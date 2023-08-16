День в истории: две станции метро, приказ №270

Чем примечательна дата 16 августа?

Фото: Дмитрий Резнов/realnoevremya.ru

Сегодня, 16 августа, в СССР вышел приказ «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», появился первый перегон казанского метро, в Лаишево открылся музей имени Державина, татарстанский экипаж сбежал из Кандагара, вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами. Родились автор гимна Татарстана Рустем Яхин, шахматист Ильдар Ибрагимов, актер Пьер Ришар. Скончались музыканты Элвис Пресли и Марк Бернес, актер Бела Лугоши, писатель Маргарет Митчелл. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Побег из Кандагара

16 августа 1921 года родился Рустем Яхин. Музыкой он начал заниматься поздно, в 13 лет, экстерном окончив детскую музыкальную школу №1. Потом учился в музыкальном училище при Московской консерватории по классу фортепиано у Аврелиана Руббаха. Во время Великой Отечественной войны по болезни вернулся в Казань и работал пианистом-концертмейстером Татарского радиокомитета. После служил стрелком в зенитно-артиллерийской дивизии, работал в ансамбле песни и пляски Московского фронта ПВО аккомпаниатором. Окончив Московскую консерваторию, начал преподавать в Казанской консерватории композицию, работал в камерном ансамбле. Известен не только как автор множества песен, но и как первый татарский пианист-солист, выезжавший с концертами на гастроли по городам Союза, а также в Финляндию и Югославию.

16 августа 1967 года в Казани родился Ильдар Ибрагимов. После окончания 122-й школы с углубленным изучением английского языка пытался учиться в КФЭИ, служил в армии, а в 1991-м заявил о себе как шахматист, разделил 1—3-е места с Владимиром Крамником и Андреем Харловым на турнире молодых мастеров страны. В составе сборной СССР стал чемпионом мира среди молодежи. С 1993 года — гроссмейстер. В составе казанской команды «Татрансгаз-Итиль» — победитель Кубка Европейских чемпионов 1996-го и командного чемпионата России 1998-го. В нулевые жил в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Участник командного чемпионата мира 2005 года и Всемирной шахматной олимпиады 2006 года, победитель открытого чемпионата США 2004 года. В 2012-м вернулся в Казань.



16 августа 1996 года экипаж захваченного террористами самолета казанской авиакомпании «Аэростан» во главе с Владимиром Шарпатовым совершил побег на своем самолете из Кандагара. Самолет с семью членами экипажа на борту захватили 3 августа 1995-го. Истребитель МиГ-21 вынудил его совершить посадку под предлогом досмотра груза, на борту был обнаружен ящик с запрещенными к перевозке снарядами. 378 дней члены экипажа находились в плену в тяжелых условиях. Связь с Россией удавалось поддерживать, в частности, через Тимура Акулова, представителя президента Татарстана Минтимера Шаймиева, благодаря чему удалось устраивать личные встречи, передавать почту. Так был обговорен и побег, к тому же экипаж убедил захватчиков проводить на самолете техническое обслуживание.

16 августа 1997 года открылся музей Лаишевского края имени Державина. С 1993 года он был включен в сеть Национального музея на правах филиала. Экспозиция располагается в здании Детской школы искусств, собрание включает в себя более 10 тысяч единиц хранения.



Олег Тихонов/realnoevremya.ru

16 августа 2001 года завершились работы по прокладке левого тоннеля, связавшего две первые станции казанского метро — «Суконную слободу» и «Площадь Тукая». Казанский метрополитен стал первым построенным после распада СССР в стране. По длине линий он на 154-м месте в мире и на четвертом в России. По числу станций на 5-м месте в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

16 августа 2022 года «Реальное время» рассказало об открытии нового аэровокзального комплекса Бегишево имени Николая Лемаева, который оказался в простое из-за санкций. Из-за запрета российским авиакомпаниям эксплуатировать иностранные самолеты Закамью едва не отрезали выход в зарубежные страны. Как следует из расписания аэропорта Бегишево, в тот летний туристический сезон был открыт лишь один регулярный рейс — в Стамбул, вместо прежней расширенной программы прямых вылетов на курорты Турции (Анталья, Даламан, Бодрум).



Максим Платонов/realnoevremya.ru

Родился Марк Бернес

16 августа 1941 года, спустя два месяца после начала Великой Отечественной войны, был издан Приказ Ставки Верховного Главнокомандования №270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», согласно которому все советские военнослужащие, сдавшиеся в плен по собственной воле, а также те, кто был захвачен при не зависящих от них обстоятельствах, объявлялись изменниками Родины. Приказ подписали председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин, заместитель председателя Вячеслав Молотов, маршалы Советского Союза Семен Буденный, Климент Ворошилов, Семен Тимошенко, Борис Шапошников и генерал армии Георгий Жуков.

16 августа 1969 года скончался певец Марк Бернес. После школы он начал театральную карьеру, тогда Менахем-Ман Нейман выбрал себе псевдоним. В 1935 году начал сниматься в кино, где также пел. С 1943 года начал давать концерты. В конце 50-х «Правда» и «Комсомольская правда» начали его травлю, по одной версии, с подачи Хрущева. Актер и певец временно остался не удел, но позже исполнил песню «Враги сожгли родную хату», снялся в фильме «Чертова дюжина». После он вновь успешно гастролировал, в том числе в Польше, Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии. 8 июля 1969 года он, уже смертельно больной, записал песню «Журавли».



Ушел король

16 августа 1976 года вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами. Конвенцию приняли еще в 1971 году на конференции, проходившей по инициативе Организации Объединенных Наций в Вене с 11 января по 21 февраля. Конвенцию подписали около 160 государств, в том числе и СССР. Конвенция установила международную систему контроля над галлюциногенами, стимулирующими седативно-гипнотическими веществами, барбитуратами, а также снотворными, транквилизирующими и обезболивающими средствами (анальгетиками). Некоторые из этих веществ запрещены к использованию, другие выдаются лишь по рецептам. Конвенция предусматривает меры против злоупотребления психотропными веществами и указывает на необходимость лечения, реабилитации наркоманов.

16 августа 1977 года умер Элвис Пресли. Последние годы король рок-н-ролла сильно зависел от лекарств, врачи обнаружили у него глаукому, язву желудка, боль в позвоночнике, гипертонию, хронический гепатит, заболевание легких и мегаколон. Тем не менее он продолжал выступать. В феврале 1977-го он полетел в Нэшвилл записывать альбом, но в студии не появился, сказав, что у него болит горло. Но в июне вышел Moody Blue — записи с домашних сессий 1976 года и концертные варианты.

