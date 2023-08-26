Тропа исполнения желаний из гвоздей, петрушечная комедия и столетний станок: чем удивляет 14-я «Крутушка»

XIV Международный этнический фестиваль «Крутушка» в Казани проходит до 27 августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Народные уличные игры, танцы, песни, готовка в дровяной печи — все это прямо сейчас можно наблюдать в Казани на XIV международном этническом фестивале «Крутушка». Целый день, с утра и до вечера там работают различные площадки, сцены и павильоны с разнообразными забавами и активностями, представленными как татарстанцами, так и гостями из других российских регионов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ирландские и шотландские танцы от чебоксарцев



Значимое для ценителей традиционных культуры народов России и мира событие, несмотря на прохладную погоду, проходит в казанском поселке Крутушка на свежем воздухе. На территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» можно пробыть целый день, а при желании и ночь, если есть своя палатка.

Как только попадаешь на площадку фестиваля, сразу наталкиваешься на группу людей, стоящих в парах по кругу. Это не хоровод, а мастер-класс по старинным европейским танцам. Учат танцевать энтузиасты из студии старинного и народного танца «Огни Бэлтайна» из столицы соседней Чувашии — Чебоксар.

— Русскими народными тоже занимаемся, но особенно любим старинные танцы XIX века — ирландские, шотландские и валлийские, — объяснила одна из преподавателей студии Елена Антипова.

Все участники чебоксарской студии старинного и народного танца работают в разных сферах, но их объединяет страсть к танцам. Следуя ей, они собираются вместе по выходным, чтобы потанцевать самим и научить сограждан групповым танцам.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Каждый год на фестиваль стараемся привозить что-то новенькое, разные танцы разных народов мира, — рассказала руководитель студии «Огни Бэлтайна» Ирина Горелова. — Началось все со студенческой поры. В 2002 году начали танцевать, потом стали ездить по разным городам. Преподаватели у нас сдали экзамены в Шотландии, так что у всех есть сертификаты международные. Предприятие у нас некоммерческое, мы только на аренду собираем, а танцуем для души.

Забава для самых смелых

Недалеко от танцевальной площадки — дорожка для исполнения желаний. Загадав желание, нужно пройти по дощечкам с гвоздями, забитыми с разной частотой. Корреспондент «Реального времени» испытал ее на своих ступнях: пройти можно, правда, к концу дорожки от боли уже и желание забывается. Но, говорят, такие практики очень полезны для здоровья.

— Приехал сюда с небольшой забавой — тропа исполнения желаний. Садху-доски, им более 4 тысяч лет, с ними процессы и трансформация происходят очень интересно. Вообще я глюкофоны делаю — это барабаны такие, но они у меня уже закончились, поэтому вот доски с гвоздями привез, — рассказал ремесленник Леонид Кетов из Кировской области.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Евгений Костенко из творческого объединения «Ижевскiй заводъ» тоже прошелся по гвоздям. Сегодня у гостей из Удмуртии свободный день, а свою основную программу они покажут завтра.

— Мы проводим молодежные вечерки, куда приходят для того, чтобы познакомиться. Сюда приехали учить русским народным танцам и уличным играм детей и молодежь. У нас разнообразные мероприятия. Взрослые тоже к нам приходят, очень все это заводит, мы «заводим» по-ижевски, приходите завтра, — пригласил Евгений Костенко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Театр одного актера и персонажа

Настоящий исторический Петрушка также дает представления на фестивале дважды в день. В кукольном театре «Папьемошенники» работают всего два человека-оркестра.

— Показываем традиционные сюжеты петрушечные на актуальные для всех времен темы — любовь, война, торговля, медицина. Всем интересно бывает — и детям и взрослым, — рассказывает один во всех лицах кукловод из Санкт-Петербурга Всеволод Мизенин. — Сюжеты разные: Петрушка ищет себе невесту, Петрушка покупает себе коня. Петрушечная комедия — это же сериал, который связан одним персонажем. Сейчас представления длятся по полчаса. Воспринимают всегда прекрасно, потому что зрители тоже участвуют в представлении.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объять необъятное

На отдельной площадке можно поучиться играть в лапту и другие народные игры. Мастер-класс проводят участники фольклорно-этнографического ансамбля «Не любо — не слушай» из Казани.

— Здесь мы проводим детскую игровую площадку, играем в лапту, ходим на ходулях, в дударь-дударь-дударище с детьми играем. Сегодня игровая программа, а завтра мы на сцене выступаем, — рассказала Александра Марданова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сцене репетировал фольклорный ансамбль «Горица» Челябинского государственного университета. Они исполняют настоящие аутентичные песни, которые записывают во время летних экспедиций по деревням у бабушек, дедушек, а потом в точности их воспроизводят.

— Наша уникальность в том, что в нашем ансамбле поют студенты с разных факультетов без музыкального образования, — пояснила руководитель челябинского ансамбля Ксения Коковина. — Наша цель — сохранить традиции нашего региона.

Пирожки из печи и ремесленные изделия

На фестивале можно научиться делать деревянные игрушки на лобзиковом станке и поткать коврики на прядильном. Ремесленники всему научат на мастер-классах.

— До сих пор отлично работает, хотя ему уже сто лет. Это настоящий чувашский станок, — объясняет Наталья Куракина. — Можно коврики ткать, можно полотенца, главное, нитки правильные подобрать.

Программа фестиваля очень разнообразная, хочется везде успеть: и потанцевать, и песни послушать, и смастерить что-нибудь руками. Желающие могут приобрести необычные угощения и уникальные изделия из дерева и керамики, которые презентуют сами ремесленники.

Даже печь настоящая кирпичная стоит прямо на улице, и в ней выпекают пирожки с грибами и угощают всех желающих за донаты. Но в очереди за ними придется постоять.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вечером планируется настоящая этно-дискотека до самой полуночи. Фестиваль продлится до 27 августа, поэтому познакомиться с наследием разных народов России и мира еще есть возможность.