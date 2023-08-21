В «КОС-Синтезе» новый наставник

И новые-старые планы на победу в чемпионате и выигрыш Кубка страны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За месяц до старта чемпионата России по водному поло стали поступать новости об изменениях в составах команд-участниц турнира. Самые большие изменения произошли во флагмане российского ватерполо — казанском «КОС-Синтезе», как с точки зрения тренерского штаба, так и в плане состава. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Смотрите, кто пришел

Перед нынешним сезоном в составе «КОС-Синтеза» два возвращения местных воспитанников и одно приобретение. В Казань вернулись Роман Шепелев, отыгравший прошлый сезон в немецком «Шпандау-04», Арслан Закиров, ставший чемпионом страны в составе волгоградского «Спартака», а также его партнер по чемпионскому составу Иван Васильев, воспитанник Киришей, игравший за питерскую «Балтику», московское «Динамо», а в прошлом году за Волгоград.

В Казань вернулся Роман Шепелев, отыгравший прошлый сезон в немецком «Шпандау-04» realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Санкт-Петербург, в свою очередь, отправится Адель Аухадеев, за границу уедет Замир Мирзиев. Еще одна потеря произошла в течение прошлого сезона, связанная с сербом Николой Дедовичем, который сейчас подписал контракт с командой из чемпионата Венгрии, а полноценно играть в прошлом сезоне не смог из-за очень серьезных семейных проблем.

Вместо бывшего наставника команды Реваза Чомахидзе на тренерский мостик заступил плоть от плоти воспитанник казанского ватерполо Евгений Ярощук, ранее работавший главным тренером «КОС-Синтез-УОР», про которого глава отдела информационно-аналитического обеспечения и международной деятельности Минспорта Татарстана Игорь Головин сказал: «Мы уверены, что решение руководства клуба верное, мы его поддерживаем, и министр спорта его поддерживает». Тут надо открыть «секрет Полишинеля», поскольку водное поло в России, увы, не самый широко освещаемый в прессе вид спорта: министр Владимир Леонов и новый наставник вместе играли в детско-юношеской школе и завоевывали бронзовые медали первенства России.

Максим Осмоловский, генеральный директор команды, подчеркнул, что «сейчас в «КОС-Синтезе» сразу десять игроков были воспитаны в клубе, и часть из них — ученики конкретно Евгения Ярощука, а с частью ватерполистов он работал в «КОС-Синтез-УОР». Добавим также, что Ярощук практически всю жизнь посвятил казанской команде, не только будучи ее воспитанником и игроком, но затем и членом тренерского штаба главной команды.

Глава отдела информационно-аналитического обеспечения и международной деятельности Минспорта Татарстана Игорь Головин сказал: «Мы уверены, что решение руководства клуба верное, мы его поддерживаем, и министр спорта его поддерживает». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Изменения в тренерском штабе «КОС-Синтез-УОР»

Вторым тренером в штабе Евгения Ярощука остается Артур Фатахутдинов. Что касается главного наставника «КОС-Синтез-УОР», то эта роль доверена Николаю Шепелеву, который, по сути, подготовил сам для себя поколение 2005 года рождения — с частью из них он поработал на УТС в штабе юниорской сборной страны. Этим летом на воспитанников казанского водного поло был неслыханный спрос со стороны тренеров различных сборных, от молодежки до юниоров, и в три сборные «КОС-Синтез» делегировал 16 человек. Шепелеву будет помогать Анвар Галимзянов, в недавнем прошлом голкипер «Синтеза», который возьмет на себя дополнительную нагрузку в работе с вратарской линией. По словам Ярощука, она выглядит очень перспективно, как в основной команде Игорь Чирков — Владислав Сергеев, так и в юниорской Кирилл Бадьяров — Даниил Кудрявцев.

Максим Осмоловский, генеральный директор команды, подчеркнул, что «сейчас в «КОС-Синтезе» сразу десять игроков были воспитаны в клубе realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кстати, в «КОС-Синтез-УОР», который снова планирует стартовать в чемпионате страны, потерь немного, только Богдан Комаров, ранее курсировавший между первой и второй командой. В числе приобретений двукратные победители первенства России Роман Блохин, Артур Иксанов, Данила Ишимов, Ян Полозенко, воспитанники Артура Хабибуллина.

Запланированы шесть (!) контрольных матчей с Волгоградом

«Реальное время» ранее общалось с Евгением Ярощуком тет-а-тет, и он сообщил:

— В конце июня мне поступило предложение от гендиректора Максима Леонидовича Осмоловского возглавить команду «КОС-Синтез». Я с удовольствием согласился. Для меня это большая честь! Большая ответственность! Большая гордость.

Вместо бывшего наставника команды Реваза Чомахидзе на тренерский мостик заступил плоть от плоти воспитанник казанского ватерполо Евгений Ярощук realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ярощук отметил: «Команда отдыхала полтора месяца, а с 13 июля мы собрались на подготовительный этап, сейчас до второго сентября проходит основной базовый сбор, в рамках которого мы стараемся вводить в тренировочный процесс элементы игры «шесть на шесть» и «шесть на пять», как в атакующих, так и в оборонительных действиях. Постараемся играть в высокий, агрессивный прессинг, мобильную активную «зону» с быстрым переходом в контратаку, из контратак в позиционное нападение. Помимо этого, будем работать над тем, чтобы поднять КПД реализации лишнего. Я опираюсь на ту работу, которую освоил в бытность моей работы в тренерских штабах Ирека Зиннурова и Зорана Ивановски, и что я применял на практике в работе с «КОС-Синтез-УОР».



Касаемо планов на будущее, с 3 по 9 сентября запланирован игровой сбор в Волгограде, во время которого будет проведено шесть (!) контрольных игр с волгоградским «Спартаком». Это, конечно, что-то новенькое, но надо отдать должное руководству двух клубов антагонистов и протагонистов российского водного поло, они решили объединить усилия, чтоб не пропасть поодиночке. Даже в хоккее на траве, который находится примерно в одной плоскости зрительского интереса, как и водное поло, сейчас проходят международные турниры в Казани, включающие участие мужских и женских сборных Беларуси, молодежных сборных этой республики и мужской сборной Китая. Что касается российского водного поло, то оно в последние полтора года курсирует из дремлющего состояния в полуспящее и обратно, и за международный вектор развития отвечают сами клубы, в частности сам «КОС-Синтез», проводивший игровые сборы в Сербии и Турции с местными командами, а сейчас принято правильное решение «зарубиться» с Волгоградом, чтобы окончательно не погрузиться в игровой «коматоз».

Начав с предстартового спарринга с Волгоградом, «КОС-Синтез» почти наверняка и завершать сезон будет в противостоянии с местным «Спартаком» в финалах чемпионата и Кубка страны. Только на этот раз, надеемся, с другим исходом, о необходимости побед неоднократно говорил и Осмоловский, и Ярощук. Позволив ватерпольному Волгограду пролить чемпионский бальзам на «кровоточащие» раны волгоградского спорта, где в крутом пике находится практически весь игровой спорт, начиная с футбольного «Ротора», продолжая мужским и женским гандболом, некогда гремевшими в России, умирающим баскетболом, в этом году «КОС-Синтез» вступает в сезон с двойной мотивацией: только «Алга!».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Чемпионат стартует 29 сентября

Ярощук ответил также на важнейший вопрос о регламенте стартующего 29 сентября чемпионата России, число участников которого увеличится до 10 команд. Наконец-то вернется в открытый чемпионат России команда Минска, читай — сборная Беларуси, плюс добавится вторая команда в Астрахани. Там очень неплохой выпуск 2005 года рождения, который частично уже начали заигрывать за основную команду «Динамо-СШОР», но в это межсезонье Астрахань, потеряв двоих (Эрика Хачатуряна, ушедшего из спорта, и Анатолия Евдокушина, перешедшего в МК СШОР «Восток»), произвела с москвичами своеобразный «обмен», подписав оттуда Андрея Балакирева, плюс пригласила Егора Емельянова («Балтика», «Штурм-2002»).

Если вспоминать «попутные новости», то стоит напомнить, что у ватерполистов были определенные активности в межсезонье. В Казани в День физкультурника квартет игроков «КОС-Синтеза» Аскар Махиянов, Владислав Сергеев, Игорь Чирков и Егор Ярлыченко сыграли в пляжный волейбол в турнире против футболистов «Рубина» и гандболистов «Зиланта». Последний, кстати, также вышел из летнего отпуска, подписав двух новичков, ранее выступавших за «Чеховских медведей» — краснодарца Евгения Гордиенко и «амурского комсомольца» Ярослава Чушова, уроженца Комсомольска-на-Амуре. Москвичи из МК СШОР «Восток» стали чемпионами страны по мини водному поло, в соревнованиях, прошедших в столице России и собравших большую часть любительских клубов. Что касается действующего чемпиона, то Волгоград активно радовал читателей своего сайта информацией о днях рождения и юбилеях членов двух ватерпольных команд в расположении клуба, мужской и женской, активно способствуя популяризации водного поло, можно сказать, соперничая в этом направлении с соцсетями Федерации водного поло России.