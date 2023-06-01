С эск-правоохранителя в Татарстане хотят взыскать более 38 млн рублей неподтвержденных доходов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

У сотрудника правоохранительных органов в Татарстане хотят взыскать более 38 млн рублей в доход государства — средства были получены незаконно, считают в прокуратуре. По итогам проверки ведомство обратилось в Верхнеуслонский районный суд, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокуратура совместно с региональным управлением ФСБ России установила: в 2018—2022 годах сотрудник одного из правоохранительных ведомств приобрел цифровую валюту на сумму свыше 28 млн рублей на криптовалютной бирже. Сведения об этом не были указаны в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В 2021 году он приобрел квартиру за 4,1 млн рублей с привлечением заемных средств. 2,8 млн рублей мужчина погасил в январе 2022 года, законность этих средств он подтвердить тоже не смог. В октябре 2022-го служащий приобрел автомобиль BMW за 6,3 млн рублей, который оформил на сестру, чтобы скрыть имущество от декларирования.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Это имущество и криптовалюта ранее были отчуждены ответчиком, в связи с чем прокуратура заявила требования об обращении в доход государства суммы, эквивалентной стоимости активов.

Сотрудника правоохранительного ведомства уволили в связи с утратой доверия.



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Маргарита Головатенко