День в истории: большой скачок, первый съезд, технический дефолт

Чем примечательна дата 17 августа?

Сегодня, 17 августа, Татарстан и Абхазия подписали договор о дружбе и сотрудничестве, Радий Хабиров высказался по поводу Куштау, в России был объявлен технический дефолт, начался первый Всесоюзный съезд советских писателей, Билл Клинтон признался в измене, Мао Цзэдун объявил о «большом скачке». Родились политик Фандас Сафиуллин, певица Зайнаб Фархетдинова, писатель Вакиф Нуруллин. Умерли химик-органик Александр Бутлеров, социолог Нариман Аитов, драматург Александр Вампилов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Признали Куштау

17 августа 1936 года в селе Мальбагуш Азнакаевского района родился Фандас Сафиуллин. Выпускник Саратовского танкового училища, служил в расположении Белорусского военного округа, а после БГУ (факультет философии) — в Центральной группе войск в Чехословакии, потом начал преподавать марксизм-ленинизм в Казанском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск. С 1988 года — полковник в отставке. В 1990 году был избран народным депутатом Верховного совета ТАССР, готовил декларацию о госсуверенитете Татарстана, новую Конституцию. Был депутатом Государственной думы III созыва.

17 августа 1967 года в Узбекистане родилась певица Зайнаб Фархетдинова. Детство провела в селе Сарлы Азнакаевского района, училась в Казанской академии культуры и искусств на дирижерско-хоровом отделении, стала солисткой ансамбля «Иделкәем», в котором участвовал и Зуфар Билалов, ее будущий муж. Работала в Татарской филармонии, в ансамбле НКЦ «Казань», ансамбле при театре имени Камала, в начале 90-х начав независимую карьеру, в 1996 году стала художественным руководителем студии песни «Аваз».

17 августа 1994 года в Казани первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и председатель парламента Абхазии Владислав Ардзинба подписали бессрочный договор о дружбе и сотрудничестве между двумя республиками. Тогда же было объявлено о подготовке около десятка соглашений о сотрудничестве в области экономики, торговли, транспорта, науки, культуры, образования и здравоохранения, которые должны были наполнить договор конкретным содержанием. При этом Минтимер Шаймиев отметил, что Татарстан проявляет особый интерес к индустрии отдыха.

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17 августа 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров назвал конфликт «Башкирской содовой компании» с защитниками шихана Куштау недоработкой своей администрации. Также он перечислил среди ответственных за случившееся правительственный блок, отвечающий за промышленность, и глав муниципалитетов. Хабиров объявил о создании координационного совета, который обсудит судьбу горы и с защитниками, и с представителями БСК.

17 августа 2022 года «Реальное время» сообщило, что татарстанцы в несколько раз чаще стали посещать психологов и психотерапевтов. По данным Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», количество обращений за полгода уже превысило средние годовые значения. Стресс, тревога, страх за будущее — не всем удается справиться с негативными чувствами в одиночку, поэтому многие нуждаются в помощи, отмечают специалисты.



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Объявили дефолт

17 августа 1934 года начался первый Всесоюзный съезд советских писателей при участии 376 делегатов с решающим и 215 — совещательным правом голоса. Среди выступающих — Максим Горький, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Николай Бухарин, Юрий Олеша, Илья Эренбург, Алексей Толстой. В культурной программе — экскурсии на Метрострой, на авиационный завод №22 им. Горбунова, на автозавод им. Сталина, в аэропорт с полетами на аэропланах, на строительство канала Москва — Волга, на выставку «Наши достижения», в мототехническую часть имени Малиновского и в Кремль. А также встречи с учеными, архитекторами, иностранными писателями, просмотры спектаклей «Чудесный сплав», «Бойцы», «Фиалка Монмартра», «Женщина и море», «День и ночь» и кинофильмов «Пышка», «Три песни о Ленине», «Восстание человека», «Веселые ребята».

17 августа 1998 года был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Государство «отпустило» курс рубля по отношению к доллару. По сути, правительство и Центральный банк заявили о банкротстве. Через шесть дней правительство Кириенко было отправлено в отставку, 19 дней премьер-министром страны был Виктор Черномырдин, которого сменил Евгений Примаков.

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Билл виноват, но он не уйдет



17 августа 1958 года председатель КНР Мао Цзэдун провозгласил начала «большого скачка», экономическую и политическую кампанию в Китае 1958—1960 годов, нацеленную на укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики страны. Следствие этих действий — смерть в стране от 20 до 40 миллионов человек. Попытка усилить экономический рост путем резкой коллективизации и подменить профессионализм энтузиазмом, а также неверные решения в области сельского хозяйства обернулись катастрофой.

17 августа 1998 года президент США Билл Клинтон дал показания Большому жюри (коллегии присяжных), признав, что у него были «недопустимые физические отношения» со стажером Белого дома Моникой Левински. Позже на телевидении он назвал их «неподобающими». При этом ранее, под присягой, он это отрицал. Из-за дачи ложных показаний была запущена процедура отстранения его от должности, но Клинтон остался на своем посту: 45 сенаторов признали президента виновным и 55 — невиновным. Для положительного результата требовалось согласие двух третей.

