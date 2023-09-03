Татарстанский кинематограф: скорее жив, чем мертв

На что рассчитывать в этом сезоне?

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Puvyrga story»/youtube.com, аккаунт «Vlad Petrov»

Ситуацию с кинематографом Татарстана метко и жестко определили наши корифеи Мансур Гилязов и Ильдар Ягафаров, назвав свой фильм «Исәнмесез» («Живы ли вы?»), считает в написанной для «Реального времени» в преддверии фестиваля мусульманского кино колонке продюсер Марина Галицкая.

Чего я жду?

У меня оптимистичный ответ на этот вопрос: «Скорее жив, чем мертв». Конечно, вопрос этот выражает обеспокоенность состоянием национальной культуры в широком смысле, но здесь я говорю о прекрасном и ужасном мире кино. Что обсуждают кинематографисты?

Мы обеспокоены глобальными и локальными проблемами, мы обеспокоены поисками собственного киноязыка, развитием этнического кино и кино универсального, кино национального, татарского, российского, азиатского и европейского. Что важнее: мейнстрим или авторский кинематограф? Этот вопрос разрешим только в рамках отдельного кинопроекта и всегда будет присутствовать. Выходит фильм в российский прокат или не выходит, покажут фильм в кинотеатрах или он объедет с фестивальными показами несколько стран?

В Татарстане появилось два ярких талантливых фильма. «Пувырга» Влада Петрова — это авторское кино, глубоко личное, откровенное, почти интимное и при этом целомудренное произведение киноискусства, созданное в тандеме с художником Ильгизаром Хасановым. Безусловно, это кино современное, и такие фильмы являются редкостью для мирового кинематографа, а в Татарстане еще не было даже приблизительно похожих фильмов.



И второй фильм «Микулай» молодого режиссера Ильшата Рахимбая по одноименному произведению Мансура Гилязова, литературной основой стала пьеса — моноспектакль с участием кукольных персонажей. Пьеса превратилась в триллер, но при этом сохранила всю глубину драматического произведения, главную роль великолепно исполняет знаменитый российский актер театра и кино Виктор Сухоруков. В этом фильме режиссер старался совместить современный киноязык и этническую культуру. В фильме удалось воссоздать татарское Макондо, наполненное яркой кряшенской этнографией, солярными символами и универсальными знаками света, неба, огня и продолжения жизни земной и небесной. Фильм вышел в российский прокат в июле 2023 года.



В этом году я жду появления новых фильмов на Казанском международном фестивале мусульманского кино. Жду с нетерпением фильм-открытие от молодого режиссера Байбулата Батуллы, полнометражный игровой дебют «Бери и помни», снятый в прошлом году в татарской деревне. Байбулат необыкновенно талантливый, ироничный, современный, самобытный — все его короткометражки стали яркими запоминающимися событиями российских кинофестивалей.

Жду еще один режиссерский дебют международной конкурсной программы — фильм «Ада», снятый по сценарию казанского писателя и кинодраматурга Дениса Осокина.

И, конечно, интересно посмотреть региональный татарстанский конкурс, увидеть талантливые фильмы и узнать новые имена.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Микулай — Русский трейлер (2023)»/youtube.com, аккаунт «Киноафиша Трейлеры»

Фонды и институты



Наши кинематографические ожидания связаны с новыми возможностями финансирования кинопроектов на конкурсной основе:

в прошлом году появился Фонд регионального кино Союза кинематографистов России, который создан для поддержки документального кино, о чем много говорили и куда имеет смысл подавать не только проекты небольших документальных фильмов, но и киноальманахи и документальные сериалы;

Институт развития интернета — это еще один ресурс, который поддерживает актуальные интернет-форматы;

в этом году меня лично обнадеживает татарстанский конкурс министерства культуры тем, что там появилось сразу 3 этнографических темы. Этнография и антропология являются востребованным направлением современного гуманитарного образования, национальные культуры изучают и сохраняют по всему миру в рамках университетских дисциплин, основанных на изучении документальных, антропологических и этнографических фильмов.

И, конечно, еще один проект в производстве «Татаркино» по программе экранизации татарской классики я жду с с нетерпением. Сразу после окончания кинофестиваля начинаются съемки фильма «Гора влюбленных» по мотивам повести народного поэта Татарстана Ильдара Юзеева. Впервые в татарской литературе поэт Ильдар Юзеев поднял актуальную для нас экологическую тему важности сохранения памятников природы как духовного и культурного наследия народа. Главная героиня фильма защищает свою гору, как символ своей связи с возлюбленным. Для нее гора стала священным местом, где она ощущает его присутствие, воспоминанием о любви и клятве о верности, которую они дали друг другу. Режиссер Салават Юзеев разрабатывает сценарий в формате роуд-муви с флешбэками во времена юности главных героев фильма и оптимистическим финалом со спасением «Горы влюбленных».

Марина Галицкая