Тест: насколько хорошо вы знаете Татарстан?
Сегодня татарстанцы празднуют День республики. Полюбившийся народный праздник знаменует важную дату в истории. По традиции его отмечают масштабными торжествами и массовыми гуляниями на улицах городов и сел, а в столице — Казани — стараются приурочить к памятному дню еще и сдачу знаковых объектов. «Реальное время» предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете родную республику.
Более подробно ознакомиться с фактами о Татарстане и ответами к тесту можно в карточках «Реального времени».
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