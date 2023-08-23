«Нужно строить центры детского технического творчества с современной базой, а не кружки макраме»

Казанцы попросили построить в Приволжском районе многофункциональный центр детского творчества

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Жители Приволжского района попросили городские власти построить им многофункциональный центр детского творчества, ориентированный на технические специальности. Активисты уже обошли всевозможные инстанции со своим предложением, но дальше разговоров создание центра пока не движется. Инициаторы хотят, чтобы в образовательном учреждении детей учили управлению БПЛА, авиастроению, робототехнике и IT-программированию. Для центра они уже даже выбрали места, но пока не могут найти финансирование. Подробности — в материале издания.

Жители жалуются на то, что в районе нет специальных кружков

Как рассказал «Реальному времени» активист Ильхам Шагараев, перед тем как заняться созданием центра, был проведен осмотр территорий — выяснилось, что в Приволжском районе практически нет учреждений дополнительного образования для детей. В пример он привел жилые массивы Старые Горки, Первомайское, ЖК «Чистое небо» и «Авалон Сити», «Военный городок». Шагараев подчеркнул, что если кружки в районе и есть, то они не имеют технической направленности.

— Лично я до 10-го класса успел познакомиться с профессией «Электродело», после школы я пошел на электротехнический факультет и стал инженером-электриком. А сегодня есть дефицит рабочих кадров. По нашему мнению, этот дефицит можно восполнить, открыв центр детского технического творчества. Эти кружки заинтересовали бы мальчишек, они бы загорелись этим. Если там открыть кружок по изучению БПЛА, то интерес к нему измерялся бы десятками, а то, может быть, и сотнями детей. И таких кружков, которые востребованы у ребят и нашего промышленного сектора Татарстана, достаточно много, — делится Шагараев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, у него идея центра детского технического творчества сформировалась после встречи с администрацией Вахитовского и Приволжского районов. Чиновники сказали активистам, что в районе не хватает музыкальных и художественных школ. Шагараев добавил: предложение жителей было поддержано и городские власти были бы рады появлению социальных объектов.

— Мы понимаем, что процесс создания таких объектов займет не год и не два. Пока выделят землю, сформируют участок, одобрят идею, определят программу, пройдет много времени. Мы себе в этом отдаем отчет, поэтому рассчитывать, что нам прямо сейчас дадут деньги и начнется строительство, — это не то же самое, что отремонтировать дорогу, — сказал собеседник издания.

Центр хотят построить на пересечении улиц Карбышева и Академика Парина

Активисты предлагают построить центр на пересечении улиц Карбышева и Академика Парина. Как говорит Ильхам Шагараев, этот участок площадью 17 тысяч квадратных метров находится в муниципальной собственности. Кроме этого, здесь есть и соседние участки, относящиеся к рекреационной зоне, которые можно использовать под строительство центра и парков.

— С представителями властей у нас было несколько разных встреч, первый раз эту идею мы озвучили на ежегодном отчете депутатов Приволжского и Вахитовского районов, а потом мы ее презентовали на круглом столе в Казанской ратуше. Мы также побывали на встрече с главным архитектором города Ильсияр Тухватуллиной, она поддержала нас и сказала, что городские власти выступают за то, чтобы на предлагаемом нами участке появился детский объект. Она попросила нас передать ей «посадку» детского объекта и предварительный внешний вид, — вспоминает горожанин.

скриншот realnoevremya.ru проектная документация

Дальше со своим предложением и за помощью они пошли к депутату Госдумы Илье Вольфсону. Он откликнулся на просьбы жителей, но взял время, чтобы провести письменные консультации с исполкомом города, и пока ответа от него не поступало.

— Кроме этого, мы были на встрече с депутатом Госдумы Татьяной Ларионовой, там же был замминистра образования и науки Татарстана Рамис Музипов, они помогли нам и сориентировали нас. Но при этом сказали, что этот путь будет долгим и сложным. Вместе с тем они обратили наше внимание на то, что нужно обоснование для строительства такого объекта, можно ли его построить на предлагаемом участке, есть ли там сети и коммуникации. Также они сказали, что помогут нам составить обращение на имя министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина, его мы уже составили и готовим к отправке, — поделился житель.

«Мы продолжаем искать соратников среди профильных чиновников на уровне района, города, республики»

Со слов Ильхама Шагараева, в Приволжском районе есть четыре образовательных школы, в которых дети учатся в две смены — даже если что-то запускать на базе образовательных учреждений, то там нет места и свободного времени. Детский центр активисты видят как отдельно стоящее здание, принадлежащее муниципалитету, образование — бесплатным.

— Здание может состоять из трех этажей, выше строить нельзя, а меньше — нет смысла, находиться в глубине участка, но обязательно должно быть именно для детей. Стоимость объекта мы не просчитывали, но обойдется он наверняка в сотни миллионов рублей. Прошлый глава Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров предлагал нам построить на этой территории быстровозводимые объекты, но мы настояли на том, чтобы это было капитальное строительство. Позже он покинул должность, и больше разговоров не было, — объясняет Шагараев.

Активисты уже собрали порядка 250 подписей за строительство объекта. Как говорит местный житель: «Мы продолжаем искать соратников среди профильных чиновников на уровне района, города, республики». Шагараев добавляет, что они уже нашли поддержку у омбудсмена по правам человека Татарстана Сарии Сабурской и руководителя «Движения Первых» Тимура Сулейманова, сейчас они ждут от него ответа.



— В этом детском центре должны быть: автокружок, авиамоделирование, изучение БПЛА и дронов, лазерные технологии, судомоделирование, робототехника, IT-программирование. Заказ, чему учить и с чем знакомить детей, должны сформировать республиканские промышленные предприятия. И главное — необходимо создавать бюджетные места инженерно-технического направления для учащихся младших и средних классов. То есть нужно строить центры детского технического творчества с современной базой, а не кружки макраме и йоги. Я понимаю, что физическая культура тоже важна, но самолеты в Татарстане тоже должен кто-то строить, — заключил собеседник «Реального времени».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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