Московский ресторатор через суд отобрал у караоке-бара из Челнов название и 800 тысяч

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Крупный московский ресторатор «Молоко» через суд заставил челнинский караоке-бар «Икра» сменить свое название. Как оказалось, владельцы заведения из Набережных Челнов использовали то же самое название для своего бара, что уже есть у москвичей. В суде они пытались доказать, что название их бара написано совершенно по-другому, так как в нем есть русские и латинские буквы, но эти доводы оказались неубедительными. О том, как проходило заседание, сколько требовали москвичи, и о судах с другими заведениями — читайте в материале издания.

Буквы разные, а название одно

Московская компания ООО «Молоко» засудила караоке-бар «Икра» из Набережных Челнов. Столичная фирма подала в суд на ресторан из-за того, что в его названии использован их товарный знак. Дело рассмотрел Арбитражный суд Татарстана.

В своем исковом заявлении москвичи настаивали на том, чтобы заведение перестало использовать их товарный знак IKRA, и потребовали взыскать с владельцев ресторана 5 миллионов рублей за нарушение исключительных прав на название. Как следует из материалов дела, ООО «Молоко» является правообладателем на товарный знак IKRA. Лицензия на него у компании есть с 2016 года, и действует она 10 лет. В ней же указано, что организация может заниматься гостиницами, пансионатами: предоставлять услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, а также в дома престарелых, кафе; организовывать столовые на производстве и в учебных заведениях.

Москвичи выяснили, что караоке-бар из Набережных Челнов использует схожее с их название. Называется заведение «ИKRA», расположилось оно в поселке ГЭС на улице Гидростроителей. Также название этого заведения используется в их социальных сетях. На заседании представители челнинского клуба пытались доказать, что обозначение «ИKRA» не может нарушать права столичной компании, поскольку оно не похоже на их товарный знак. В качестве аргумента они приводили тот факт, что в названии ресторана использованы русские и латинские буквы вперемешку и написано оно обычным шрифтом, а не таким, как у москвичей.

— Буквы расположены на удалении друг от друга, буквы «И» и «А» располагаются внутри самостоятельных кругов, а буквы «К» и «R» располагаются внутри кругов, соединенных между собой определенным перешейком. Кроме того, обозначение ответчика содержит надпись «RESTOCLUB&KARAOKE», выполненную прописными буквами латинского алфавита. Фон, на котором изображены буквы, выполнен с мягким переходом от темного к светлому тону, — апеллировали к суду челнинцы.

realnoevremya.ru скриншот yandex.ru/maps

Также они добавили, что в их названии используется 21 буква, а у ООО «Молоко» — всего четыре. Следовательно, фонетическая тождественность обозначений также отсутствует. Представители заведения настаивали и на том, что еще есть разница между названиями и графическим дизайном.

В ответ на это москвичи заявили, что названия одинаковы не только в фонетическом, графическом и смысловом признаках, но и в плане предоставления услуг. Если быть точнее, то заведение из Челнов предоставляет те же самые услуги, что и они, а именно — занимается приготовление блюд и доставкой их на дом.

Во время заседания суд обратил внимание на то, что сходство в названии обеих компаний есть. Обусловлено оно наличием у них общего словесного элемента «ИKRA», который можно признать доминирующим. Данные обозначения совпадают по звуковому (фонетическому) и смысловому (семантическому) критериям. К тому же отдельные графические отличия названия заведения и товарного знака не способны повлиять на общий вывод о том, что эти обозначения ассоциируются друг с другом в целом. Судья подчеркнул: обозначение, используемое челнинцами, отличается от товарного знака москвичей лишь написанием первой буквы «И».

В заведении из Челнов концерты давали рэперы Guf и Yanix

Разбирательства между московским «Молоком» и челнинской «Икрой» шли с марта этого года. После нескольких заседаний суд встал на сторону москвичей. По его решению, рестораторы из автограда должны сменить название своего заведения и выплатить столичной компании 800 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав. В данный момент «Икра» никаких апелляций не подавала.

Последнее обновление в группе ресторана во «ВКонтакте» было 23 августа — на следующий день после решения суда. Оперативно связаться с заведением не удалось.

В прошлом году местное издание Сhelny-biz писало о закрытии ресторана «Икра». Причиной стал конфликт между владельцами Александром Сюльдиным и Сергеем Ореховым. По информации портала, первый организовал покерный клуб прямо в заведении, что не понравилось второму. Конфликт между ними тянулся около полугода и в итоге дошел до судов. Но за это время Орехов стал полноправным владельцем заведения. К слову, заведение «Икра» относится к одноименному ООО, которым, по данным сервиса «Спарк», руководит Ольга Орехова. После недолгого закрытия и склок ресторан все же возобновил свою работу, попутно сменив работников.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Что же касается московского ООО «Молоко», то принадлежит оно основателю компании White Rabbit Family Борису Зайкову, рестораны и бары которого расположены в основном в Москве. Челнинская «Икра» не единственное заведение, которое попало под зоркий взгляд ресторанной империи Зайкова. В феврале этого года та же судебная участь постигла тульский бар «Огонек». Тогда с заведения потребовали полмиллиона рублей за использование названия. Дело в том, что такой же бар есть в составе ресторанного альянса White Rabbit Family. В отличие от рестораторов из Набережных Челнов, их тульские коллеги решили не идти враждой на москвичей в судах. Как выяснило «Реальное время», стороны утвердили мировое соглашение, по которому «Огонек» сменит свое название на какое-то другое.



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