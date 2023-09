День в истории: теракт в США, террор в Казани

Чем примечательна дата 11 сентября?

Фото: предоставлено realnoevremya.ru госархивом РТ

11 сентября отмечаются День танкиста и День памяти жертв фашизма. 11 сентября в Казани было создано химическое отделение физико-математического факультета, начался красный террор, появился Союз композиторов Татарстана, битлы дописали первый сингл, произошел самый крупный террористический акт. Родились: композитор Авро Пярт, президент Сирии Башар Асад, певица Лада Дэнс, мультипликатор Гарри Бардин. Умерли: глава СССР Никита Хрущев, отец пакистанской государственности Мухаммад Али Джинна, президент Чили Сальвадор Альенде. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Красный террор

11 сентября 1918 года в Казани начались массовые расправы над сторонниками белочехов. Управлял этим Мартин Лацис, руководивший трибуналом при реввоенсовете 5-й Красной армии, его в Свияжске сформировал Лев Троцкий. Первая жертва — офицер лейб-гвардии конного полка Михаил Догель, сын профессора международного права Казанского университета Михаила Догеля. Следующие — 11 иноков Зилантова монастыря, их расстреляли у стен обители. К середине октября было расстреляно 66 человек, уездным ЧК Казанской губернии — почти 150 человек, в том числе 109 крестьян. В целом в Казани за 2 месяца 1918 года в ходе красного террора были убиты более тысячи человек.

11 сентября 1931 года в КГУ появилось химическое отделение физико-математического факультета. В том же году его объединили с химфаком политехнического института — так был создан Казанский химико-технологический институт. Главная специализация КХТИ — химическая технология, программа обучения была выстроена в соответствии с потребностями советского химпрома. Сначала КХТИ носил имя Александра Бутлерова, потом — Сергея Кирова, который учился в Казанском промышленном училище.

11 сентября 1939 года был создан Союз композиторов Татарстана, первый в национальных республиках СССР. Его возглавил Назиб Жиганов, в оргкомитет входили Александр Ключарев, Мансур Музафаров. В следующем году в Союз были приняты Василий Виноградов, Юрий Виноградов, Салих Сайдашев, Джаудат Файзи, Загид Хабибуллин, Фарид Яруллин. В первые 7 лет были созданы 10 опер, 4 балета, 3 музыкальные комедии, 3 симфонии, 2 струнных квартета, несколько кантат и сюит, 2 концерта, свыше 150 массовых песен.

11 сентября 2022 года «Реальное время» опубликовало колонку Натальи Пчелкиной о странах Африки, как одного из приоритетов российской внешней политики. Самый быстрорастущий регион в мире может стать нашим важным торговым партнером. Наращивание импорта здесь выгодно для обеих сторон, к тому же нашу страну с континентом связывает история многолетних взаимоотношений. Стремительно развивающееся геополитическое сближение многое говорит о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Ушел Хрущев

11 сентября 1941 года в Чкалове (ныне — Оренбург) родился Гарри Бардин. Окончил школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе, работал актером в театре и кино, писал рассказы для радиопередачи «С добрым утром» и телепередачи «АБВГДейка». В 1974-м стал режиссером-постановщиком в Центральном театре кукол, а через год — режиссером-мультипликатором на киностудии «Союзмультфильм». Среди самых известных его работ — «Выкрутасы», «Серый волк энд Красная шапочка», «Кот в сапогах».



11 сентября 1971 года в Москве от сердечного приступа скончался Никита Хрущев. В 1964 год он ушел в отставку с поста Первого секретаря ЦК КПСС и был освобожден от должности главы правительства. После этого находился на пенсии. Его воспоминания, записанные на магнитофон, были вывезены в США и изданы в двух томах в 1970 и 1974 годах, сам он эту публикацию осудил.

Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Две башни

11 сентября 1962 года The Beatles записали в студии песню P.S. I Love You. При этом на барабанах играл не Ринго Старр, а сессионный музыкант Энди Уайт. Песня попала на обратную сторону первого сингла квартета с песней Love Me Do, который вышел 5 октября 1962 года и достиг 17-го места в хит-параде страны.

11 сентября 2001 года четыре авиалайнера, которые летели в Калифорнию из разных аэропортов США, захватили 19 террористов-смертников. Два самолета, из Бостона, они направили на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Считается, что целью третьего должны были стать Пентагон, а четвертого — Белый дом или Капитолий. Были полностью разрушены три башни, несколько соседних строений и часть здания Пентагона. Жертвами стали 2 977 человек из 93 государств.