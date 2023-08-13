Гамлет, Зайдулла и алые паруса

Что театры планируют поставить в новом сезоне

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Камаловского театра. Состав спектакля «Ситса туй»

Уже в августе начали открывать сезоны некоторые казанские театры. В обнародованных планах заметны две тенденции: продолжение работы с инсценировками, пробы с песенным материалом из прошлого и внезапная популярность драматурга Ркаиля Зайдуллы. А также объяснимая — Айдара Заббарова, Ильгиза Зайниева и Айрата Абушахманова.



Песен хочется

Камаловский театр открывает сезон 18 августа традиционно — «Голубой шалью». А уже 25-го будет показана новая постановка Айдара Заббарова «Ситса туй» («Ситцевая свадьба»). Пьесу Ильгиз Зайниев писал специально для Мензелинского театра — и сам поставил в 2021-м.

Заббаров же сообщил, что давно хотел поставить мюзикл, для этого были выбраны популярные 11 песен начала века. Действие спектакля разворачивается вокруг четырех семей.



7 ноября режиссер Рамиль Гараев представит постановку по пьесу Ркаиля Зайдуллы «Хан һәм шагыйрь» («Царь и поэт»), где сюжет, схожий с «Принцем и нищим», перенесен в «Золотую орду». Спектакль называется «Игезәк» («Близнец»). Главный режиссер Камаловского Фарид Бикчантаев на пресс-конференции театра отметил, что после комедий они решили взяться за серьезное, сложное, историческое произведение, которое было на виду у постановщиков лет семь.



Сам Фарид Рафкатович мечтает поставить «День рождения Миляуши» («Миләүшәнең туган көне») Туфана Миннуллинна. Это первая часть трилогии о шестидесятниках, из которой режиссер делал последнюю — «Хушыгыз!» («Прощайте!»). Роли уже распределены.



Также Заббаров планирует собрать и поставить третью часть вербатима «Хуш, авылым». В первых двух рассказывалась история XX века на основе рассказов жителей деревень. На этот раз предполагается работа с документами, поскольку речь идет о XVI веке.

Ркаиль Зайдулла. скриншот realnoevremya.ru из видео «Кунакта Ркаил Зайдулла. Ком сәгате 11/02/18 ТНВ»/youtube.com, аккаунт «ТНВ»

Кроме того, из репертуара спектакля выпадает «Дон Жуан», на его место ищут классику. К примеру, мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Пуче, одногруппник Бикчентаева по ГИТИСу, может поставить в Камаловском «Укрощение строптивой». Кроме того, ведутся переговоры с главным режиссером Башкирского театра драмы Айратом Абушахмановым. Есть надежда сделать спектакль по жизни Альфии Авзаловой.

Тинчуринский театр, по словам главрежа Туфана Имамутдинова, поставив немало спектаклей в прошлом сезоне, ждет прояснения вопросов с финансированием в этом. Но известно, что в конце октября будет показана новая пьеса «Ай, былбылым» Шамиля Фархутдинова, возможно, будет новый текст Мансура Гилязова. Кроме того, известно о планах Тинчуринского театра сделать спектакль по татарским песням XX века.

Качаловский театр, как было подробно рассказано на встрече с журналистами, готовит «Гамлета», его ставит сам Александр Славутский, покажут спектакль до конца года. Также в планах — «Женитьба Бальзаминова».

Традиционно много у планов у «Экият». По словам художественного руководителя Ильгиза Зайниева, уже в сентября появится спектакль «Камал комедияләре» («Комедии Камала» — это «Банкрот» и «Первый театр»). Его, как и «12 месяцев», «Тылсымлы экият» («Волшебная сказка») и «Аленький цветочек» ставит сам Зайниев. «Репка, Ряба, Колобок» — работа Дилюса Хузиахметова. В апреле 2024-го планируется спектакль про Юрия Никулина «Почти серьезно», его готовит режиссер Борис Константинов с командой театра кукол имени Образцова.

Лаборатории и триумф «Царя и поэта»

Кстати, известны некоторые постановки оперного театра. Сезон откроет премьера балета «Иакинф» Резеды Ахияровой по либретто Рената Хариса (хореография Александа Полубенцева). Показы истории об архимандрите Русской православной церкви Никите Бичурине состоятся 25—26 сентября. А в феврале 2024-го Шаляпинский фестиваль откроет премьерная постановка оперы «Жизнь за царя» Глинки.



ТЮЗ объявил о своих планах в середине лета. В частности, главный режиссер Радион Букаев собирается ставить «Легкого человека» Горького (его уже показывали на фестивале «Горький+»), а также «Омут» Ирины Васьковской и инсценировку «Чучела». Много работающий в Сибири Тимур Насиров берется за мелодраму Островского «Без вины виноватые». Вероятно, продолжит жизнь на сцене какой-то из эскизов прошедшей в июле лаборатории «Театр у школьной доски» («Дом с мезонином», «Барышня-крестьянка» и «Темные аллеи»).

Кариевский театр начнет сезон в сентябре с «Ал җилкәннәр» (то есть «Алых парусов»), спектакль ставит главный режиссер Ренат Аюпов. В октябре бывший режиссер кировского «Театра на Спасской» Егор Чернышов приедет, чтобы заняться Амирханом Еники. Планируется юбилейный спектакль Лилии Низамиевой.

«Алые паруса» предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Кариевского театра

Челнинский театр начнет сезон премьерой «Диләфрүзгә дүрт кияү» («Четыре невесты для Диляфруз») Туфана Миннуллина. Также из классики — «Ак калфак» («Белый калфак») Мирхайдара Файзи 13 октября. 1 декабря ожидается спектакль по повести «Сихерче» («Колдунья») Набиры Гиматдиновой. В планах — комедия Ильгиза Зайниева «Бөке» («Пробка») и работа на «Без 41нче ел балалары» («Мы — дети 41-го года») Мухаммета Магдеева. Напомним, эта повесть в 2021-м была экранизирована.

Интереснее всего сложились планы у Альметьевска. Директор драмтеатра Фарида Исмагилова сообщила, что они планируют провести в в сентябре лабораторию «Умора Лаб», сделав три эскиза комедий. Одна из них потом, вероятно, пойдет в репертуар. Обновив полы, кресла, закупив наушники для зрителей, презентовать их собираются премьерой по мотивам пьесы «Ак карагы» Туфана Миннуллина. Один акт Айдар Заббаров уже сделал, теперь ждут, когда успеет поработать над вторым.

Уже неделю работает ученик Сергея Женовача Мурат Абулкатинова. Он ставит спектакль «Алтынчеч»: по либретто Мусы Джалиля пьесу написал Зайниев. Покажут ее 9 ноября. Также в планах — инсценировка детектива Равиля Сабыра «Фәхрине үтереп ташладылар» («Убили Фахри»), ее делает упомянутый Абушахманов.

Наконец, казахстанец Алибек Омирбекулы ставит того же «Царя и поэта» Зайдуллы.

— Мы договорились с Алибеком в марте. Мы сначала его взяли. Камал с ним давно возился. Потом я прочитала пьесу, посоветовалась с Ниязом Игламовым, критиком, — говорит Исмагилова. — Алибека я увидела на фестивале в Казахстане, влюбилась в его «Дон Кихота», сразу побежала. Он позвонил: а согласится ли Ркаиль что-то изменить? А он согласился. И вот вчера слышу — Камаловский тоже ставит. Я поговорила с Фаридом. Зайдулла звонил: радуется, что два театра ставят. А ведь у нас и режиссер челнинского театра Фаиль Ибрагимов тоже хотел его поставить, но я отдала право Алибеку.

