День в истории: Загитов — татарин на Рейхстаге

Чем примечательна дата 23 августа?

23 августа в разные годы на Московском Кремле двуглавых орлов заменили пятиконечными звездами, Сахаров пригласил домой иностранных журналистов, был подписан пакт Молотова — Риббентропа, в США массово начали изучать русский язык в школах. А в Казани открылись центр «Эрмитаж-Казань» и галерея «Хазинэ». Родились: актриса Дания Нуруллина, писатель Марат Кабиров, каратистка Гузалия Гафурова, писательница Лябиба Ихсанова. Скончались: драматург Рахман Ильяс, герой Великой Отечественной войны Гази Загитов, киноактер Рудольф Валентино. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Хазинэ» в кремле

23 августа 1946 года в Казани родилась Дания Нуруллина. Восьмой ребенок в семье, в 13 лет потеряла мать, отец, ветеран Великой Отечественной войны, растил детей один. После театрального училища, с 1966 года, Нуруллина — в труппе театра имени Камала. Более 30 лет вела радиопередачу «На молодежной радиоволне» телерадиокомпании «Татарстан», также выпустила книгу мемуаров «Гомерем агышлары» («Жизнь — это мгновение»).

23 августа 1953 года в автокатастрофе погиб Газетдин Загитов. В 1945-м он воевал в составе штурмовых групп добровольцев для захвата Рейхстага и установления красного знамени. Вместе со старшим сержантом Михаилом Мининым был одним из первых, кто установил на здании знамя. По воспоминаниям, он возглавлял группу, освещая дорогу фонариком. Знамя было установлено в 22 часа 40 минут, группа охраняла подступы до 5 часов утра 1 мая. Сначала командование представило их к присвоению звания Героя Советского Союза, но в итоге они были награждены орденами Красного Знамени. После Загитов работал председателем колхоза и механиком на МТС.

23 августа 1970 года в деревне Чуракаево Актанышского района родился писатель Марат Кабиров. Помимо прозы, он выпустил несколько поэтических сборников, сочинял сценарии для концертов таких исполнителей, как Гузель Уразова, Айдар Галимов, Хания Фархи (у последней 12 лет проработал в ансамбле «Байрам»). Романы и повести продает через свой официальный сайт, он же создал интернет-издательство цифровых книг WebKitap. Произведения Кабирова переведены на русский язык, среди них — романы «Бердәнбер һәм кабатланмас» («Имя твоего ангела»), «Елмаю» («Улыбка»), «Китап» («Книга»).

realnoevremya.ru

23 августа 2005 года в Казанском кремле, в обновленном здании бывшего Юнкерского училища, открылся центр «Эрмитаж–Казань» и национальная художественная галерея «Хазинэ». Центр начал работу с выставки по истории и культуре Золотой Орды, галерея запустила работу персональной экспозиции народного художника СССР Хариса Якупова, выставки по искусству Казанской губернии XIX века и 20-х годов XX века, а также по изображению Казани в искусстве русских и европейских мастеров ХVII—ХIХ веков.

23 августа 2022 года «Реальное время» рассказывало о реновации промышленной зоны на Портовой. Первая очередь застройки «полуострова» охватит 6 гектаров, первопроходцем станет компания СМУ-88, основанная нынешним депутатом Госдумы Ильей Вольфсоном. Не исключалось изъятие земельных участков в рамках комплексного развития территории.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сахаров проводит пресс-конференции

23 августа 1935 года было опубликовано решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых царских орлов на башнях московского Кремля пятиконечными звездами. Первые звезды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, а знаки серпа и молота на них выполнены из уральских камней-самоцветов. Они украшали Кремль почти два года, но из-за атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли свой праздничный вид. В мае 1937 года, к двадцатилетию Октябрьской революции, было решено установить на пяти кремлевских башнях рубиновые звезды.

23 августа 1973 года академик Андрей Сахаров дал в Москве пресс-конференцию для иностранных журналистов о нарушении прав человека в СССР. 29 августа в газете «Правда» было опубликовано письмо 40 членов Академии наук СССР с осуждением его деятельности, а 31 августа там же было опубликовано письмо советских писателей в связи с «антисоветскими действиями и выступлениями А. И. Солженицына и А. Д. Сахарова».



Русский язык в США

23 августа 1939 года был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова — Риббентропа). СССР был предпоследним государством, подписавшим подобный двусторонний документ с Германией (после Польши, Великобритании, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии и перед Турцией). Договор о ненападении был заключен во время боевых действий на Халхин-Голе между СССР и Японией, союзницей Германии по Антикоминтерновскому пакту. Согласно договору, стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Участники соглашения также отказывались от союзных отношений с другими державами, «прямо или косвенно направленных против другой стороны». Предусматривался взаимный обмен информацией по вопросам, затрагивающим интересы сторон.



23 августа 1959 года в США в качестве одного из предметов для изучения в 400 школах страны был введен русский язык. Происходило это в эпоху холодной войны. Сейчас русский входит в десятку языков, самых используемых в стране. По некоторым данным, в Штатах живут 4—5 млн русскоговорящих граждан. Больше всего их в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.