От каучука до музыки — 45 лет

История здания Татарской филармонии

На этой неделе мы отмечаем день рождения Ильгама Шакирова — не только звезды татарской эстрады, но и солиста, а также на протяжении 19 лет художественного руководителя Татарской филармонии. В нынешнем здании филармония размещается с 2000 года, тогда как построили его в 1955 году как Дворец культуры Завода синтетического каучука имени Сергея Кирова.

Музыка и танец

Филармонию создали 21 августа 1937 года, тогда же при ней появился симфонический оркестр на 35 человек, которым вскоре стал управлять Ильяс Аухадеев, а еще чуть позже он влился в оперный состав. Появилась хоровая капелла, превратившаяся в Татарский ансамбль песни и танца. Сформировался и эстрадно-концертный отдел.

В 1939-м начал работу оперный театр, в 1945-м открылась консерватория. Имя Тукая ей было присвоено в 1946-м, а в 1948-м появляется эстрадно-джазовый оркестр, на базе джаз-бэнда переехавших в Казань подопечных Олега Лундстрема (а в 2011-м здесь пропишется биг-бенд под управлением Анатолия Василевского).

Что такое филармония? Это певцы Рашид Вагапов, Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова и все остальные звезды эстрады. Композиторы Александр Ключарев, Сара Садыкова, Мансур Музафаров, Джаудат Файзи, хореографы Гай Тагиров и Файзи Гаскаров. Играли коллективы по всему городу — от нынешней ратуши до дворца культуры в Дербышках. При этом существовала филармония в условиях стесненных. До 1950-х она была прописана в Сеннобазарной мечети, потом переехала на ул. Островского (где сейчас находится ансамбль песни и танца), в 1970-х перебралась на ул. Гоголя, 4 (ныне — штаб Симфонического оркестра РТ).

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Каучук

А в 1955 году на нынешней улице Павлюхина появился новый дворец культуры — для работников СК-4. Проектировали его Павел Саначин и Георгий Солдатов в стиле позднего сталинского ампира, который объединял барокко, арт-деко и, конечно, классицизм.

Сам завод СК-4 находится на улице Лебедева, названной в честь Сергея Лебедева, основоположника промышленного способа получения синтетического каучука. В частности, он создал в Ленинградском университете лабораторию по переработке нефти, преобразованную в лабораторию синтетического каучука, а осенью 1925 года выиграл на конкурсе по получению каучука. В 1930 году в Ленинграде начали строить завод и исследовательскую лабораторию.

В Казани в 1931-м началась история Казанского завода синтетического каучука («СК-4»). Завод строили без опыта и квалифицированных специалистов. При этом в стране уже были три СК — Ярославский (который помогал казанцам при подготовке кадров), Воронежский и Ефремовский. Потому — СК-4. В 1935-м он получил имя Кирова, а заработал 17 ноября 1936 года. К маю 1939 года здесь делали самый дешевый в мире каучук. В 1947-м на заводе начали выпускать латекс, в 1962-м — полиэфиры, а в 1993-м, к примеру, — алюминиевые трубы.

Серая лошадь. https://pastvu.com/

В архитектуре Казани СК-4 увековечен еще одним объектом. Это дом на углу улиц Павлюхина и Назарбаева, который порой называют «Серой лошадью», жилкомбинат, построенный в 1935—1938 годы архитекторами Александром Крестиным и Дмитрием Тихоновым.

Проект Крестина был первым, но потом его не одобрил архитектурный совет. После чего на открытом конкурсе победил студент Ленинградского института инженеров коммунального строительства Дмитрий Тихонов. По виду здания понятно, что тогда ул. Павлюхина считалась одной из главных улиц Казани, а сам дом «рифмовался» с домом Валтреста на противоположном берегу Кабана. С одной стороны, это уже постконструктивизм, с другой — элементы классицизма (а также пропавшие сейчас скульптуры на фасаде) указывают на нео-классицизм.

ДК передали филармонии 18 ноября 2000 года, тогда же здесь открыли концертный зал. В декабре 2022 года стало известно, что филармонию отреставрируют — ведется поиск разработчика проекта для проведения работ. На него выделят 11 млн рублей из бюджета Татарстана, из них 168 800 — на историко-культурную экспертизу, на обследование, проектную документацию на проведение ремонта и реставрации — 6,1 млн рублей, реставрацию — 4,5 млн. У руководства есть смелые идеи по преобразованию территории вокруг филармонии, в частности, это воплотилось в открытие памятника Вагапову в августе 2022 года.