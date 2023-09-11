Trademark «Татарстан»: правовая «карусель», нейросетевая диагностика Паркинсона и пара «песенных» брендов

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 29-я

Новый продукт технологической «дочки» одного из крупнейших ретейлеров России, казанский мини-отель челнинского предпринимателя, выгодный бизнес на производстве гелей для маникюра и многое другое. Новая порция интересных кейсов в сфере регистрации прав на интеллектуальную собственность — в обзоре «Реального времени».

realnoevremya.ru/Роспатент

Прописанная в Иннополисе технологическая «дочка» одного из крупнейших федеральных ретейлеров Х5 регистрирует очередной товарный знак для своей многофункциональной программной платформы Dialog. Новый бренд подразумевает продукт для изучения профиля клиента (customer profile). Это основанный на больших данных анализ предыдущих успешных конверсий. В нем определяются общие психографические характеристики, повлиявшие на решение клиента о покупке, которые влияют на проведение рекламной кампании продукта и раскрутку бренда. Очевидно, крупным заказчиком у своей «дочки» является материнская компания сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». По данным СПАРК, выручка компании «ИТ ИКС 5 Технологии» за 2022 год превысила 8,3 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Роспатент

Казанская компания «Брейнфон» занимается научными исследованиями в области мониторинга и диагностики неизлечимой и страшной болезни Паркинсона. Бренд, права на который она регистрирует в Роспатенте, относится к нейросетевой модели, разработанной и обученной на датасете аудиозаписей голосов пациентов с этим недугом в сравнении со здоровыми людьми. С ее помощью можно выявить болезнь Паркинсона на ранней стадии, утверждают разработчики. Выяснить, насколько успешен этот проект с экономической точки зрения, пока невозможно — Диана Хасанова зарегистрировала компанию в мае 2023 года.

realnoevremya.ru/Роспатент

Предприниматель из Набережных Челнов Евгений Климов регистрирует права на товарный знак Bulak Plaza. Под таким брендом в Казани работает мини-отель на 21 номер. Согласно СПАРК, Климов является учредителем зарегистрированного по его домашнему адресу ООО «Доверие» — страхового брокера. По данным то же системы, у этой компании есть долги по налогам и она более года не предоставляет в ФНС отчетность. Впрочем, к гостиничному бизнесу эти факты прямого отношения не имеют.

realnoevremya.ru/Роспатент

На производстве и продаже полимер-песчаных стройматериалов в Лаишеве — панелей, тротуарной плитки и брусчатки — компания «Казань-Измерение» в 2022 году, по данным СПАРК, заработала почти полмиллиарда рублей. В портфеле интеллектуальной собственности у нее уже есть целый ряд патентов, что не мудрено — фирме уже 14 лет. Однако права на собственный товарный знак, под которым выпускается продукция — Zero Polymer — компания пока еще, похоже, не защитила.



realnoevremya.ru/Роспатент

Лилия Аглиуллина из Нового Шигалеева продает гели для маникюра на OZON и Wildberries (как минимум) всего пару лет. Однако торговля идет достаточно бойко — по данным маркетплейсов, товары предпринимательницы уже приобрели тысячи раз, и они имеют много положительных отзывов. По самым грубым подсчетам, продажи только одного самого популярного геля на «ягодном» маркетплейсе могли принести ей более 1,5 млн рублей. Никакого другого бизнеса у Аглиуллиной, по данным СПАРК, нет. А свой бренд она решила назвать «Мой рай» — видимо, вдохновившись знаменитой песней МакSим.



realnoevremya.ru/Роспатент

В свою очередь, хорошо известная по предыдущим выпускам обзора товарных знаков компания «Подарки оптом» в числе прочих «крылатых фраз» регистрирует права на фразу из другой известной песни — на этот раз группы «Отпетые мошенники». По данным СПАРК, выручка компании за прошлый год составила почти полмиллиарда рублей. Однако есть ли у заявителя шансы «присвоить» себе эту фразу, неясно. «Отпетые...» — это, в отличие от МакSим, чисто продюсерский проект. А в таких случаях все возможные способы заработка скрупулезно прорабатываются создателями.

realnoevremya.ru/Роспатент

Правами на товарный знак Yammy Joys казанская компания «Техникс» владеет уже 2 года. Однако ей зачем-то понадобилось подавать новую заявку в Роспатент. Возможно, речь идет о расширении классов МКТУ на новые категории товаров... По данным СПАРК, ООО «Техникс» занимается ремонтом и строительством. Доходы работающей 8 лет компании в 2022 году превысили 21 млн рублей. Однако бренд относится к другой сфере деятельности — вероятно, речь идет о диетических продуктах питания. Либо об игрушках антистресс. Именно такие товары с данным названием находятся в рунете.

realnoevremya.ru/Роспатент

Еще один довольно странный кейс — это свежая заявка на товарный знак известного казанского паба «Тринити», которую 1 сентября в Роспатент подал казанский предприниматель Артем Гаврилов. По данным реестра товарных знаков, впервые бренд паба был защищен еще 10 лет назад, в далеком 2013 году, компанией «Тринити» из Набережных Челнов. Однако та фирма давно уже не существует. Права на бренд и логотип истекли в 2022 году. Но и Гаврилов, по данным СПАРК, как будто занимается не пабами и вообще не общепитом. Так или иначе, заведение старое и весьма известное, поэтому судьба его названия не может оставить нас равнодушными.

realnoevremya.ru/Роспатент

Креативная промо-группа Decadance.room не имеет «прописки» и проводит стилизованные тематические вечеринки в различных локациях. «Боссом» у них, судя по всему, является Эдуард Галиев — владелец закрывшегося лаундж-бара Cocos на главной тусовочной улице Казани, Профсоюзной. Во всяком случае, именно он подал заявку в Роспатент на регистрацию бренды группы. Кстати, выручка опорного юрлица больше не существующего бара — ООО «Кокос» — за 2022 год, по данным СПАРК, составила 43,2 млн рублей. А у Галиева есть более крупный бизнес — это оптовая компания «Лидердорстрой+» с годовой выручкой свыше 117 млн рублей.

realnoevremya.ru/Роспатент

Гендиректор и совладелец (на треть) казанского производителя самоклеящихся этикеток ООО «Этикетка» Рустем Шарафутдинов регистрирует права на бренд компании. По данным СПАРК, выручка этого бизнеса в 2022 году составила свыше 100 млн рублей. Помимо Шарафутдинова, в нем участвует Юлия Мануковская (доля 66%). Компания работает уже 9 лет, однако никакой интеллектуальной собственности, похоже, ранее не имела.

