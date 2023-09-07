День в истории: запуск КАМАЗа, Бородинская битва и основание Интерпола

Чем примечательна дата 7 сентября?

Сегодня, 7 сентября, Международный день чистого воздуха для голубого неба. В разные годы и столетия в этот день произошло Бородинское сражение, был основан Интерпол, в СССР учредили орден Трудового Красного Знамени, две Кореи сыграли в футбол, а Москва отпраздновала 800-летие. Родились в этот день английская королева Елизавета I, писатель Александр Куприн, супруга и муза художника Сальвадора Дали, уроженка Казани Гала Дали. Скончались исследователь Севера Отто Шмидт, советская разведчица Надежда Троян. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День рождения КАМАЗа

Оперная певица Альфия Загидуллина, солистка Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля и Татарского филармонического оркестра, родилась 7 сентября 1936 года в Узбекистане. Артистка много лет посвятила педагогической работе, преподавала вокал в хоровой капелле КГУ и Казанской консерватории. По словам коллег, Загидуллина дала путевку в жизнь целой плеяде выдающихся музыкантов. Среди ее учеников Георгий Ибушев, Зуфар Хайрутдинов, Ильсур Сафин.

7 сентября 1969 года приказом Министерства автомобильной промышленности СССР в Набережных Челнах был создан завод по производству дизельных грузовиков, получивший название Камский автомобильный завод (КАМАЗ). Сегодня это крупнейший в России производитель тяжелых грузовиков. Компания занимает 45% отечественного рынка, по объему производства входит в двадцатку крупнейших в мире, выпускает 2,24 млн большегрузных автомобилей.

Илья Репин/realnoevremya.ru

7 сентября 2021 года «Реальное время» писало, что чиновников Елабуги обвинили в нарушении антимонопольного законодательства за предоставление права перевозки на популярных городских маршрутах 7, 9, 106 и замену без конкуренции со стороны государства маршрута 10. УФАС России по Татарстану подало жалобу по признакам нарушений законодательства о конкуренции. В отсутствие тендера возможность перевезти жителей попала в руки известного работника городского транспорта Карионова И.С., маршрут которого теперь дублирует маршрут другой транспортной компании — ИП Худан Л.И.

Бородинская битва и праздник Москвы

7 сентября 1812 года в селе Бородино, в 125 километрах западнее Москвы, произошло крупнейшее сражение между русской и французской армиями в Отечественной войне 1812 года — Бородинское сражение. Русская армия шесть часов подряд отражала ожесточенную атаку противника. Наши войска отступили, но сохранили свою боеспособность. Кутузов вел «малую войну» силами армейских партизан. Остатки армии Наполеона были изгнаны из России. Несмотря на то, что битва была 7 сентября (26 августа по старому стилю), День Бородинского сражения в нашей стране принято отмечать 8 сентября.

Илья Репин/realnoevremya.ru

7 сентября 1938 года ЦИК и СНК СССР издали декрет о награждении орденом Трудового Красного Знамени. Это был второй по времени учреждения орден Советского Союза (после ордена Красного Знамени). Первыми эту награду получили военные механики Федотов, Шелагин и Квятковский за активное участие в спасении потерпевшего крушение дирижабля «Италия» на Северном полюсе.

7 сентября 1947 года Москва отметила 800-летие со дня основания города. Во время праздника центральные улицы столицы были ярко освещены, работали кафе и уличные буфеты. На улицах играли духовые оркестры, самый крупный из которых расположился на территории между Большим и Малым театрами. Город также был украшен советскими флагами, портретами Владимира Ленина и Иосифа Сталина. На стадионе «Динамо» прошел спортивно-художественный праздник.

Основание Интерпола

7 сентября 1923 года считается датой основания Международной организации уголовной полиции International criminal police organisation (ICPO) (МОУП) . Хотя официально это название организация не использовала до 1946 года. Иоганн Шобер стал первым президентом Интерпола. В 1930-х годах в рамках ICPO было создано специальное подразделение по борьбе с подделками мировой валюты, располагавшее глобальной базой данных о преступниках. В 1935 году организация начала международное радиовещание.

7 сентября 2002 года футбольные сборные Южной и Северной Кореи провели в Сеуле свой первый товарищеский матч, который завершился ничьей. Перед игрой обе команды решили выйти на стадион под общим флагом. Также было решено не петь государственные гимны. Вместо него на арене исполнили корейскую народную песню.