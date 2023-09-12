Когда в России снизят ключевую ставку? Что происходит с рублем? / «Реальное время Live»
В Приморском крае проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). В ходе него Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Например, по его мнению, решение о повышении ключевой ставки было своевременным, высокая ставка сдерживает экономику, но при этом тормозит инфляцию и помогает стабилизировать курс рубля. А председатель правления Сбербанка Герман Греф поделился мнением, что в ближайшие месяцы Центробанк перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. В сегодняшнем обзоре «Реального времени» обсуждаем текущий курс рубля по отношению к мировым валютам и вероятность скорого возвращения доступного кредитования в России.
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