Новости экономики

22:30 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Когда в России снизят ключевую ставку? Что происходит с рублем? / «Реальное время Live»

18:00, 12.09.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Когда в России снизят ключевую ставку? Что происходит с рублем? / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

В Приморском крае проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). В ходе него Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Например, по его мнению, решение о повышении ключевой ставки было своевременным, высокая ставка сдерживает экономику, но при этом тормозит инфляцию и помогает стабилизировать курс рубля. А председатель правления Сбербанка Герман Греф поделился мнением, что в ближайшие месяцы Центробанк перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. В сегодняшнем обзоре «Реального времени» обсуждаем текущий курс рубля по отношению к мировым валютам и вероятность скорого возвращения доступного кредитования в России.

«Реальное время»
ЭкономикаФинансыБанки

Новости партнеров

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:58
    как снизят, так и поднимут
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Фондовый рынок
  • Татнефть604.7
  • Нижнекамскнефтехим142.55
  • Казаньоргсинтез131.4
  • КАМАЗ261.1
  • Нижнекамскшина103.18
  • Таттелеком1.606

Читайте также

Новости экономики

22:30 МСК Все новости
Новости раздела