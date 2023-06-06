Как казанские татары ездили к финским татарам

От Шакирова до ансамбля «Сорнай»

Фото: архив Finlandiya Türkleri Birligi ry

В богатом на архивы канале Зайнаб Фархетдиновой появилась запись, на которой баянист Рустам Валеев аккомпанирует ей на концерте в Финляндии. Это лишь один из эпизодов взаимодействия местных татар с казанскими. История культурного обмена (по большей части — в одну сторону) насчитывает более 50 лет. Давайте ее изучим.

«Каждый вечер артистов приглашали домой в гости»



Татары в Финляндию переезжали несколькими волнами. Это были солдаты, которые служили в российской армии, а потом остались в Суоми. Торговцы, которые ездили сюда на заработки. Наконец, уехавшие после революции. В 1925-м в Хельсинки появилось Магометанское общество Финляндия, первая исламская организация в стране. Культурными мероприятиями и просвещением занималось Объединение тюрок Финляндии, Finlandiya Türkleri Birligi ry (FTB). Его первое собрание прошло 24 февраля 1935 года. Они, в частности, ставят пьесы Галиасгара Камала и Мирхайдара Файзи, издают два альбома местной группы The Sounds Of Tsingishan, играющей татарские песни в народной обработке, и внушительный сборник «Безнең җырлар» («Наши песни») со словами и нотами.

6 апреля 1948 году был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией. А в апреле 1967 года было создано общество имени Абдуллы Тукая (Abdulla Tukain Seura ry), которое занималось налаживанием контактов с ТАССР.

Один из инициаторов проекта, доктор филологических наук Гумер Дяхер указывает, что первыми татарами, приехавшими сюда по приглашению, были ученые — профессоры Мухамет Гайнуллин и Хатиб Госман, а также доцент Резеда Ганеева. Случилось это в августе 1967-го. Гумер ага познакомился с ними, когда приезжал в Казань в 1966-м.

26 мая 1968 года устраивается концерт в здании Шведской высшей экономической школы Хельсинки: за роялем — композитор Рустам Яхин, скрипка — Марат Ахметов, баян — Марс Макаров. Поют — Венера Шарипова и Ильгам Шакиров. Мастер художественного слова — Айрат Арсланов. Ведущие исполнители — известные татарские артисты. Они также поют в одной из школ в Тампере. Это стало памятным событием для диаспоры, которая в прошлом году даже подготовила к столетию Яхина фильм.



Имам местной общины Рамиль Беляев в диссертации: «Татарская диаспора Финляндии: вопросы интеграции и сохранения идентичности» напоминает, что для выезда из Советского Союза была необходима «разрешительная документация и положительная характеристика».



Он же цитирует одного из зрителей: «Каждый вечер артистов приглашали домой в гости. Приходилось записываться заранее, чтобы пригласить артиста. В домах пели татарские песни, общались и узнавали последние новости из татарского мира Советского Союза».



Афиши печатаются в четырех газетах, выходят рецензии. 29 мая гастролеры встречаются с президентом Урхо Кекконеном и беседуют с ним час. Яхин и Ахметов выступают в академии имени Сибелиуса.

Интересно, что в это же время в Хельсинки открыта начальная татарская школа. В 1969-м, после 21 года работы, она закрывается, потому что учащихся детей мало.

С Кекконеном. Архив Finlandiya Türkleri Birligi ry

Среди лидеров — Арсланов



В 1977-м татарские музыканты выступают на 10-летии общества в концертном зале «Финляндия». Это вновь Арсланов, Шакиров, Ахметов. А также новички — певица Римма Ибрагимова, пианист Марат Сиразетдинов и баянистка Рукия Ибрагимова. Причем первое отделение они посвящают исключительно творчеству Тукая. Кроме того, концерты проходят в Тампере и Ярвенпяа, где также живет много татар.



Римма апа вспоминает, что участников отбирали после концерта в казанском оперном театре, представители диаспоры специально приехали в республику ради этого.

Наконец, в 1980 году сюда приезжают Арсланов, Шарипова, Ибрагимова, баянист Рагде Халитов и, что особенно важно, певец Хайдар Бигичев, поскольку был уроженцем из тех мест, откуда прибыли их предки — из Нижегородской области. Известно, что при поддержке сообщества «Финляндия — СССР» в 1982 году здесь выступал Ринат Ибрагимов. Мультиязычный артист дал гастроли в девяти городах. 27 концертов! И один из них — специально для общества имени Тукая, на татарском, с живым звуком и танцами.

Купить машину? Или учителем в лагерь?

В 1980-е контакты Финляндии и ТАССР уже налажены. К примеру, там вспоминают, как к ним приехал молодой актер Рамиль Тухватуллин. Чтобы заработать денег, дал концерт, купил поддержанную иномарку, с земляками довез ее до границы, а потом как-то смог доехать до родины, причем, кажется, без прав. Писатель Рабит Батулла несколько раз ездил сюда, в частности обучал детей в летнем лагере — их собирают на две недели, чтобы они повышали языковой уровень, знакомились с исламом, общались.

Как вспоминает председатель Исламского общества Финляндии Голтен Бедретдин, она в 1983—1984 и 1989—2000 годах была главой FTB, а ее заместителем был Раиф Низаметдин: «Мы вдвоем определяли, кто приедете в Финляндию». Кстати, Низаметдин в 90-е женился на актрисе Камаловского Эльвире Садриевой.

«В том году нас и ансамбль «Сорнай» позвали выступить в Финляндию. Поехали. Мы понравились им, они — нам. Провожали со словами: «Приезжайте, еще ждем!». Но в то время мы не ставили цели выехать за рубеж. Потому что и своя страна велика — спешим в ее объятья. Сколько ждет встреч с татарами, живущими в бескрайней родине, сколько приглашений зовет в дорогу», — вспоминает в мемуарах «Терелтәсе иде дөньяны» Фархетдинова.

— Это был мой первый выезд за границу, — говорит певица. — Я удивлялась всему. Это было красиво устроено. Я удивлялась самим татарами, их отношению к языку, еде, слову, родной земле. Они говорили только по-фински, по-английски, по-татарски — с мишарским акцентом.

Финский музыкант Дениз Бедретдин говорит, что артисты тогда поехали в связи с проводившимся в тот год в Ярвенпяа Дням татарской культуры, которые организовывал Айнур Низаметдин при поддержке властей города. О том, как бурно проходила жизнь Фархетдиновой в то время, мы уже как-то писали. Любопытно, что потом, в 1996 году, она стала дипломантом фестиваля Turkvision. Видимо, немного зарубежья для артиста — это даже полезно.

Чем важны эти поездки для диаспор? Цитируем письмо поэта Гайсы Хакимҗана Гумеру Дяхеру: «Более 50 лет мы жили на чужой земле как сироты, отделенные от родного дома. Родившаяся в Финляндии молодежь, не получая новостей из родного края, думала, что только в Финляндии и есть татары. Если старики будет знать, что в других краях тоже много татар — будет великая польза».

Финляндия была первой страной с большой татарской диаспорой, куда наши музыканты начали ездить на гастроли. Теперь эта практика распространилась и на другие страны. Сейчас начинается сезон сабантуев. По какому методу сейчас отправляются на них в разные страны артисты — великая тайна. Но точно известно, что каждый приезд певца, музыканта, танцора из Татарстана в Финляндию, Турцию, США — великое событие, которое не забывается потом до самой смерти.



Кстати, в поезде Хельсинки — Ленинград Яхин забыл вещи, в том числе туфли для матери. Их вернули в отделении милиции Финляндского вокзала в полной сохранности.

