День в истории: с днем рождения, республика!

Чем примечательна дата 30 августа?

Сегодня, 30 августа, в Татарстане празднуют День Республики и День города Казани. 30 августа была подписана декларация о суверенитете Татарстана, открыли станцию метро «Дубравная» и новый ИТ-парк, британцы перестали бомбить Кенигсберг, Джавахарлал Неру потребовал независимости Индии, а на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель. Родились писатель Ибрагим Салахов, президент Белоруссии Александр Лукашенко, директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко. Умерли писатель Газиз Кашапов, президент СССР Михаил Горбачев, певец Иосиф Кобзон. Подробнее — в материале «Реального времени».

День Республики Татарстан

30 августа 1911 года в Казахстане родился поэт и писатель Ибрагим Салахов. Учась в институте, он едет лечиться по путевке от Союза писателей в Ялту, где встречается с Галимжаном Ибрагимовым, которого вскоре объявляют «врагом народа», а Салахов будет осужден на 10 лет тюрьмы. Он выйдет из заключения без ноги, со сломанной рукой и ухудшенным зрением. Свою историю он описал в повести «Черная Колыма».

30 августа 1990 года была подписана декларация о государственном суверенитете Татарстана. Несмотря на то, что референдум и образование Республики Татарстан состоялись позже — в 1992-м, именно 30 августа празднуют День Республики. В 1990-е, после распада СССР, в республике бродили самые разнообразные настроения, в том числе и сепаратистские. Были и те, кто высказывался за отделение Татарстана от России, но руководство республики сумело утихомирить смутьянов. И сегодня, через 33 года, республика — один из локомотивов экономического и социального развития в Российской Федерации.

realnoevremya.ru

30 августа 2018 года в Казани открыли станцию метро «Дубравная». Она стала 11-й по счету станцией подземки столицы Татарстана. Проходка тоннеля, который соединил станцию метро «Дубравная» со станцией «Проспект Победы», стартовала в марте 2015 года. На строительство участка линии метро между этими двумя станциями потратили 5,2 млрд рублей.

30 августа 2022 года впечатляющая стройка закончилась открытием нового здания ИТ-парка: самая большая по количеству мест киберспортивная арена в стране, детский ИТ-парк, коворкинг, офисы компаний-резидентов, стартап-хаб, открытые для всех желающих общественные пространства, самоиграющее пианино, капсула для сна и многое другое. Имя парк получил в честь разработчика первых советских ЭВМ Башира Рамеева, внука поэта Дэрдменда.

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30 августа 2022 года «Реальное время» рассказало, что по факту невыплаты зарплаты субподрядчиком — нижнекамской «дочкой» турецкой компании Gemont ООО «Рокайсан», который строил в Нижнекамске этиленовый комплекс ЭП-600, может быть заведено уголовное дело. Фирма с прошлого марта задолжала сотрудникам суммы в несколько сотен тысяч рублей, и потерявшие надежду получить заработанное люди пошли по инстанциям — в прокуратуру, трудовую инспекцию и УБЭП.



Поэт и Урицкий

30 августа 1918 года в Петрограде эсер, молодой поэт Леонид Каннегисер, зайдя в министерство внутренних дел, смертельно ранил в голову председателя местной ЧК Моисея Урицкого. По признанию убийцы, это была месть за смерть его друга, офицера Перельцвейга, которого Петроградская ЧК расстреляла по делу о контрреволюционном заговоре в Михайловском артиллерийском училище. Незадолго до этого поэт говорил с Урицким по телефону. Героизация убитого привела к появлению объектов имени Урицкого по всей стране. В Казани это парк, дворец культуры имени Урицкого (ныне КЦ «Московский) и улица.

30 августа 1944 года завершилась интенсивная бомбежка Кенигсберга (ныне Калининград) Британскими Королевскими военно-воздушными силами. Город горел несколько дней. Бомбардировки начались 27-го, во время первого налета было сбито четыре самолета. Через три дня над городом пролетело 189 «Ланкастеров» 5-й Группы ВВС, которые сбросили 480 тонн бомб. Город был застроен заново после окончания Второй мировой войны.

realnoevremya.ru

Неру требует независимости

30 августа 1928 года Джавахарлал Неру и его отец Мотилал обнародовали проект индийской конституции. Они потребовали от Лондона предоставить стране независимость. Неру провел в тюрьмах в общей сложности около десяти лет. В 1946-м он стал вице-премьером временного правительства Индии — Исполнительного совета при вице-короле Индии, а в 1947-м возглавил правительство.

30 августа 1993 года на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель. Башня была построена в 1889 году как временное сооружение — это была входная арка на территорию Всемирной выставки, состоявшейся в том же году и приуроченной к столетнему юбилею Великой французской революции. Ее возводили два года, два месяца и пять дней силами 300 рабочих, которые собрали 18 038 металлических деталей.

