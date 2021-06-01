В Казани оглашен приговор по взяткам в «Татарстан Почтасы»

Фото: «Реальное время»

К 6,5 годам колонии строгого режима приговорил сегодня Вахитовский райсуд Казани экс-начальника группы управления транспортом, организации и контроля перевозок «Татарстан Почтасы» Рустема Галиханова. Он признан виновным в получении взяток на общую сумму в 1,8 млн рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».



Судом установлено: Галиханов получал незаконные вознаграждения в размере 10% от суммы госконтрактов за оказание содействия в их заключении поставщикам автомобильных шин, горюче-смазочных материалов и услуги по предрейсовому медосмотру водителей «Татарстан Почтасы».

Вину подсудимый признавал лишь частично — деньги от коммерсантов получал, но не в качестве взяток, поскольку договора поставок на тот момент уже были подписаны.

Всего в деле фигурируют три госконтракта и откаты в 330 тысяч, 504,5 тысячи рублей и 1,09 млн рублей. Средства частями перечислялись на банковскую карту осужденного с 2016 по 2019 годы.

Под стражу осужденного взяли в зале суда.

В прениях гособвинитель просил посадить почтовика за коррупцию на 9 лет.

Под следствие Галиханов попал в октябре 2019-го по результатам оперативной разработки сотрудников УЭб и ПК МВД Татарстана.