Энергия для сотен тысяч: в Азино начала работу цифровая подстанция нового поколения

По оценкам татарстанских энергетиков, строительство этой подстанции задает тренд на новый уровень энергообъектов по всей России

Фото: предоставлено АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

Новейшее оборудование, сложные технические решения, безопасность, экологичность и полное отсутствие персонала — такова новая цифровая подстанция «Азино 110 кВ». Строительство и открытие новой подстанции — важное событие в татарстанской энергетике. В торжественном открытии новой подстанции приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, члены совета директоров и сотрудники компании, представители подрядных организаций, участвовавших в строительстве подстанции.

Место с историей

Новый энергообъект на улице Закиева введен на смену подстанции 110 кВ «Азино», находившейся в эксплуатации с 1987 года и предназначенной для энергоснабжения одноименного микрорайона, который на ту пору был окраинным. За тридцать лет ее оборудование, здание и сооружения морально и физически устарели. Нужна была модернизация. В 2020 году началось строительство цифровой подстанции.

Мы беседуем с ветераном казанской электроэнергетики Хатымом Давлетшиным: он работал в «Казанских электрических сетях» с 1979 года. За сорок лет прошел путь от рядового сотрудника — мастера до заместителя начальника службы подстанций. Видел все — и праздники, и аварии. Специалист вспоминает:

— В 1987 году, когда начинала работу подстанция «Азино», здесь вокруг было только поле, никаких домов. Когда началась активная застройка микрорайона, строители порой складировали свой мусор на подъездах к подстанции. Однажды мы просто не могли попасть на объект — все было завалено строительным мусором. Пригнали трактор из поселка Киндери, но бесполезно — он не справился. Пришлось обращаться в танковое училище с просьбой о помощи, это в итоге и помогло.

Между прошлым и будущим

Потребители электроэнергии — жители микрорайона, посетители торговых центров, больниц, учреждений — даже и не заметили, что подстанции сменились: переход от старой, отслужившей 35 лет, произошел, как принято сейчас говорить, бесшовно.

Фото предоставлено АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

Цифровизация — это энергетика. И по-другому просто не может быть: попробуйте провести цифровизацию без энергетики!

Подстанция «Азино» в 1987 году была передовой для своего времени. А сегодня передовой смело можно назвать новую подстанцию — это уникальный для страны объект, образ будущего энергетики. Инновационные решения применялись не только в энергетических аспектах, но и в технологии строительства — например, при возведении подстанции использовали цифровую модель. Безопасность, экологичность, цифровизация — ключевые и очень важные характеристики нового энергообъекта. Ильшат Фардиев, гендиректор АО «Сетевая компания», выступая на торжественной церемонии открытия подстанции, сказал:

— Цифровизация — это энергетика. И по-другому просто не может быть: попробуйте провести цифровизацию без энергетики! Поэтому нам необходимо наращивать мощности — это требование времени.

Микрорайон активно развивается. Поэтому, чтобы оптимизировать нагрузки, нужно было заменить устаревшие силовые трансформаторы на оборудование большей мощности. В процессе расчетов и проектирования определили самый эффективный вариант: мощность подстанции останется прежней, но использоваться здесь будет форсированный трансформатор. Это позволит увеличить нагрузочную возможность. А значит, и обеспечить энергоснабжение нескольких сотен многоквартирных жилых домов (и ранее построенных, и новых). А еще в ведении новой подстанции десятки социально значимых объектов: от нее, к примеру, запитаны районная котельная «Азино», Республиканская клиническая инфекционная больница, КНС МУП «Водоканал», ТРЦ «Мега», автовокзал «Восточный» и другие ключевые точки общественной жизни в этом районе. В перспективе — обеспечить и технологическое присоединение новой станции метро «10 микрорайон».

«Энергетика у нас стала настоящая татарстанская!»

Новая подстанция полностью цифровая — здесь нет обслуживающего персонала. Все манипуляции с оборудованием и коммутационными аппаратами диспетчер проводит дистанционно, с рабочего места в диспетчерской на улице Тукая.

Это оборудование и делает подстанцию полностью цифровой. предоставлено АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

Уникальность новой подстанции не только в стопроцентной цифровизации. Все оборудование на ней произведено в России. Силовые трансформаторы сделаны на заводе в Екатеринбурге, релейная защита — в Чебоксарах, кабели — в Татарстане. Гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев отдельно обратил на это внимание:

— В этом году мы отмечаем 80-летие «Казанских сетей» и 50-летие Казанского энергетического университета, а теперь и принимаем в эксплуатацию такой объект. Все это российское, все сделано нашими руками — в этом участвовали наши проектировщики, наши специалисты, выпускники казанских вузов: КФУ, авиационного, энергетического, архитектурно-строительного. То есть энергетика у нас стала настоящая татарстанская!

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин отметил в своей речи на открытии подстанции:

— Чтобы этот объект состоялся, нужна была не только квалификация, но и определенная смелость, и все это здесь присутствует.

Все оборудование на подстанции произведено в России. предоставлено АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

«Команда справилась, все работы были завершены в срок»

ПС 110 кВ «Азино» стала второй цифровой подстанцией закрытого типа в Казани: все оборудование размещено внутри здания. Это позволяет и гармонично вписать электросетевую инфраструктуру в жилые кварталы, и площадь застройки сэкономить. Силовые трансформаторы новой подстанции имеют надежную шумозащиту и не побеспокоят жителей города. А еще они надежно защищены от воздействия внешней среды, экологичны и безопасны в эксплуатации.

Фото: предоставлено АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

Генеральным подрядчиком по реализации проекта выступило ООО «УК КЭР-Холдинг». Строительство на территории подстанции велось в стесненных условиях, но максимально комфортно для потребителей — без ограничения электроснабжения. Основные наладочные работы и комплексные испытания оборудования проводили непосредственно на предприятии-изготовителе, и это позволило максимально сократить время работ на объекте.

Михаил Чубуков (руководитель проекта), представитель компании «КЭР-Холдинг», объясняет:

— Без сложностей не обошлось — подстанция находится в черте города, это накладывает определенные условия. Кроме того, в непосредственной близости располагалась действующая подстанция, это было очень важно учесть. Строительство пришлось на пандемийный 2020 год, это тоже было непростым моментом. Ну и наконец — санкционные ограничения, их итогом стало то, что проект реализовывался полностью на российском оборудовании. Необходимым стало и взаимодействие с подрядными организациями, которые занимаются строительством дорог, с учетом того, что рядом прокладывается Вознесенский тракт. Но команда справилась, все работы были завершены в срок.

Еще одна особенность — на территории подстанции в рамках строительства Вознесенского тракта построили распределительный пункт напряжением 110 кВ. При этом была организована возможность ввода на подстанцию кабельно-воздушной линии Киндери — Центральная. Энергетики «спрятали» под землю 5 км высоковольтной артерии, чтобы уменьшить границы охранной зоны и предоставить коридор для строительства новой трассы, которая так нужна городу.

Строительство на территории подстанции велось в стесненных условиях, но без отключения электричества. Фото предоставлено АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

Человек большой энергии

Новой подстанции «Азино» присвоено имя Фореля Тинчурина — профессора, заслуженного работника Высшей школы РФ, директора Казанского филиала Московского энергетического института. Уроженец Казани (1926—2002), Форель Тинчурин в 1950 году окончил КАИ, получив квалификацию инженера-механика по специальности «двигателестроение». Преподавал в Казанском авиационном техникуме, позже — в Казанском авиационном институте. В мае 1976 года он стал директором Казанского филиала МЭИ, которым руководил до 1994 года.

Одновременно с административной работой занимался научно-исследовательской и педагогической деятельностью. Под его руководством в эти годы была существенно укреплена материально-техническая база учебного процесса и решена государственная задача ликвидации острого дефицита кадров для энергетических предприятий Поволжья и Западного Урала.

Выпускники разных лет и его коллеги едины во мнении — Форель Тинчурин был и замечательным человеком, и великолепным педагогом. Интеллектуал с большим сердцем и отзывчивой душой, он оставил после себя тысячи и тысячи выпускников, состоявшихся в энергетике. Генеральный директор «Сетевой компании» — один из них. Ильшат Фардиев вспоминает своего учителя:

— Форель Закирович в свое время воспитал всех нас. Мы могли уйти, что скрывать? Хотелось домой, тут было непросто: Казань есть Казань, но он нас успокаивал и поддерживал. Такой элегантный, интеллигентный, мудрый и уважительный — по отношению в том числе и к нам, студентам. Он каждого из нас знал! Заходя в столовую, становился в очередь, и случалось такое, что если у кого из нас денег на кассе не хватало (студенты же, бывало всякое), то Форель Закирович говорил: «На меня посчитайте». В общем, когда мы высказали желание установить мемориальную доску на новой подстанции, это решение сразу все поддержали. Мы понимали, что это важно, это нужно — увековечить имя этого доброго и важного для всех человека.

Фото предоставлено АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru. Реклама. АО «Сетевая компания»

Мы понимали, что это важно, это нужно — увековечить имя этого доброго и важного для всех человека

Сейчас весь Татарстан становится свидетелем того, что работа Фореля Тинчурина не прошла даром — уровень специалистов, которых он вырастил, позволяет ставить и решать все более сложные задачи. Уже известны дальнейшие амбициозные планы: за следующие два года в республике будут введены в эксплуатацию четыре новые цифровые подстанции, и одна из них — напряжением 220 кВ.