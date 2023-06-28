Качаловский театр собирает «Гамлета» заново

Александр и Илья Славутские: о деньгах, авторском праве и власти

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Качаловского театра

Качаловский театр покажет своего «Гамлета» до конца года, откроет новый сезон уже в конце лета. Об этом Александр и Илья Славутские рассказали на встрече с журналистами, посетовав на проблемы с авторскими правами, которые они испытывают, ставя зарубежную классику. Но пока современные российские пьесы, которые сын-режиссер носит к отцу-худруку, не проходят проверку.

Девяносто седьмая репетиция «Чуда»

Беседу с журналистами Славутский вел в своем внушительном кабинете, сидя за столом для репетиций. Она длилась больше часа, и значительную часть времени художественный руководитель Александр Славутский, сверяясь с записями и исполнительным директором Дилярой Хусаиновой (она его помощник по литературной части), рассказывал о достижениях родного театра. Он сообщил, что за сезон, в котором сам худрук отметил 75-летний юбилей, Качаловский, сыграв 363 спектакля, заработал 89 550 600 рублей, причем 25 826 зрителей пришло по «Пушкинской карте».

Театр поставил три новых спектакля: «Секрет ее молодости» по Карелу Чапеку, «Чужого ребенка» Василия Шкваркина («у нас оказалась свободной часть людей») и на малой сцене — «Чудо святого Антония», пьесу Мориса Метерлинка, которую режиссер Илья Славутский в конце встречи назвал «не очень хорошей пьесой».

Почему так немного? Дело, отметил Славутский-старший, в тщательной работе. Мол, кто-то делает спектакли за месяц, а у нас работают долго. К примеру, «Антоний» — это 3,5 месяца работы и 97 репетиций. Вспомнил он более старые постановки: «Бег» в формате чтений за столом занял 21 репетицию (и это еще без выхода на сцену), «Дракона» за столом разбирали 40 раз.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Качаловского театра

Театр начинается с авторских прав

Наша интернет-газета поинтересовалась темой снятия спектаклей с репертуара. Расстаются с ними неохотно. Спокойно идет (сыгран вот уже более 500 раз) «Скрипач на крыше». 22 июня в 300-й раз показали «Семейный портрет», с которым Славутский пришел в этот театр.

Сейчас на репертуар влияют не только такие факторы, как возраст и интерес аудитории. По словам Ильи Славутского, «Королеву красоты» Мартина Макдонаха им пришлось «заморозить», потому что автор отобрал лицензию на использование его материала у всех театров. Наша интернет-газета поинтересовалась темой снятия спектаклей с репертуара. В Качаловском продолжает идти «Пять вечеров», потому что успели поставить раньше. Потому не сложилось у Ильи Александровича с инсценировкой по Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» — те же проблемы с авторскими правами. В театре ждут, когда пройдет 70 лет со дня смерти Брехта, чтобы свободно пользоваться его пьесами.

— У Брехта два разных правообладателя, одни владеют текстом, другие музыкой, — отметил Александр Славутский. — И они требуют такую же аранжировку, такой состав оркестра, такие же голоса. Ко мне в Екатеринбург прибегал Табаков: как ты поставил? А я поставил давно!

— Понятно, когда правами владеет внук Агаты Кристи, — сказал Илья Александрович, вспоминая постановку «Мышеловки». — Но когда ими владеют посторонние люди, которые передают права на произведения искусства, которые весь мир любит, принял...

— Вот Шиловский — внук жены Булгакова. Он для Булгакова никто, — продолжил Александр Яковлевич. — И он с нас требовал деньги, пока мы не заплатили за возможность постановки 300 000 рублей разово.

Неудивительно, что старший Славутский очень даже рад был бы отказу от соблюдения авторских прав вообще, приветствуя недавнюю инициативу депутата Госдумы. Казалось бы, надо ставить современных авторов, но не все так просто: как говорит Илья Славутский, он регулярно носит отцу тексты, которые хотел бы поставить, но он их не утверждает.

Сначала в Минск, потом — к «Гамлету»

При этом Качаловский меняется. К примеру, сезон они начнут 15 августа, то есть летом. А 12 августа проведут концерт в Присутственных местах «Казанского Кремля». Добавим сюда экскурсии — видно, что труппа Славутского выходит в поля.

Правда, уже 12 сентября театр уедет на гастроли в Минск, чтобы отыграть 15 спектаклей («Женитьбу Фигаро» — трижды) в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

А 6 октября начнется 3-й Качаловский фестиваль. На него приедет «Мастерская Петра Фоменко» с «Королем Лиром», «Студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача» с «Мандатом» Николая Эрдмана, Московский драматический театр имени Пушкина привезет «Зойкину квартиру» Михаила Булгакова, режиссера Евгения Писарева. Минский театр, в порядке взаимного обмена, покажут комедию «Павлинка» (по ней в 1972-м был снят фильм) «После ярмарки». А закроет фестиваль (как и этот сезон) «Ревизор» от хозяев.

Значительная часть беседы была посвящена «Гамлету»: его планируют показать до конца года, доделываются декорации, актеры «прошли» первый акт. Как объяснил Александр Славутский, текст составляется из множества переводов.

— Пьеса собрана из разных источников, по воспоминаниям, с голоса записанных текстов, — сказал Илья Славутский. — Никто не знает, как она играет на самом деле.

Режиссер вспомнил перевод Пастернака: мол, серьезный человек, а порой выдавал совершенно другой, отличный от оригинала, перевод.

— Он же говорит: быть или не быть, — начал Славутский-старший, когда у актера Петра Лазарева спросили о роли Гамлета. — Что значит — не быть? Не врать, не идти на компромиссы и умереть, ничего не добившись. А быть — это значит, надо добиться, перешагнуть через все и воплотить свои идеи.

— Несмотря на то, что пьеса Гамлета считается очень философской, красивой, основной мотив действия — это борьба за власть, — продолжил сын. — Все персонажи занимаются этим.

