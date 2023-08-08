Великие соседи с улицы Татарстан

Как Хайдар Бигичев записывал в Хельсинки романсы Рустема Яхина

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Хәйдәр Бигичев. Туган җирем — Татарстан»/youtube.com, аккаунт «ТатБаш — татарские и башкирские клипы»

Продолжая начатую летом тему культурного обмена между странами, вспомним историю появления первого компакт-диска Хайдара Бигичева «Китмә, сандугач!» — вышел он в 1995 году в Финляндии. И записаны были для него в местной студии 19 романсов его соседа по дому на улице Татарстан — Рустема Яхина.

Почему финские татары любят Бигичева и Яхина?

Будущий автор гимна Татарстана Рустем Яхин приехал в Финляндию в 1968 году, с ним вместе на концерте в Шведской высшей экономической школе Хельсинки выступали скрипач Марат Ахметов, баянист Марс Макаров, мастер художественного слова Айрат Арсланов и певцы — Венера Шарипова и Ильгам Шакиров. Говорят, у местной диаспоры есть о Яхине фильм.

Ставший звездой и в опере, и на эстраде Хайдар Бигичев близок финским татарам еще и потому, что он из тех же краев, что их предки, переехавшие в Суоми в начале XX века, — из Нижегородской области. Известно, что в 1980-м он, будучи 30-летним солистом казанской оперы, приезжал на гастроли в Финляндию (с ним были Арсланов, Шарипова, певица Римма Ибрагимова, баянист Рагде Халитов). Нынешний председатель Исламского общества Финляндии Голтен Бедретдин вспоминает, что Бигичев потом бывал в Финляндии чаще других татарских артистов, в последние годы — каждые два-три года. Местные татары ездили к нему в гости.

Все это привело к тому, что у братьев Али, Акифа и Атика, возникла идея записать диск романсов Яхина. И певец, и композитор жили в одном доме на улице Татарстан, 7. Автор слов к песне «Керим әле урманнарга» Гарифзян Мухамметшин вспоминает, что прямо в квартире Яхина Бигичев с композитором презентовали ему новую вещь. Яхин ушел из жизни 23 ноября 1993 года.

Также расходы на выпуск диска на себя взял одноклассник певца Надир Хафизов (сейчас он председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам). В книге воспоминаний жены Бигичева Зухры Сахабиевой «Хайдар Бигичев. Альбом: воспоминания, интервью, очерки, письма» есть связанная с ним история, как в декабре 1995 года Бигичевы, а с ними писатель Марсель Галиев и баянист Тагир Сулейманов поехали поддержать Хафизова, который избирался в депутаты областного совета. Машина в Спасском районе попала в аварию, Бигичев сломал грудину, ключицу и ребра.

Вообще, у Бигичева и в советское время выходили пластинки. «Спасибо тебе» и «Сохраню в душе» на двоих с женой, мини-альбом «Веют ветры» в 1988-м. Но это пластинки, а здесь компакт-диск!

Из баритона переделать в тенор

Диск записывался с пианисткой Мунирой Хабибуллиной, многие годы работавшей на радио. С Бигичевым они ровесники. В 10 лет ходила в гости к Рустему Яхину и играла на его рояле Бетховена с Моцартом. Когда училась на пятом курсе консерватории, записала с Бигичевым романс «Күңелем өзгәләнгән минутларда». И тут певец предложил ей поработать в Хельсинки.

Но не все так просто. Хоть романсы Яхина и ассоциируются с голосом Бигичева, Яхин писал их в большинстве случаев для баритона, а оперный певец — обладатель тенора. Так что Хабибуллиной пришлось переделывать мелодии в других тональностях (не забывая о домашних обязанностях, муже, детях). Финские татары послушали открытую репетицию, одобрили, музыканты еще поработали, а потом поехали в Хельсинки на поезде. За месяц до этого у Бигичева скончалась мать.



В Хельсинки на запись им выделяли по три часа в день, а рекорд-сессии проходили всего три дня. Для романсов, в которых просто нельзя ошибаться, где каждая фальшь слышна, это было равноценно подвигу. Известно, что после дуэт готовил два концерта — романсы Сергея Рахманинова и Мансура Музафарова.

Так что в январе 1995 года Бигичев записал в государственной радиостудии Финляндии 19 романсов Яхина: «Кем белер кадереңне», «Бөдрә таллар», «Көзге моң», «Ялгыз агач», «Оныта алмыйм», «Син кайда идең», «Серле күзләр», «Китмә, сандугач», «Күзләрем тик сине эзлиләр», «Әниләр», «Дим өстендә», «Керим әле урманнарга», «Бер генә сүз», «Сорнай моңы», «Моңлы гармун», «Күңелемдә яз», «Күңелем өзгәләнгән минутларда», «Җырланмаган әле безнең җыр», «Туган ягым». Яхин, в принципе, является одним из самых популярных композиторов в татарской музыке, а это список тянет на его Greatest hits.

Всего в татарстанских архивах хранится более 160 записей Бигичева, это, конечно, не только эстрадные номера, но и многочисленные оперные арии и дуэты.



Мунира Хабибуллина приходила в гости к Бигичевым, когда певца увезли на скорой в больницу. Сахабиева вспоминает, что ей пришлось вечером искать нужные лекарства в дежурной аптеке на Чехова, после чего в больнице попросили купить шприцы и систему. Бигичев умер 13 декабря 1998 года в возрасте 49 лет. Диагноз — острая сердечная недостаточность, острый тромбоз обеих бедренных наружных артерий.

Диск с его романсами точно был у каждой татарской семьи в Финляндии.

