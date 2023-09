Детство когда-нибудь закончится

В прокат выходит дебютный полнометражный фильм Байбулата Батуллы «Бери да помни»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Бери да помни» — русский трейлер (2023)»/youtube.com, аккаунт «Киноафиша Трейлеры»

Сегодня в российском прокате выходит дебютный полнометражный фильм Байбулата Батуллы «Бери да помни» с его отцом, писателем Рабитом Батуллой, в одной из главных ролей. Казанская премьера многообещающая трагикомедии прошла в конце прошлой недели. Казанский режиссер, зарекомендовавший себя в Москве, показывает, что такое татарская деревня из нашего общего детства. За национальным колоритом скрывается понятная любому человеку проблема взросления.

Как сказать Ильхаму?



Съемки картины прошли год назад в деревне Малый Ошняк Рыбно-Слободского района (в фильме он превратился в Кече Хыял, Маленькую мечту). Батулла подробно рассказывал о работе над картиной в многочисленных интервью. В частности, что на роль деда Расима он взял отца чуть ли не в последний момент. При этом с актрисой, играющей бабушку Суфию, было понятно гораздо раньше — это выпускница Казанского театрального училища Роза Хайруллина, в студенческие годы игравшая в Камаловском театре, потом ушедшая в русский ТЮЗ, а потом перебравшаяся в столицу. Оба они говорят в оригинальной версии на татарском (с вкраплениями русского), в прокате такая версия будет идти с субтитрами. В основном, конечно, зрители увидят русскую версию, при этом героев озвучивали сами же актеры.

Маленький герой, Ильхам (Юнус Таиров), говорит с дедом больше по-русски, как сейчас и сложилось в деревнях. Родители Ильхама погибли в авиакатастрофе. Он звонит на сотовый, номер недоступен, чтобы отвлечь ребенка, дед предлагает сыграть в «Ядәч»: заключаете пари, ломаете куриную косточку. Теперь, когда что-то получаешь от второго игрока, нужно говорить «истә», «помню», иначе нужно выполнять обещанное. В игру включается бабушка, потом милиционер, глава сельского поселения, его сын… Но при этом Ильхаму когда-то нужно сказать правду.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Бери да помни» — Русский трейлер» (2023)/youtube.com, аккаунт «Киноафиша Трейлеры»

Образование? Щепкинское училище

Оператор Максим Аркатов в основном применяет статичную съемку, зачастую ставя камеру с точки обзора одного из героев. Очень часто действие происходит за пределами дома, где-то в самом дальнем плане. Есть три мира: дом, деревня и остальное, «тот свет», с которым связана самая впечатляющая визуальная метафора. Поэтому шутка про соседку, которая уезжает в результате спора в Нью-Йорк, только на первый взгляд выглядит нелепо. А куда еще отсюда уезжать? В Казань, в Москву? Только в несуществующее.



Художник Марфа Гудкова заботливо выстраивает деревенский быт, отчего возникает один из крючков, за который зацепится часть зрителей. Это детство с бабушкой и дедушкой летом.

Резной сервант. Дискотека. Кыстыбый. Для меня моментом прорыва стала веранда, на которой Расим проводит большую часть времени, тайком попивая горькую. На фоне играет Башкарма и Ильхам Шакиров.



Батулла писал сценарий совместно с Тагиром Мингазовым и Дарьей Бесединой. Некоторые их шутки будут понятны части зрителей (мороженое внуку покупается на сумму 1 552 рубля, одним из посетителей становится героиня мема «А я думала — сова»). Первый час они не то чтобы выкручивают тему с игрой до максимума, а скорее, реалистично подходят к ней. Да, старики не прочь повалять дурака, чтобы отвлечь внука.

Но у стариков тоже есть проблема. Она также, как и гибель родителей, проявляется очень неявно. Вообще, в конкретных постановках вопросов фильм провисает. Мы понимаем, что Расим пьет, а Суфия все это терпит. Что у них непорядок в семейной жизни, и это тоже надо решать. И когда приходит решение, выглядит это не как точка, а как смазанная запятая. Да, дед тоже повзрослел. Но как-то поздно...

Говорят, что в фильме намеренно не снимали профессиональных актеров. С другой стороны, комик Сирень Байрамов здесь играет милиционера, но мечтающего стать стендапером. Музыкант группы Taraf Нияз Мубаракзянов, проводящий в родном Сабинском районе интернет, постоянно тусуется у компьютера. Другой комик, Алмаз Хамзин, просто играет себя.

Но, вообще-то, сам Батулла-старший учился в Щепкинском училище, его курс потом стал звездным составом Камаловского театра (до сих пор в строю Азгар Шакиров и Равиль Шарафи). Правда, после он проявил себя в театре как драматург и режиссер, а также преподаватель (среди его учениц, к примеру, певица Хания Фархи). Активно Батулла работал над киносценариями, в этих фильмах снимались двое его сыновей — Нурбек и Байбулат.

Нурбек Батулла в конце прошлого года представил на театральной площадке MOÑ спектакль-инсталляцию «Әңгәмә» («Диалог»), центральной фигурой которого стал его отец. Нурбек также снимается в фильме в эпизодической роли. Но младший брат, получается, пошел дальше.

Обратного билета нет



Народный писатель, знаток Корана, сказочник Рабит абый выглядит в кадре другой версией себя — зрелого и растерянного одновременно. Он говорит сбивчиво, но достаточно сложными фразами. Этим он отличается от Хайруллиной, которая произносит немного слов за всю картину.



Но это именно ее глазами мы смотрим фильм. Потому что когда Суфие все обрыдло, то и мы чувствуем, что шутка затянулась. Все эти танцы, супергерои, роботы, шутки про алкоголизм… И начинаются последние 20 минут, знаменуемые в очередной раз съемкой из двора — через ворота на улицу. И там стоит маленький мальчик. Он один.

Байбулата Батулла снимал с детства. Мы, кажется, знаем про значительное количество его киноработ: сериал «ЧУМА!», короткий метр «Показалось» и «Половинки», курсовая «To run, or not to run», документалка «Ноль с половиной». Батулла умеет работать с абсурдом, юмором, но в дебютном полном метре он заговорил всерьез. Его сюжетные повороты порой неловки, как и сами герои, но с этим людьми хочется подружиться. И если Ильхам смог вырваться из детских грез, то зрителю явно хочется сыграть еще. Но любое детство, как и фильм, когда-нибудь закончится.