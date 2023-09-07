В Татарстане обсудили сотрудничество с российским подразделением Sany Group Company

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством российского подразделения компании Sany Group Company. Встреча прошла на первом российско-китайском форуме РОСТКИ, сообщает пресс-служба раиса республики.



Sany Group Company производит строительную технику в широком ассортименте: это оборудование для работы с бетоном, экскаваторы, гусеничные краны, самоходные краны, машины для забивки свай, дорожно-строительная техника, портовые машины и ветровые турбины. За последние пять лет компания инвестировала в предприятия за пределами Китая более 1 миллиарда долларов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— «Саньи Груп» — это известная во всем мире международная компания, которая занимается производством строительной техники. В 2017 году в ходе визита в провинцию Хунань я посетил производство Вашей компании, остался под впечатлением, — отметил раис региона.

На встрече обсудили сотрудничество, в том числе возможность локализации в Татарстане.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Форум РОСТКИ проходит в столице Татарстана с 7 по 8 сентября. В программу российско-китайского мероприятия планируется включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций. Раис Татарстана предложил провести форум и в следующем году — 14 и 15 ноября 2024 года.



На форуме раис республики встретился с руководством Международной выставочной корпорации «Чжэньвэй», с председателем китайской части Российско-Китайской палаты, председателем Китайской Торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзином, с генеральным директором Kangrun Group Ван Гуймином и вице-президентом компании Hynovation У Гопином, с председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем.

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Маргарита Головатенко