«5 рублей за каждый осмотр»: как поставщики ФСБ и МВД признались в откатах под 2 миллиона
За получение этих взяток в Казани на шесть с половиной лет посадили экс-топ-менеджера «Татарстан Почтасы» — грозило до пятнадцати
Коррупционные взносы перечислялись 4 года на банковские карты главного транспортника «Татарстан Почтасы» Рустема Галиханова. К такому выводу накануне пришел казанский суд, признав высокопоставленного почтальона виновным в получении взяток на 1,9 млн рублей по таксе 10% от цены госконтракта. Самым долгосрочным и весомым по сумме мзды суд счел эпизод с «Клиникой «Инсайт». О «мягком» приговоре в шесть с половиной лет колонии строгого режима и достижениях взяткодателей на ниве госзаказа — в репортаже «Реального времени».
«Изолировать от общества в колонии строгого режима»
Почти 3 часа длилось оглашение приговора по коррупционному делу в Вахитовском райсуде Казани. На решающее заседание 40-летний экс-начальник группы управления транспортом, организации и контроля перевозок «Татарстан Почтасы» Рустем Галиханов пришел вместе с женой и сопровождающим из УФСИН. Покинул зал суда уже в наручниках и под конвоем полиции.
Похоже, к такому исходу подсудимый не готовился — пришел без сумки с вещами и в костюмчике. Надеялся на условный срок и смягчающие обстоятельства — троих детей, болезни и частичное признание вины. К слову, прения председательствующий судья Алмаз Ахметжанов проводил дважды — пришлось возобновить судебное следствие для изучения документов о детях и здоровье фигуранта.
И если в первый раз в прениях помощник прокурора Вахитовского района Рамиль Галеев затребовал для обвиняемого 9 с половиной лет колонии строгого режима, то во второй — сократил срок до 9 лет и 2 месяцев. По мнению гособвинителя, вина главного транспортника почтовой службы в получении откатов по контрактам поставки ГСМ, автошин и медицинских услуг полностью доказана.
К такому же выводу пришел и суд. Но учел смягчающие обстоятельства и решил, что в данном случае возможно назначить наказание ниже низшего предела, но необходимо изолировать Галиханова от общества. В итоге по совокупности трех эпизодов взяток на общую сумму 1,9 млн рублей его приговорили к 6 с половиной годам колонии строгого режима с дополнительным наказание в виде четырехлетнего запрета занимать управленческие должности в органах госвласти и местного самоуправления — уже после освобождения.
К слову, часть 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий, бездействия) предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет лишения свободы. А эпизодов по части 5 Галиханову вменили два. Третий суд квалифицировал по более тяжкой части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), правда, в редакции Уголовного кодекса РФ от 2011 года, поскольку преступление затронуло 2015—2019 годы, а новая редакция УК, ухудшающая положение фигуранта, была введена в 2016-м. Однако и по старым нормам топ-менеджеру почтовой службы грозило от 8 до 15 лет колонии.
Так что приговор по делу в части наказания мог быть куда жестче. К слову, 1 год и 7 месяцев многодетный папа уже отсидел — каждый день домашнего ареста и двое суток в СИЗО ему засчитали за день колонии строгого режима.
Копать под Галиханова еще 2 года назад начали оперативники УЭБиПК МВД Татарстана, по материалам их проверки в 4-м отделе Следкома по РТ возбудили уголовное дело.
Гендиректор «Инсайта» написал явку с повинной
Адвокат осужденного Адель Япеев намерен обжаловать приговор. В ходе процесса сам фигурант подтверждал факты получения средств, однако отрицал, что это взятки. Защита просила переквалифицировать два эпизода дела на мошенничество, а третий — самый тяжкий — прекратить за отсутствием состава.
Речь идет о получении чиновником с почты средств от ООО «Клиника «Инсайт» на общую сумму 1 млн 90 тысяч рублей. Согласно приговору, с июля 2015-го по май 2019-го Галиханову практически ежемесячно направляли переводы на суммы от 12 до 39 тысяч рублей «за помощь в пролонгации договоров между «Татарстан Почтасы» и «Инсайтом» на оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей служебных авто.
Первый такой контракт данная компания получила в марте 2015-го, выиграв торги, после чего ее руководство получило коррупционное предложение. В суде и на следствии гендиректор ООО Ренат Миназов рассказывал: инициатором встречи был Рустем Галиханов, он сообщил, что готов способствовать и последующим победам «Инсайта» — обещал впредь готовить техзадания с отражением требований которым соответствует именно эта клиника и представить ее руководству «Татарстан Почтасы» как выгодного поставщика.
«За указанное им покровительство Галиханов потребовал взятку из расчета 5 рублей за каждый проведенный клиникой в течение календарного месяца предрейсовый медосмотр водителей», — озвучивал условия теневой сделки Миназов. Бухгалтеры клиники свидетельствовали — Галиханова никогда не видели, но регулярно по указанию директора перечисляли ему деньги — но не со счета организации, а с личных карт, после непростой финансовой цепочки.
По озвученной в приговоре версии обвиняемого, это были не взятки, а его агентское вознаграждение за поиск медсестер для проведения тех самых бюджетных медосмотров, ведь своего медперсонала для оказания этих услуг по всей республики в «Инсайте» не хватало. Менеджеры клиники регулярно занимались поиском совместительниц в государственных больницах и поликлиниках и тоже получали свои агентские — настаивает защита.
Однако в приговоре нет ссылки на показания медсестер, которым якобы нашел подработку осужденный. А сама версия защиты расценена судом как несостоятельная. Ведь в материалах дела фигурирует явка с повинной Миназова, благодаря которой он избежал уголовного преследования.
Заметим, всего на счету «Клиники «Инсайт» — пять госконтрактов на услуги медицинской проверки водителей «Почты России» (на 11,6 млн рублей). Общий объем оплаченных из бюджета услуг данной клиники — 112 млн рублей по 381 госконтракту. В числе крупных заказчиков — ГБУ «Безопасность дорожного движения» (предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей), центр занятости Казани и прокуратура Татарстана.
Шины для МВД Дагестана, горючее — чекистам Удмуртии
Также в приговоре уроженца Набережных Челнов и многодетного папы фигурируют взятки в 330 тысяч рублей в интересах компании «Казань шина» и 504,5 тысячи — в интересах челнинского «Автоград-Ойл». Первая из этих компаний участие в торгах «Почты России» не принимала. Суд считает, контракт на поставку шин почтальонам на 3 млн рублей она получила лишь благодаря обвиняемому почтовику.
Как вспоминала на следствии Регина Кузнецова, директор УФПС «Татарстан Почтасы», первые торги по шинам в августе 2016-го признали несостоявшимися — поставщики не представили акты ранее выполненных госзаказов. Однако шины управлению были нужны и именно Галиханову поручили найти поставщика, отвечающего техзаданию и ранее заявленной цене. Галиханов нашел и убедил членов закупочной комиссии, что максимальная цена поставки по контракту и так занижена, и по такой стоимость никто, кроме «Казань Шины» с ними работать не станет, — свидетельствовала Кузнецова.
Ссылаясь на показания других свидетелей, суд установил — подыскать фирму-поставщика Галиханов предложил Сырчину, представителю непобедившего «Спец комплекта». И Сырчин сказал — есть такая фирма. На тот момент директором и бенефициаром «Спец комплекта» и «Казань Шины» был один и тот же человек — Александр Фролов. Именно ему, согласно приговору, Сырчин передал предложение представителя филиала «Почты России» — за 10% от цены контракта тот не станет искать иных поставщиков, а поспособствует заключению контракта именно с фирмой Фролова.
Фролов согласился и Галиханов свои обязательства выполнил — 16 сентября 2016-го «шинный» договор на 3 млн рублей был подписан. А 21—22 октября на счет транспортника «Татарстан Почтасы» перечислили двумя траншами 300 тысяч рублей. Еще 30 тысяч он получил через 2 дня, когда был согласован договор об увеличении размера поставки еще на 350 тысяч.
По версии защиты, возможности обеспечить нужные решения всех членов закупочной комиссии и главы управления у Галиханова не было. Сам подсудимый уверял, что инициатором выплаты вознаграждения был Сырчин, и про 10 процентов сказал тоже он. «Я не стал его разубеждать. Про согласие комиссии ничего не говорил», пояснял Галиханов.
Впрочем, силовиками и судом установлено: без желания обвиняемого, подсказавшего номер банковского счета, отблагодарить его материально поставщики бы не смогли. За плечами у казанских «шинников» — 55 госконтрактов на 34 млн рублей. Они поставляли авторезину для МВД Дагестана, управления автотранспорта ФСИН в Москве и управделами правительства Ямало-Ненецкого округа, а еще обеспечивали покрышками налоговиков в Татарстане и станцию скорой помощи в Подмосковье. Правда, пик госзаказов для компании пришелся на 2014 год.
На откат в 10% согласился и «Автоград-Ойл» — фирме обещали конкурентное преимущество на торгах, свидетельствовал руководитель отдела продаж — брат директора и владельца компании Сергея Чупилина. Со слов обоих, других претендентов на контракт по поставке горючего для почты в итоге не оказалась и договор на 5 млн рублей был заключен с «Автоград-Ойлом». Долю Галиханову перечисляли на карту частями с февраля 2017-го по апрель 2018-го.
По версии подсудимого, инициатором «благодарности» и в этот раз был не он. Судом установлено: именно с его подачи «Автоград» получил конкурентное преимущество, поскольку именно предлагаемый им товар нашел отражение в конкурсной документации «Татарстан Почтасы».
Всего в активе этого вышеназванного поставщика — 73 госконтракта на 82,5 млн рублей, в том числе три — с «Почтой России» (11,4 млн). ГСМ и автохимию у «Автоград-Ойла» заказывали и «Альметьевские теплосети», и хозуправление при кабмине РТ, и УФСБ Удмуртии.
Если оглашенный вчера приговор вступит в силу, в семью осужденного вернется арестованная иномарка Галиханова. «Бесспорных доказательств, что автомобиль Chevrolet Captiva был получен или приобретен на средства от преступлений, по делу не представлено», — пояснил судья Алмаз Ахметжанов решение о прекращении ареста.
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