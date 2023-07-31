Гид по улице Университетской: ночь, улица, трактир, аптека

Прогулка по Клинической. Часть 2-я

У перекрестка Клинической с Проломной (Университетской с Баумана) долгая история ремонтов, превращения этой территории сначала в пешеходную (некоторое время от Островского до Профсоюзной здесь также не ездили авто), потом в светофорную. Удивительно, но здесь при этом сохранились не просто дома, но и легенды о них.

«Свита Холл» (Баумана, 82)

На месте торгового центра, согласно Льву Жаржевскому, стояло два дома. Один принадлежал М.А. Ульянову и был построен в первой половине XIX века, потом им владели Платоновы, в частности некий Евгений Семенович. Дом дважды перестраивался, здесь располагались гостиница и трактир «Надежды», которые принадлежали Сергею Григорьевичу Калмыкову, весьма злачное место, а также в здании были магазины мануфактуры, бакалеи, гильзовое заведение (то есть здесь торговали гильзами для сигарет). А в советское время тут была булочная. В соседнем доме, который тоже был построен в первой половине XIX века, также располагалось множество торговых предприятий: снастная торговля, агентство страхового общества «Россия», представительство чайной фирмы «Товарищество Вас. Перлов с сыновьями», торговля швейными машинами, музыкальными инструментами, золотыми и серебряными изделиями, часами… В начале XX века сдавала помещения внаем Мария Никифоровна Грачева. А при Советах тут был хозяйственный магазин.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Аптека Бренинга (Баумана, 49)

Построенный примерно в 1840-х (точно не позже) дом принадлежал купцу Ивану Степановичу Ососову, потом его продали в 1858 году жене казанского архитектора Наталье Осиповне Жуковской (Антроповой), а в 1872-м — Бренингам. Аптека работает здесь с 1867 года. В 1910 году здание перестроили, а в 2017-м отреставрировали.

Иоганн Иоганнович (Иван Иванович) Бренинг приплыл сюда из Саратова, жену он нашел в Ревеле. Из четырех детей выжило двое, Артур и Арнольд. Второй известен нам как фотограф, при этом он также был выпускником химфака, учился с Арбузовым, но потом начал управлять аптекой, продолжая снимать. В 1918-м аптеку реквизировали, Бренинг уехал в Сибирь, после вернулся, вновь начал заниматься аптекой. В 1937-м его арестовали и расстреляли. Его жена была пианисткой, сын Арнольд — композитором, Рудольф — скрипачом, оба преподавали. Бренинги жили в доме до 2012 года.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Отметим, что также здесь торговали валенками, кожаной обувью, фруктами, кондитерскими изделиями, работала парикмахерская и швейное ателье. Далее за аптекой идут современные здания. Здесь, во-первых, стоял дом Бренингов с флигелем, возведенный на рубеже XIX—XX веков.

Также здесь на углу стоял трехэтажный дом А.А. Петровой середины XIX века, перестроенный в 1873-м Петром Жуковским.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Дом Ключникова (Университетская, 9)

Жилой дом первой половины XIX века, перестроенный в конце XX-го. Владел им переехавший из Елабуги купец Вениамин Михайлович Ключников. В доме работала с 1881 года типография, в 1906-м она перешла его дочери, а потом была закрыта губернатором. Владельцев выслали, но потом Сенат решил, что губернатор свои права превысил. В итоге типография работала до 1909 года. Помимо печатания книг, Ключников и сам их писал, к примеру детские рассказы.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Мушкетеры

На противоположном углу в 2017-м предполагалось поставить памятник «Три мушкетера» — в память о приезде в 1858 году Александра Дюма. Художник-модельер Дина Лебедева решила, что это будет интерактивный объект, где каждый сможет стать четвертым мушкетером и сфотографироваться. Тем не менее на углу до сих пор стоит трансформаторная будка, а странные памятники, мелькающие в социальных сетях у туристов, появились в других местах.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Университетская, 12

Жилой дом управления тепловых сетей, возведенный на подъеме в гору в 1960 году, долгое время был редким примером советской постройки. Также здесь ездил второй трамвай, еще до революции: начиная с площади перед кремлем (называвшейся тогда Ивановской), после Воскресенской (Кремлевской) он спускался вниз, потом выезжал на площадь Тукая (Рыбную), а далее ехал в сторону улицы Волкова.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru



