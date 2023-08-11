«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 61-я: «Әбиләр»

Легендарные татарские бабушки Хуршида и Муршида спешат на концерт в фильме Тямаева

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Әбиләр / Фильм / Безнен Тямай / 2020»/youtube.com, аккаунт «Безнен Тямай»

Смотрим еще одну короткометражку от народного певца Фирдуса Тямаева. Мы изучали его фильм «Җиде малай», снятый к седьмому сезону. На этот раз сезон восьмой, а «коротыш» называется «Әбиләр», причем это бабушки знаменитые — звезды юбилеев, концертов и телеэфиров Хуршида и Муршида.

Двое из института



Эту картину снимала Alfavision Group, делающая не только видео для Тямаева, но и клипы для татарской эстрады: для Ильсии Бадретдиновой, Рафиса Калимуллина, Гузель Уразовой и Ильдара Хакимова, Алсу и Азата Фазлиевых. В ней, в отличие от «Семерых пацанов», все крутится вокруг поездки на концерт Тямаева. Но при этом можно успеть многое понять и про основных персонажей. Можно уверенно сказать, что смешные короткометражки на уровне картинки у нас снимать научились.



Воплощают образы татарских бабушек два камаловских актера — Радик Бариев и Ильтазар Мухаматгалиев.

У Мухаматгалиева (Хуршида) нетипичная для современного артиста история: после школы он окончил с красным дипломом в 1989-м КХТИ и получил распределение на «Оргсинтез», потом устроился звукооператором в Камаловский театр, работал над музыкой спектакля «Бичура» и поступил на курс его режиссера, Фарида Бикчантаева, в институте культуры и искусств. С 1995-го начал работать в театре актером, одновременно став ассистентом педагога. 14 лет он проработал в утренней передаче ТНВ. Активно переводил классику, делал инсценировки, готовил юбилеи. В 2022-м несколько раз показал поэтический вечер «Киек каз юлы». Среди его ролей (от неловких мужчин и хазратов до сказочных существ) есть, кстати, Пер­вая Ба­ба-яга в «Слепом падишахе» Назима Хикмета.

Радик Бариев младше Мухаматгалиева на четыре года, он казанский, учился с коллегой на том же курсе в институте культуры. Он не только один из ведущих актеров Камаловского театра, но и режиссер (это касается и работы в театре, и съемок в новых сериалах для канала ТНВ).

Бариев (Муршида) вспоминает, что история дуэта началась в 1995 году, когда актриса Люция Хамитова позвала его выступить на концерте Венеры Ганеевой. Он, будучи студентом, играл в «Банкроте» абыстай (а потом уже исполнял главную роль) и танцевал брейк. Взял юбку — и пошел выступать. Потом на юбилее Рабита Батуллы к нему присоединился Мухаматгалиев, сложился дуэт для юбилеев. После бабушки появлялись полтора года на телевидении. Но в 2014-м Бариев заявил, что больше их на телевидении не будет.

Мухаматгалиев объяснял их популярность тем, что деревенские бабушки бывают очень словоохотливые, и вспоминал в 2016-м, что, услышав упоминание на спектакле «Җанкисәккәем», Бариев предложил деятельность эту прекратить. Хотя герои и не скрывали, что интерес у них был коммерческий, но дело это им нравилось. Зрителям тоже: к примеру, на концерте Дили Нигматуллиной в 2005-м перечисляются выступающие: Булат Нигматуллин, Альбина Апанаева, Салават Минниханов, «Хөршидә белән Мөршидә».

Носители культуры и платков



В начале фильма әбиләр сидят за решеткой — за то, что пытались попасть на концерт Тямаева. Да, они носят десятки платков и цветастых платьев. Но также наносят маски, делают эпиляцию, брызгаются освежителем. И постоянно шутят, что медленно превращаются в мужчин.

Они боятся встретить на трассе Нурлат — Казань маньяка, встречают беременную женщину, которая поругалась с мужем: она хочет назвать сына Федором, а он — Ильдусом. А получится Фирдус! Как и в любом массовом фильме, даже короткометражном, здесь много съемок с квадрокоптера, видов леса. Тямаев играл водителя автобуса в «Апипе». Здесь он также отыгрывает случайного владельца автомобиля.

В Сети и сейчас можно найти и резкие отзывы на дуэт: мол, бабушки такими беспардонными не бывают. Но успех понятен. Есть большое, объемное слово, описывающее татарскую культуру, — «моң». Это состояние и радости, и горя, и принятия. А вот носителем татарской культуры считается бабушка. Но это уже другая бабушка, из детства. В театральных вербатимах о национальном коде все реже звучат разговоры о родителях и все больше — про «әби». Но это воспоминание светлое и очищенное от какой-либо пошлости и смеха. Татарская бабушка, конечно, и советскую эпоху прожила, и татарскую эстраду полюбила во всем ее разнообразии, и ничто человеческое ей не чуждо. А вот какими бабушками будут внучки посетительниц концертов Тямаева — это, видимо, вопрос 60-го сезона.

