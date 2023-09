День в истории: выдают молоко за вредность, падает метеорит

Чем примечательна дата 13 сентября?

Сегодня, 13 сентября, в ТАССР упал метеорит, Дом Ушковой поставили на охрану, подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и развитии центра «Эрмитаж-Казань», решили выдавать молоко за вредность, взорвался дом на Каширском шоссе, объявили об открытии пенициллина, издали Yesterday. Родились композитор Шамиль Шарифуллин, партизанка Зоя Космодемьянская, актриса Жаклин Биссет. Скончались рэпер Тупак Шакур, режиссер Жан-Люк Годар, живописец Евгений Лансере. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Развивают «Эрмитаж-Казань»

13 сентября 1937 года около села Каинсаз (Муслюмовский район) упал метеорит, крупнейший из найденных на территории Татарстана — общим весом более 210 килограммов. Сейчас он хранится в геологическом музее КФУ. Один из кусков, весящий пятьдесят четыре килограмма, едва не убил работавшую в поле колхозницу Мавлюду Бадриеву.

13 сентября 1949 года в поселке Фараб Чарджоуской области в Туркменистане родился Шамиль Шарифуллин. В Казанской консерватории он учился у Анатолия Луппова и Альберта Лемана. Занимаясь народной и хоровой музыкой, вернул из забытья жанр мунаджатов, сочинив на их основе а капелла-концерт для хора в 1970-е. В 2005 году он получил за него Тукаевскую премию.

13 сентября 1960 года Дом Ушковой постановлением Совета министров Татарской АССР №21 был поставлен на охрану как памятник архитектуры местного значения. Указом президента Российской Федерации №176 от 20 февраля 1995 года здание признано памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Дом Ушковой готовят к реставрации.

13 сентября 2010 года в центре «Эрмитаж-Казань» представители Государственного Эрмитажа, Министерства культуры РТ и Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и развитии центра «Эрмитаж-Казань».

Пол-литра молока

13 сентября 1965 года Совет министров СССР принял постановление «в целях упорядочения бесплатной выдачи молока рабочим и служащим в связи с вредными условиями труда». Минздрав должен был разработать медицинские показания для этого, а Госкомитет Совмина СССР по вопросам труда и зарплаты — разработать правила бесплатной выдачи молока и других равноценных продуктов. За рабочую смену (вне зависимости от длительности) каждому рабочему полагалось пол-литра молока. Его можно было заменить, по согласованию с врачами, кефиром, простоквашей, ацидофильным молоком или мацони.

13 сентября 1999 года в пять утра случился взрыв в подвальном помещении 8-этажного кирпичного жилого дома на Каширском шоссе в Москве. Он был полностью разрушен, 124 жильца погибли, семеро получили ранения различной степени тяжести, пострадало 119 семей. Это был один из терактов в российских городах 4—16 сентября.

Это пенициллин!

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете английский бактериолог Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин. Доклад Флеминга «Культура пенициллина» особого интереса у слушателей не породил. Даже после опубликования статья не вызвала у медиков никакого энтузиазма. А все потому, что пенициллин оказался очень нестойким веществом. Он разрушался уже при кратковременном хранении. В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938 году ученые Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн выделили чистую форму пенициллина.

13 сентября 1965 года в США вышел сингл Yesterday группы The Beatles. Пол Маккартни рассказывал, что мелодия ему приснилась, поэтому он сначала думал, что где-то услышал ее раньше. Так, в течение месяца он наигрывал мотив разным музыкальным экспертам, чтобы те подсказали, откуда он мог его позаимствовать. Но никто так и не смог назвать источник. Позже критики сравнивали мелодию с Georgia on My Mind в исполнении Рэя Чарльза, Answer Me, My Love Нэта Кинг Коула и Фрэнки Лэйна.