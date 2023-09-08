В Камаловском театре не убили императора

Форум «РОСТКИ» расцветили спектаклем лауреата нобелевской премии

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Интересное дополнение к международному форуму «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» — спектакль «Убить императора». Его показали в Камаловском театре в эту среду, разместив актеров и зрителей на сцене и рассказав историю о человеке, который не совершил покушения на Цинь Шихуанди.



Готовили для Петербурга, продлили для Казани

Автор пьесы — Мо Ян, лауреат Нобелевской премии 2012 года. Получил за «...галлюцинаторный реализм, который объединяет народные сказки с историей и современностью». Вероятно, самое известное его произведение — экранизированный «Красный гаолян».

Хоть организаторы говорят, что на форуме прошла премьера, она состоялась 14 ноября 2019 года. Cудя по справкам, часть ролей изначально играли китайские актеры, мятежного (и молчаливого) генерала Фаня — Ло Лэй. А циньского царя — Юй Ядун. У нас же играли российские актеры. Проект делали в рамках сотрудничества между штаб-квартирой Института Конфуция и Санкт-Петербургским государственным университетом. А показывали его в рамках программы Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Режиссер Артур Козин служит в МДТ, также поставил там «Стражи Тадж-Махала» по пьесе Раджива Джозефа. Герои его спектакля говорят степенно, придавая значение каждому слову, правда, в конце, когда волнение перед важной миссией зашкаливает, придворные традиции несколько рушатся. Художник Анвар Гумаров для петербургской версии (4 месяца репетиций для одного показа) посередине бального зала особняка Румянцева выстроил бамбуковый лес.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В Казани все было аскетичнее: фанерный пол, украшенный похожими на каллиграфию линиями, поверх постелена бумага, создавая символ разрозненного Китая. Тут множество маленьких государств, которые, ползая на коленях, как бы объединяет будущий император.

Музыкальное сопровождение создается при помощи барабанов и традиционного китайского струнного инструмента гучжэн. Они задают неспешный, но уверенный темп спектаклю. Интересно, что перед началом музыканты долго настраиваются, наигрывают мелодии, создавая еще и особое настроение. На русский язык пьесу перевел Дмитрий Маяцкий, при этом для желающих шел синхронный перевод на китайский.



Иногда лучше не сделать, чем сделать

Сюжет спектакля продолжительностью 80 минут лаконичен. В одной китайской стране живет Цзин Кэ, фехтовальщик (Олег Рязанцев из Малого драматического театра). Его вызывает Дань, наследный принц царства Янь, дарит ему наложницу Янь-цзи (Евгения Игумнова, актриса театра Комиссаржевской и звезда кино) и предлагает ему убить циньского принца, будущего императора Цинь Шихуанди, который в будущем объединит все китайские царства и станет правителем первого централизованного китайского государства в третьем веке до нашей эры.

Чтобы проникнуть во дворец, Цзин Кэ предлагает убить Фаня, который служил циньскому принцу, а теперь перешел в стан его врагов. Фань хочет воевать, но ему указывают, что тогда он пойдет против воинского долга. Ведь будущему императору он обещал воевать на его стороне. И чтобы ни случилось, сила этих слов сохраняется. Фаню отрезают голову, которую преподнесут императору. Такие очевидные, но и неожиданные ходы расцвечивают текст пьесы.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Также Цзик Кэ понимает, что подаренная наложница очаровывает его, так что в стремлении стать настоящим героем он убивает ее, чтобы чувства не отвлекали его. Но и императора он не убьет. Потому что не так великолепно с точки зрения убийство, как отказ от него во имя великой истории. Император в ответ произносит речь о том, что слишком много людей в этом мире хочет славы: «Перебью всех, кто хочет славы».

Отметим, что, помимо музыки, степенной речи и нарядов Цзин Кэ и наложницы, какой-то «китайской экзотики» в спектакле нет. Большинство актеров одеты в европейские костюмы. Хотя Игумнова в интервью журналистам во время премьеры говорила, что ее отец, композитор Цзо Чжень Гуань, помогал ей, рассказывая историю Цзик Кэ, которая, конечно, известна каждому китайцу.

Это очень понятное произведение без какой-либо культурной апроприации. Разве что излишне в лоб звучат цитаты из «Искусства войны»: «Сунь-цзы сказал: война — это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели».

В любом случае включение в культурную программу не концерта, не кино, а именно спектакля — достойная тенденция для бизнес-форумов. Китайские пьесы ограничиваются у нас вариациями на тему принцессы Турандот, а с учетом нынешней геополитической ситуации их явно должно быть больше.



1 / 43 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru