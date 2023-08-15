«Я обязательно вернусь»: как режиссер из Китая поставила спектакль на татарском языке, едва выучив русский

В Атнинском театре в репертуар войдет спектакль китайского режиссера

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru Ичень Лю

Выпускница Российского института театрального искусства ГИТИС Ичень Лю стала первым молодым режиссером, поставившим дипломный спектакль на сцене татарского театра в рамках программы сотрудничества между главным театральным вузом России и татарстанским театром. В результате на сцене Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая состоялась премьера спектакля «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович. Как китаянка выучила русский язык и поставила спектакль на татарском, она рассказала корреспонденту «Реального времени».

«Больше всего люблю Чехова и Набокова»

Ичень Лю, выпускница Российского института театрального искусства ГИТИС, родом из китайского города Вэйфан. Девушка всегда интересовалась русской литературой. Она окончила филологический факультет вуза в своей стране, но решила поступать в магистратуру в российский университет. В то же время Ичень увлекалась театром, девушка играла в небольшой школьной, а потом в студенческой труппе, но никогда не думала, что с этой сферой будет связана ее жизнь.

По приезде в Россию одним из любимых занятий китаянки стало посещение столичных театров, там и зародилось желание идти в этом направлении.

— Сначала я поступила в театральный вуз в Питере в 2016 году, потом перевелась в Москву. Думаю, что мне очень повезло, — признается девушка.

предоставлено для realnoevremya.ru Ичень Лю

Никто в семье Ичень не был связан с Россией, она стала первой, кто захотел переехать и учиться в нашей стране. Русский язык она учила практически с нуля. В Россию девушка приехала, когда ей был 21 год.

— Больше всего я люблю Чехова и Набокова. Я читала русскую литературу будучи еще в Китае, особенно Толстого и Достоевского на китайском языке. Когда начала жить в России, стала перечитывать все эти произведения на русском. Это совершенно разные вещи. Я очень много читаю, но даже сейчас не до конца понимаю некоторые нюансы. Я перечитываю некоторые эпизоды по несколько раз и до сих пор часто работаю со словарем, — рассказала китаянка.

«Стояла задача — поставить русскую пьесу на татарском языке»

Предложение поехать в Татарстан ей поступило совершенно неожиданно.

— Для дипломной работы я искала возможность поставить свой спектакль, нужна была площадка. По специальной программе мне предложили поехать в Татарстан. И я согласилась. Передо мной стояла задача поставить современную русскую пьесу на татарском языке. Это был очень интересный вызов для меня. Разные языки, разные культуры. К тому же мы выбрали не самый простой материал. Тем более для небольшого театра, который работает в селе, где совсем другой менталитет, — рассказала Ичень.

Как рассказала молодой режиссер, в произведении показаны проблемы современного общества и в то же время много трогательных моментов.

— Это для меня очень важно. Главное в этой пьесе — мечта и любовь. У каждого есть право любить и мечтать. Это общечеловеческие ценности, которые все понимают, вне зависимости от национальности.

Главное в этой пьесе — любовь и мечта. Рамис Назмиев, предоставлено realnoevremya.ru

«Наташина мечта» — пьеса екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович. Это спектакль о взрослении, о первой любви, о сложности становления и понимания себя и мира, о выстраивании взаимоотношений с окружающими. Воспитанница детского дома Наташа Банина на спор выпрыгивает из окна, успев загадать заветное желание. Чудом оставшись в живых, она начинает верить, что мечта вот-вот исполнится, и теперь, ради воплощения этой самой мечты, Наташа готова пойти на многое. Практически на все.

«Раньше я не разу не слышала татарский»

Главной особенностью работы в татарском селе для китаянки стал незнакомый для нее язык — пьеса ставилась на татарском.

Это спектакль о взрослении, о первой любви, о сложности становления. Рамис Назмиев, предоставлено realnoevremya.ru

— Раньше я ни разу не слышала татарский язык. Тем более я ничего не понимала на татарском. Спасло то, что все вокруг знали русский и общение шло легко. Незнание татарского языка, с одной стороны, было проблемой, но, с другой стороны, это позволяло не отвлекаться на текст, а все внимание перенаправить на действие.

Главную роль в спектакле исполнила Лиана Каюмова. Было неожиданностью то, что выбор китайского режиссера пал именно на нее, призналась девушка.

— Я никогда не думала, что меня возьмут на роль Наташи в этом спектакле. Думаю, у меня совершенно другой характер и к тому же я выросла в большой дружной семье. Но есть одно совпадение, которое помогло мне вжиться в эту роль: я ведь всю жизнь видела таких детей, детей из детдома. В нашей семье семь детей, одну сестру и троих братьев родители взяли на воспитание из приюта. Мама работала воспитателем в детском доме, эти дети учились с нами в одной школе, — рассказала актриса.

С инициативой совместного проекта с ГИТИСом, в котором приняла участие режиссер из Китая, вышел Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая. Руководство Российского института театрального искусства поддержало эту идею. Финансирование проекта осуществляется на средства Президентского фонда культурных инициатив и Фонда Прохорова. Об этом изданию рассказал директор театра Ленар Зайнуллин.

«Наша цель — сделать театр привлекательным для этого поколения»

В итоге в Атнинский театр приехала целая группа, которая к тому же оказалась интернациональной: в нее входила режиссер — уроженка Китая Ичень Лю, художник Мартын Степанов — из Донбасса, хореограф — Елизавета Матвиевич из Беларуси. В апреле на сцене малого зала состоялась премьера спектакля «Наташина мечта», которая была подготовлена всего за 20 дней. Правда, показали его всего раз.

«Нам сначала не понравилась пьеса, но мы доверились режиссеру». Рамис Назмиев, предоставлено realnoevremya.ru

— Сейчас в театре происходит смена поколений зрителей. Ученики школ особо не ходят в театры по своему личному желанию, их приводят, можно сказать, насильно — по «Пушкинской карте». Наша цель — сделать театр привлекательным для этого поколения. Показывать на сцене спектакли, где говорят на их языке, — рассказал о целях проекта Ленар Зайнуллин.

— Нам сначала совсем не понравилась эта пьеса, но мы все-таки решили рискнуть и доверились режиссеру. Так же у нас произошло со спектаклем «Фронтовичка»: его поставил Ильсур Казакбаев, мы не верили в его успех, однако все получилось наоборот, эта постановка вошла в лонг-лист лучших драматических спектаклей по версии «Золотой маски», — напомнил директор.

Главной трудностью оказались особенности перевода пьесы на татарский язык. В оригинале использовано очень много ненормативной лексики и сленга. Текст на татарский язык перевела поэтесса и заместитель директора Атнинского театра по маркетингу Гелюса Батталова:



— Было одно «но». Текст на татарском языке оказался слишком «приглаженным», полностью соответствующим нашему татарскому менталитету. В тексте не осталось ни одного нецензурного выражения, в отличие от оригинального текста, где их очень много. Мы поняли, что если оставить такой перевод, то на сцене получится совершенно другой спектакль, полностью изменится характер пьесы. Актеры даже стали предлагать поставить спектакль полностью на русском языке. Но от этой идеи мы категорически отказались. Я уверен, на сцене татарского театра делать это неправильно. Поэтому мы решились еще на один рисковый шаг — оставили нецензурные слова без перевода, они звучат на русском языке. На премьере мы получили порцию критики за это.

Совместный проект планируют сделать долгосрочным. Рамис Назмиев, предоставлено realnoevremya.ru

Совместный проект планируют сделать долгосрочным — каждый год на сцене театра будет реализовываться один дипломный спектакль студента ГИТИСа.



«Я была в шоке от такой разницы»

Ичень Лю планирует вернуться в Татарстан еще раз:

— Я буду счастлива, если меня позовут снова сюда работать. В памяти Татарстан остался очень приятным и культурным местом. Я теперь еще больше хочу о нем узнать. Все для меня здесь было в новинку. Тем более что раньше я жила только в Москве и Санкт-Петербурге. Я была сначала в настоящем шоке от того, что все здесь так отличается — и виды, и культура, и язык.

Китаянка смогла побывать и в Казани. В последний день пребывания в Татарстане, уже после премьеры, у нее был один-единственный свободный день, тогда ей организовали экскурсию по центру Казани.

— Честно признаться, я не поняла много из того, что мне рассказывала экскурсовод, потому что было очень много незнакомых исторических терминов, а переспрашивать каждый раз, что это значит, было не совсем удобно. Но все равно, все это было для меня очень красиво и интересно. Если представится возможность, я обязательно вернусь в Татарстан, — заверила Ичень.