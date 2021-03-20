Казанский суд отклонил ходатайство Рушании Бильгильдеевой выпустить ее из-под домашнего ареста

Фото: Максим Платонов

Вахитовский районный суд Казани оставил бывшего председателя татарстанского отделения «Справедливой России» Рушанию Бильгильдееву под домашним арестом. Суд отклонил ходатайство подсудимой, просившей освободить ее для трудоустройства.

Как сообщает Kazanfirst, Бильгильдеева заявила, что ей необходимо работать для того, чтобы возместить средства пострадавшим. В ходатайстве она также указала, что у нее есть больные родственники, за которыми нужен уход.

Фото: Максим Платонов

Сообщается, что суд ходатайство отклонил и не нашел оснований для изменения меры пресечения.

Напомним, что Бильгильдееву обвиняют в аферах на 38,3 млн рублей. За время, пока это дело шло до суда, обвиняемая успела оставить пост руководителя в реготделении «Справедливой России», сдать мандат депутата Казгордумы и накопить вместе с супругом долги по семи кредитам. Ни один из 11 эпизодов мошенничества подсудимая Рушания Бильгильдеева не признает.



Ольга Плешкова