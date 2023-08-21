День в истории: алмазы в СССР, самолеты в Соцгороде

Чем примечательна дата 21 августа?

Сегодня, 21 августа, в США празднуют День пожилых людей и День сладкого чая, а в Аргентине — День детей. 21 августа в Казани начали обустраивать общественные переговорные пункты, сюда стало прибывать оборудование авиазавода №22, открылась Татарская филармония, в Казани состоялся первый чековый аукцион по продаже акций республиканских предприятий, также в этот день открыли первое в СССР месторождение алмазов, боевики напали на Грозный, завершился первый международный Венецианский кинофестиваль, был представлен первый чип с искусственным интеллектом для крупных центров обработки данных. Родились поэты Геннадий Айги и Харрас Аюп, актеры Риналь Мухамметов, Ляля Миннулина и Артур Шайдуллин. Умерли актер Виктор Авилов, директор Цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин, революционер Лев Троцкий. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Филармонию открыли

21 августа 1899 года в Казани на центральной и узловых станциях заработали телефоны, обеспечивающие связь с любым абонентом города. Стоимость пяти минут беседы — 25 копеек. При этом уже в ноябре 1888-го было подключено около 70 абонентов. Тогда в Казани появилась и первая в России пригородная связь, после чего линии стали прокладывать в Москве. Спустя 9 лет численность абонентов Казанской телефонной сети превышала 1 000 человек.

21 августа 1937 года появилась Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая, тогда же при ней появился симфонический оркестр на 35 человек, которым вскоре стал управлять Ильяс Аухадеев, а еще чуть позже он влился в оперный состав. Появилась хоровая капелла, превратившаяся в Татарский ансамбль песни и танца. Сформировался и эстрадно-концертный отдел. В 1955 году на нынешней улице Павлюхина появился новый дворец культуры — для работников СК-4. ДК передали филармонии 18 ноября 2000 года.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

21 августа 1941 года в Казань из Москвы начало прибывать оборудование авиационного завода №22 имени Горбунова. Также сюда стали перебираться и его работники. Авиазавод обосновался на территории завода №124 имени Серго Орджоникидзе, где начали выпускать пикирующие бомбардировщики Пе-2, названные «пешкой», от инженера конструкторского бюро Владимира Петлякова. За годы войны на фронт было отправлено более 10 тысяч боевых самолетов. Ежесуточно это по 10—12 бомбардировщиков. Сейчас этот завод — Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.

21 августа 1993 года на Волжско-Камской бирже в Казани состоялся первый чековый аукцион по продаже акций республиканских предприятий. Кроме российских приватизационных чеков, расплатиться за акции можно было и индивидуальными приватизационными вкладами (ИПЧ) на 30 тысяч рублей, которые выдавались правительством Татарстана. Напомним, что осенью 1992 года в кассах Сбербанка начали выдавать ваучеры с номинальной стоимость в 10 тысяч рублей. Госкомимущество собиралось продать за ваучеры 35% госпредприятий и имущества за 1,4 трлн руб. Но за три года в стране было приватизировано 110 тыс. предприятий — это 50% от имевшихся к началу приватизационной кампании. Если в августе 1993 года чек обходился примерно в $10, то к завершению чековой приватизации, весной 1994 года, уже стоил почти в 2,5 раза дороже. С декабря 1992 года по февраль 1994 года в России состоялось свыше 9 тыс. чековых аукционов, где суммарный оборот ваучеров составил 52 млн штук. Именно эти аукционы позволили появиться в стране первым миллионерам.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

21 августа 2022 года «Реальное время» рассказало, что Дом Ушковой в Казани оказался в пятерке популярных исторических достопримечательностей по количеству запросов в «Яндексе». Об этом говорится в исследовании компании, посвященном известным туристическим местам. Необычные премиум-туры по этому уникальному памятнику истории проводил хранитель дома Эдуард Хайруллин, ушедший от нас в этом году.

Алмазы нашли

21 августа 1954 года ленинградский геолог Лариса Попугаева открыла первое в СССР месторождение алмазов, во время экспедиции вместе с помощником промыв около 3 кубометров песка. В верховьях якутской реки Далдын она нашла голубую глину с вкраплениями розовых пиропов — и кристалл алмаза. Стало ясно, что здесь на поверхность выходит жерло вулкана, в котором могут находиться алмазные залежи. Месторождение получило название «Зарница». Через год в Якутии открыли уже 10 кимберлитовых трубок.

21 августа 2004 года около 19 часов вечера 400 чеченских боевиков напали на Грозный. На следующий же день в республике были назначены выборы президента Чечни. Идейным руководителем атаки считается глава непризнанной республики Ичкерия Аслан Масхадов, руководили же боевиками Доку Умаров и Юнади Турчаев. Они начали обыскивать автомобили, загоняли городских жителей по домам, захватили несколько избирательных участков в школах. Но уже к 11 вечера была нейтрализована почти пятая часть бандитской группировки, к этому времени вооруженные группы начали покидать город.

Завершили кинофестиваль

21 августа 1932 года завершился первый международный Венецианский кинофестиваль. Начинался он с фильма «Доктор Джекил и мистер Хайд» (приз за самый оригинальный сюжет). Также здесь показали «Тихий Дон» Ольги Преображенской и Ивана Правова, «Землю» Александра Довженко, а «Путевка в жизнь» Николая Экка получила награду за лучшую режиссерскую работу.

21 августа 2019 года корпорация Intel представила первый чип с искусственным интеллектом для крупных центров обработки данных, разработанный на базе 10-нанометрового чипа Ice Lake, который позволял выдерживать высокие нагрузки при выполнении сложных вычислений, используя при этом минимальное количество энергии. В результате проект свернули через три месяца, а вместо этой разработки (более $360 млн инвестиций), Intel в основу ИИ-платформы решила взять наработки израильской фирмы Habana Labs, которую купила в декабре 2019 года за $2 миллиарда.

