров, приветствовали молодоженов, в него заворачивали младенца, его клали под голову усопшему…

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Татарская борьба курэш

Первые упоминания о татарской борьбе курэш оставили арабский путешественник Ахмад Ибн Фадлан, посетивший Волжскую Булгарию в 992 году, и Абу Хамид аль-Гарнати, побывавший там же в 1131 году. Они рассказывали о народном празднике и о борцах-пахлеванах. Борьба курэш традиционно проводилась во время различных празднеств. Она была и частью свадебного обряда и центральным событием традиционных игр в рамках праздника Сабантуй. Померяться силами с татарскими батырами приезжали борцы со всех краев — из русских селений, казахских степей, Средней Азии и Кавказа, с Украины и Крыма. Среди знаменитых борцов — батыров своего времени были и такие выдающиеся личности, как богослов, философ, историк, просветитель Шигабутдин Марджани, общественный деятель, историк Хади Атласи. У татар издревле было принято дарить самым лучшим сынам, батырам, победившим на борцовском майдане, круторогого, молодого и сильного барана, который считался символом успеха, урожайности и изобилия, благополучия.

Продолжение следует...