«Начинаем кошмарить аптеку и директора «Таттехмедфарма»: казанцы рассказали суду о коллекторском терроре

Обвиняемый экс-сотрудник агентства не признается в выбивании долгов путем угроз и порноколлажей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Твою супругу выкинут с работы, как последнюю тряпку! Ты продал ее за долги! Приедем и получим натурой!» — о таких угрозах сегодня рассказал в казанском суде задолжавший по микрозайму пенсионер МВД. Его жена, провизор аптеки, поведала про обещания расправы над детьми, а ее начальница — о публикации коллажей с ее фото, порноснимками и прайсом на интим-услуги. Ославили и дочку начальницы. Причиной этого кошмара от коллекторов стал невозвращенный заем на 28 тысяч рублей, который к лету 2022-го вырос до 70 тысяч. Вину подсудимый экс-коллектор не признает, однако глаза от участников процесса и суда прячет за темными очками. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Тотальный прессинг с угрозами и порноснимками потянул на 7 эпизодов



На старт процесса пришли все четверо потерпевших: пенсионер и его супруга — провизор «Таттехмедфарма», а также ее начальница, заведующая аптекой, и дочь заведующей, администратор фитнес-центра. Последние заявили гражданские иски к подсудимому на общую сумму 1 млн рублей.

— Мне причинен сильный моральный вред, репутация подпорчена — не знаю за что, — пояснила уже на заседании суда заведующая аптекой.

Подсудимый Рустем Фахрутдинов появился у зала вместе с адвокатом и, не задерживаясь на входе, занял место на скамье подсудимых. До возбуждения уголовного дела он трудился ведущим менеджером отдела обзвонов регионального центра компании «Юридическая служба взысканий». Где работает сейчас, на заседании суда не сказал, сообщив, что поделится этой информацией в отсутствие журналистов.

Никто из родственников поддержать обвиняемого не пришел. Родом он из Зеленодольска. Детей и жены нет.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Версию следователей ГСУ МВД Татарстана и прокуратуры республики суду изложил помощник прокурора Вахитовского района Руслан Байбиков. С его слов, пенсионер в марте 2022-го взял 28,2 тысячи рублей в «Микрокредитной компании универсального финансирования» аж под 365 процентов годовых. Но вернуть деньги не смог — и стал получать звонки из коллекторского центра с требованием оплатить задолженность на сумму более 70,6 тысячи рублей. В самом центре взыскание было поручено ведущему сотруднику — Фахрутдинову.

Силовики считают, что ради взыскания обвиняемый использовал незаконные методы — нецензурную брань, оскорбления и угрозы, тотальный обзвон должника, его родственников и даже коллег жены, включая начальство. Впрочем, сотнями звонков дело не ограничилось.

Согласно обвинению, коллектор создал во «ВКонтакте» страницу с вымышленным ником «Сергей Николаевич» и через сервис «Глаз Бога» в мессенджере Telegram нашел фотографии заведующей аптекой, приобрел в Сети порноснимки и на их основе изготовил коллажи с информацией, что заведующая якобы оказывает услуги интимного характера.

По версии силовиков, полученные порноколлажи обвиняемый отправил из офиса коллекторского агентства сыну заведующей и ее дочке, а также выложил в открытый доступ в Сети. Вероятно, надеялся, что возмущенная заведующая потребует от подчиненной немедленно вернуть долги мужа ради прекращения атаки. Однако та с мужем пошла в полицию, куда позже обратилась и заведующая со своей дочкой. В отношении девушки также смонтировали снимок, правда, поделились этим лишь с ней и одной из подруг.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По результатам расследования Рустему Фахрутдинову предъявили обвинение в семи эпизодах преступлений — четырех фактах самоуправства, клевете и двух эпизодах изготовления и распространения порнографии.

На вопрос судьи Ильдара Салихова о признании вины подсудимый ответил: «Ваша честь, я не совершал... Не признаю в полном объеме». Не признал он и гражданские иски о компенсации морального вреда.

«Мы чувствовали: человек неадекватен и угрозы могут в какой-то мере исполниться»

По какой причине пенсионер МВД с опытом оперативной и следственной работы оказался в должниках, суд не выяснял. Эти вопросы интересовали адвоката обвиняемого Марселя Шагиахметова. Потерпевший и его жена говорили лишь о некой сложной жизненной ситуации, и семья набрала шесть-семь кредитов в разных организациях под 250 тысяч рублей. Из некоторых оговорок можно было понять, что на себя эти деньги муж и жена не тратили — отдали кому-то в надежде на будущий возврат. Возможно, помогли кому-то из своих детей.

Пенсионер уверял — из тех кредитов не меньше половины уже возвращены, но не долг по микрозайму на 28,2 тысячи.

— Начались звонки — по телефону и мессенджеру. Это был телефонный прессинг, оскорбления и угрозы всем родственникам. Около 200 звонков в день я получал, пришлось просто отключить прием входящих на мобильном — рассказывает потерпевший. — Мне писали: «Я твою супругу уволю, выкинут ее с работы, как последнюю тряпку. Ты продал ее за 70 тысяч рублей».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Дальше, по его словам, начались звонки супруге — когда та отключила мобильный, атаковали рабочий телефон — в аптеке, причем в какой-то момент полностью парализовали ее работу, поставив номер на автодозвон.

— Ситуация была очень сложная, мы чувствовали: человек неадекватен и угрозы могут в какой-то степени исполниться. Пришлось написать заявление в МВД, и все немножко утряслось, — сообщил потерпевший и ходатайствовал перед судом, чтобы опыт полиции в расследовании этого дела был распространен на все подразделения по стране. — Очень четко и быстро среагировали оперативники, — добавил он.

Также мужчина уточнил: звонки велись не с одного номера, а с нескольких, был даже какой-то заграничный (вероятно, с использованием IP-телефонии, — прим. ред.).

— Может, звонил и не один человек, но чаще всего и более неадекватно — один, — сообщил пенсионер. — Каждый разговор — это был стресс, и немаленький, хватало, чтобы выбить из колеи меня и супругу на весь день.

Представитель прокуратуры огласил протокол допроса этого потерпевшего на предварительном следствии, в котором прозвучала информация: первоначально коллектор в мессенджере выдавал себя за силовика, используя логотип полиции. При этом текст отправленных сообщений был далек от каких-либо законных требований и обильно перемежался матом. Ряд цитат можно расценить как угрозы сексуального насилия в адрес детей и внуков должника, с обещанием опубликовать действие «на пол-Татарстана в интернете».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Приведем несколько сообщений: «Репутацию семья строила зря… щас мы ее в порошок сотрем», «Продал ты жену за 70 тысяч», «Скоро заедем — бабки быстро найдешь!!! Либо жена натурой расплатится!», «Начинаем кошмарить всю семью, включая сыновей, весь руководящий состав аптеки, включая гендиректора ГУП «Таттехмедфарм» Олега Акберова и его мать!».

По данным «Реального времени», до угроз гендиректору дело все же не дошло — с его стороны заявлений в полицию не поступало.

Защита намекала на то, что невозврат кредитов со стороны должника тоже является противоправным действием. Потерпевший утверждал: есть иные методы в законном порядке, и добавлял, что его сосед в такой же долговой ситуации покончил с собой... Адвокат поинтересовался: опознает ли потерпевший подсудимого по голосу? Потерпевший ответил: раньше с Фахрутдиновым не встречался. А вот похож ли его голос на голос того «неадекватного», уверенно ответить не смог: «Сложно сказать. Во-первых, его поведение здесь и разговорная речь в том диалоге, что со мной происходил, — это две разные вещи. Там был напор, агрессия, нецензурная лексика...»

Жена должника подтвердила его слова и рассказала, что переписку с угрозами предусмотрительно сохраняла. И не зря — потом абонент ее удалил.

— Мы давно берем кредиты и выплачиваем их, затем снова берем. Раньше все было нормально, — добавила она.

«Грозил — выкурим вашу аптеку»

Далее место за свидетельской трибуной заняла заведующая аптекой в центре Казани. Семья которой никаких долгов не имела, но пострадала в этой истории больше всех. 8 августа 2022-го аптеку начали донимать звонками с требованием позвать провизора Петрову (фамилия жены должника изменена, — прим. ред.). Той на работе не было.

По словам заведующей, пообщавшаяся со звонящим сотрудница тряслась и говорила, что трубку больше не возьмет. А телефон разрывался. Тогда на звонок ответила сама заведующая. Рассказывает, ее сначала спокойно спросили про Петрову, затем выдвинули требование — связаться с ней и передать, чтобы та в течение 15 минут позвонила по известному ей телефону. Заведующая отказалась, и тон собеседника поменялся — «Грозил — выкурим сейчас вашу аптеку, очень грубо обращался!»

— Голос был один и тот же? — уточнил гособвинитель Байбиков.

— Да, один, и это его голос был, — кивнула потерпевшая на скамью подсудимых и добавила: изначально звонивший представился приставом.

Заваптекой продолжила: «На следующий день начались звонки на мой сотовый телефон, начались угрозы насчет моих детей — грозили сексуальной расправой над сыном и дочкой. Сказали, что сначала расправятся с ними, а потом фотографии разместят. И мои фотографии тоже. Я сообщила об этом руководству и Петровой. Спросила ее, в чем дело. Уведомила и службу безопасности — ведь к нам клиенты в аптеку дозвониться не могли».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Позднее потерпевшая получила во «ВКонтакте» сообщение с прикрепленным коллажем. «Там были смонтированные фотографии и сообщения от какого-то Сергея Ивановича или Николаевича, что я якобы оказываю секс-услуги, и прикреплен прайс: за что и сколько беру. А еще фото и номер моей дочери». Когда те же снимки заведующей аптеки стали присылать ее встревоженные знакомые, женщина поехала в МВД и написала заявление.

Первоначально моральный вред от пережитого унижения потерпевшая оценила в 80 тысяч рублей, позднее увеличила требования до 500 тысяч.

Судья уточнил: действительно ли женщина узнает голос Фахрутдинова, та ответила утвердительно. На вопрос о наказании сказала: «По всей строгости закона!»

Адвокат поинтересовался: «Кто изготовил те картинки?».

— Он изготовил, — уверенно сказала заваптекой.

— Это Ваши предположения или Вы видели, как он изготовил? — продолжил защитник.

На что женщина призналась: сама, конечно, не видела: «Но он по телефону угрозы высказывал, и тут же поступали эти фотографии». Согласно оглашенному протоколу допроса, следом за фотографиями шли издевательские сообщения: «Понравилось ли?».

Дочка заведующей сегодня также поведала суду про телефонные звонки с нецензурной бранью от некоего «Сергея Николаевича», который требовал передать матери, что та должна перезвонить в течение 10—15 минут. «Иначе начнется рассылка порноконтента с моим лицом — предупредил он, я бросила трубку», — вспоминала девушка. В итоге сообщение с нехорошим коллажем было направлено одной подружке, однако моральный вред от изготовления и распространения позорящих фотографий девушка оценила наравне с матерью.

Сегодня она также заявила — узнает голос Фахрутдинова.