День в истории: трансатлантический полет на воздушном шаре и операция «Снежок»

Чем примечательна дата 14 сентября?

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

Сегодня, 14 сентября, началось строительство КАМАЗа и изготовление главного ригеля стадиона «Казань Арена», опустел импровизированный мемориал «Булгарии», стартовали учения «Снежок», создали ОПЕК, на воздушном шаре перелетели через Атлантику. Родились певица Диляра Вагапова, третий президент России Дмитрий Медведев, поэт Александр Кушнер. Умерли писатель Василий Гроссман, путешественница Луиза Бойд, первый президент Чехословакии Томаш Масарик. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Начали строить автозавод на Каме



14 сентября 1985 года в Ленинграде родилась певица Диляра Вагапова. В три года с семьей она переехала в Казань. Здесь училась в энергетическом университете и пробовала себя на сцене (в КГЭУ она преподаватель кафедры «Философия и медиакоммуникации» и руководитель эстрадного театра). В 2004-м появилась в телешоу «Народный артист — 2», после чего организовала группу «Мураками». В 2020-м Вагапова стала заслуженной артисткой РТ. В этом году группа выпустила альбом «В песнях навсегда».

14 сентября 1971 года в Набережных Челнах началось строительство предприятия по производству большегрузных автомобилей — КАМАЗа. Российская компания на сегодня — крупнейший производитель тяжелых грузовиков, действующий с 1976 года. Выпускает также автобусы (под маркой «НЕФАЗ»), тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие.

Роман Хасаев/realnoevremya.ru

14 сентября 2011 года опустел импровизированный мемориал в память о жертвах крушения теплохода «Булгария» и склады речного порта. Одна из концертно-продюсерских организаций Казани, детский приют «Гаврош» и представители администрации Авиастроительного района забрали мягкие игрушки, которые принесли неравнодушные жители. В целом они увезли 92 мешка мягких игрушек.



14 сентября 2011 года началось изготовление элементов главного ригеля — опорной балки перекрытия всей конструкции нового футбольного стадиона «Казань Арена» (ныне — «Ак Барс Арена»). Трубы повышенной прочности изготовили в Челябинске. Тогда же на строительной площадке футбольного стадиона приступили к сборке пяти стационарных башенных кранов, необходимых для проведения монолитных работ при монтаже металлоконструкций крыши (кровли), а также для одного из самых трудоемких видов работ — заливки настила трибун.



14 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало о жеребьевке квартир в компенсационном доме на улице Рауиса Гареева, предназначенном для дольщиков «Свея», купивших квартиры на лишних и впоследствии снесенных этажах ЖК «Золотая середина» на улице Чистопольской. При этом их товарищи по несчастью из дома №6 опасаются остаться дважды обманутыми: по их словам, за два с половиной года, минувшие с провозглашенного на самом высоком уровне обещания полностью обеспечить их квартирами, ничего не изменилось, и когда начнется строительство обещанного им дома на улице Аграрной — неизвестно.

realnoevremya.ru

Родился Медведев

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне Оренбургской области начались учения под кодовым названием «Снежок». В них участвовало 45 тысяч военнослужащих, учениями руководил маршал Георгий Жуков. Отрабатывались возможности прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Самолет-носитель Ту-4 с высоты 8 000 м сбросил атомную бомбу РДС-2 мощностью 40 кт. Взрыв последовал через 48 секунд на высоте 350 метров от поверхности земли и с отклонением от цели в 280 м в северо-западном направлении. Гриф «совершенно секретно» был снят в 1993 году, после этого в СМИ появились утверждения, что в результате испытания ядерного оружия 14 сентября 45 тысяч солдат и 10 тысяч мирных жителей подверглись ядерному облучению в качестве эксперимента, целью которого являлось выяснение того, как радиация влияет на человека. Все участники дали подписку о неразглашении военной тайны в течение 25 лет.

14 сентября 1965 года в Ленинграде родился Дмитрий Медведев. Несколько лет работал председателем совета директоров ОАО «Газпром», также был первым заместителем председателя правительства РФ, куратором приоритетных национальных проектов. В 2007-м был выдвинут кандидатом на президентские выборы, став самым молодым президентом в истории современной России (42 года и 7 месяцев). В 2012—2020-м — председатель правительства РФ, после — заместитель председателя Совета безопасности РФ, а с декабря 2022-го — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ.

Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Полетели через океан

14 сентября 1960 года в Багдаде завершилась конференция, в ходе которой была основана Организация стран-экспортеров по инициативе пяти развивающихся нефтедобывающих стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы. Организация создана в целях контроля квот добычи на нефть. Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится порядка 35% от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти.

14 сентября 1984 года Джозеф Киттинджер совершил первый в мире перелет через Атлантический океан на воздушном шаре. Он служил в ВВС США, на авиабазах Рамштайн и Холломан, был офицером по безопасности полетов, а также инструктором по выживанию и методам катапультирования. В 1978-м вышел в отставку. Через океан он летел на гелиевом аэростате «Рози О’Грейди» объемом 3 000 кубов из города Карибу в штате Мэн, а приземлился в итальянском городе Савона. Полет на расстоянии в 5 703 км длился четыре дня.

