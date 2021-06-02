«5 рублей за каждый осмотр»: как поставщики ФСБ и МВД признались в откатах под 2 миллиона

За получение этих взяток в Казани на шесть с половиной лет посадили экс-топ-менеджера «Татарстан Почтасы» — грозило до пятнадцати

Фото: Ирина Плотникова

Коррупционные взносы перечислялись 4 года на банковские карты главного транспортника «Татарстан Почтасы» Рустема Галиханова. К такому выводу накануне пришел казанский суд, признав высокопоставленного почтальона виновным в получении взяток на 1,9 млн рублей по таксе 10% от цены госконтракта. Самым долгосрочным и весомым по сумме мзды суд счел эпизод с «Клиникой «Инсайт». О «мягком» приговоре в шесть с половиной лет колонии строгого режима и достижениях взяткодателей на ниве госзаказа — в репортаже «Реального времени».

«Изолировать от общества в колонии строгого режима»



Почти 3 часа длилось оглашение приговора по коррупционному делу в Вахитовском райсуде Казани. На решающее заседание 40-летний экс-начальник группы управления транспортом, организации и контроля перевозок «Татарстан Почтасы» Рустем Галиханов пришел вместе с женой и сопровождающим из УФСИН. Покинул зал суда уже в наручниках и под конвоем полиции.

Похоже, к такому исходу подсудимый не готовился — пришел без сумки с вещами и в костюмчике. Надеялся на условный срок и смягчающие обстоятельства — троих детей, болезни и частичное признание вины. К слову, прения председательствующий судья Алмаз Ахметжанов проводил дважды — пришлось возобновить судебное следствие для изучения документов о детях и здоровье фигуранта.

И если в первый раз в прениях помощник прокурора Вахитовского района Рамиль Галеев затребовал для обвиняемого 9 с половиной лет колонии строгого режима, то во второй — сократил срок до 9 лет и 2 месяцев. По мнению гособвинителя, вина главного транспортника почтовой службы в получении откатов по контрактам поставки ГСМ, автошин и медицинских услуг полностью доказана.

Подсудимый пришел без сумки с вещами и в костюмчике. Фото: Ирина Плотникова

К такому же выводу пришел и суд. Но учел смягчающие обстоятельства и решил, что в данном случае возможно назначить наказание ниже низшего предела, но необходимо изолировать Галиханова от общества. В итоге по совокупности трех эпизодов взяток на общую сумму 1,9 млн рублей его приговорили к 6 с половиной годам колонии строгого режима с дополнительным наказание в виде четырехлетнего запрета занимать управленческие должности в органах госвласти и местного самоуправления — уже после освобождения.

К слову, часть 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий, бездействия) предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет лишения свободы. А эпизодов по части 5 Галиханову вменили два. Третий суд квалифицировал по более тяжкой части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), правда, в редакции Уголовного кодекса РФ от 2011 года, поскольку преступление затронуло 2015—2019 годы, а новая редакция УК, ухудшающая положение фигуранта, была введена в 2016-м. Однако и по старым нормам топ-менеджеру почтовой службы грозило от 8 до 15 лет колонии.

Так что приговор по делу в части наказания мог быть куда жестче. К слову, 1 год и 7 месяцев многодетный папа уже отсидел — каждый день домашнего ареста и двое суток в СИЗО ему засчитали за день колонии строгого режима.

Копать под Галиханова еще 2 года назад начали оперативники УЭБиПК МВД Татарстана, по материалам их проверки в 4-м отделе Следкома по РТ возбудили уголовное дело.

Гендиректор «Инсайта» написал явку с повинной

Адвокат осужденного Адель Япеев намерен обжаловать приговор. В ходе процесса сам фигурант подтверждал факты получения средств, однако отрицал, что это взятки. Защита просила переквалифицировать два эпизода дела на мошенничество, а третий — самый тяжкий — прекратить за отсутствием состава.

Адвокат осужденного Адель Япеев намерен обжаловать приговор. Фото: Ирина Плотникова

Речь идет о получении чиновником с почты средств от ООО «Клиника «Инсайт» на общую сумму 1 млн 90 тысяч рублей. Согласно приговору, с июля 2015-го по май 2019-го Галиханову практически ежемесячно направляли переводы на суммы от 12 до 39 тысяч рублей «за помощь в пролонгации договоров между «Татарстан Почтасы» и «Инсайтом» на оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей служебных авто.

Первый такой контракт данная компания получила в марте 2015-го, выиграв торги, после чего ее руководство получило коррупционное предложение. В суде и на следствии гендиректор ООО Ренат Миназов рассказывал: инициатором встречи был Рустем Галиханов, он сообщил, что готов способствовать и последующим победам «Инсайта» — обещал впредь готовить техзадания с отражением требований которым соответствует именно эта клиника и представить ее руководству «Татарстан Почтасы» как выгодного поставщика.

«За указанное им покровительство Галиханов потребовал взятку из расчета 5 рублей за каждый проведенный клиникой в течение календарного месяца предрейсовый медосмотр водителей», — озвучивал условия теневой сделки Миназов. Бухгалтеры клиники свидетельствовали — Галиханова никогда не видели, но регулярно по указанию директора перечисляли ему деньги — но не со счета организации, а с личных карт, после непростой финансовой цепочки.

По озвученной в приговоре версии обвиняемого, это были не взятки, а его агентское вознаграждение за поиск медсестер для проведения тех самых бюджетных медосмотров, ведь своего медперсонала для оказания этих услуг по всей республики в «Инсайте» не хватало. Менеджеры клиники регулярно занимались поиском совместительниц в государственных больницах и поликлиниках и тоже получали свои агентские — настаивает защита.

Всего на счету «Клиники «Инсайт» — пять госконтрактов на услуги медицинской проверки водителей «Почты России». Фото: Максим Платонов

Однако в приговоре нет ссылки на показания медсестер, которым якобы нашел подработку осужденный. А сама версия защиты расценена судом как несостоятельная. Ведь в материалах дела фигурирует явка с повинной Миназова, благодаря которой он избежал уголовного преследования.

Заметим, всего на счету «Клиники «Инсайт» — пять госконтрактов на услуги медицинской проверки водителей «Почты России» (на 11,6 млн рублей). Общий объем оплаченных из бюджета услуг данной клиники — 112 млн рублей по 381 госконтракту. В числе крупных заказчиков — ГБУ «Безопасность дорожного движения» (предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей), центр занятости Казани и прокуратура Татарстана.

Шины для МВД Дагестана, горючее — чекистам Удмуртии

Также в приговоре уроженца Набережных Челнов и многодетного папы фигурируют взятки в 330 тысяч рублей в интересах компании «Казань шина» и 504,5 тысячи — в интересах челнинского «Автоград-Ойл». Первая из этих компаний участие в торгах «Почты России» не принимала. Суд считает, контракт на поставку шин почтальонам на 3 млн рублей она получила лишь благодаря обвиняемому почтовику.

Как вспоминала на следствии Регина Кузнецова, директор УФПС «Татарстан Почтасы», первые торги по шинам в августе 2016-го признали несостоявшимися — поставщики не представили акты ранее выполненных госзаказов. Однако шины управлению были нужны и именно Галиханову поручили найти поставщика, отвечающего техзаданию и ранее заявленной цене. Галиханов нашел и убедил членов закупочной комиссии, что максимальная цена поставки по контракту и так занижена, и по такой стоимость никто, кроме «Казань Шины» с ними работать не станет, — свидетельствовала Кузнецова.

Как вспоминала на следствии Регина Кузнецова, директор УФПС «Татарстан Почтасы», первые торги по шинам в августе 2016-го признали несостоявшимися — поставщики не представили акты ранее выполненных госзаказов. Фото: rt-online.ru

Ссылаясь на показания других свидетелей, суд установил — подыскать фирму-поставщика Галиханов предложил Сырчину, представителю непобедившего «Спец комплекта». И Сырчин сказал — есть такая фирма. На тот момент директором и бенефициаром «Спец комплекта» и «Казань Шины» был один и тот же человек — Александр Фролов. Именно ему, согласно приговору, Сырчин передал предложение представителя филиала «Почты России» — за 10% от цены контракта тот не станет искать иных поставщиков, а поспособствует заключению контракта именно с фирмой Фролова.

Фролов согласился и Галиханов свои обязательства выполнил — 16 сентября 2016-го «шинный» договор на 3 млн рублей был подписан. А 21—22 октября на счет транспортника «Татарстан Почтасы» перечислили двумя траншами 300 тысяч рублей. Еще 30 тысяч он получил через 2 дня, когда был согласован договор об увеличении размера поставки еще на 350 тысяч.

По версии защиты, возможности обеспечить нужные решения всех членов закупочной комиссии и главы управления у Галиханова не было. Сам подсудимый уверял, что инициатором выплаты вознаграждения был Сырчин, и про 10 процентов сказал тоже он. «Я не стал его разубеждать. Про согласие комиссии ничего не говорил», пояснял Галиханов.

По совокупности трех эпизодов взяток на общую сумму 1,9 млн рублей Галиханова приговорили к 6,5 года колонии строгого режима с дополнительным наказание в виде четырехлетнего запрета занимать управленческие должности в органах госвласти и местного самоуправления. Фото: Ирина Плотникова

Впрочем, силовиками и судом установлено: без желания обвиняемого, подсказавшего номер банковского счета, отблагодарить его материально поставщики бы не смогли. За плечами у казанских «шинников» — 55 госконтрактов на 34 млн рублей. Они поставляли авторезину для МВД Дагестана, управления автотранспорта ФСИН в Москве и управделами правительства Ямало-Ненецкого округа, а еще обеспечивали покрышками налоговиков в Татарстане и станцию скорой помощи в Подмосковье. Правда, пик госзаказов для компании пришелся на 2014 год.

На откат в 10% согласился и «Автоград-Ойл» — фирме обещали конкурентное преимущество на торгах, свидетельствовал руководитель отдела продаж — брат директора и владельца компании Сергея Чупилина. Со слов обоих, других претендентов на контракт по поставке горючего для почты в итоге не оказалась и договор на 5 млн рублей был заключен с «Автоград-Ойлом». Долю Галиханову перечисляли на карту частями с февраля 2017-го по апрель 2018-го.

По версии подсудимого, инициатором «благодарности» и в этот раз был не он. Судом установлено: именно с его подачи «Автоград» получил конкурентное преимущество, поскольку именно предлагаемый им товар нашел отражение в конкурсной документации «Татарстан Почтасы».

Всего в активе этого вышеназванного поставщика — 73 госконтракта на 82,5 млн рублей, в том числе три — с «Почтой России» (11,4 млн). ГСМ и автохимию у «Автоград-Ойла» заказывали и «Альметьевские теплосети», и хозуправление при кабмине РТ, и УФСБ Удмуртии.

Фото: Ирина Плотникова

Если оглашенный вчера приговор вступит в силу, в семью осужденного вернется арестованная иномарка Галиханова. «Бесспорных доказательств, что автомобиль Chevrolet Captiva был получен или приобретен на средства от преступлений, по делу не представлено», — пояснил судья Алмаз Ахметжанов решение о прекращении ареста.