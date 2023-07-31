День в истории: день хрущевок, «Поля чудес» и английских профсоюзов

Чем примечательна дата 31 июля?

Сегодня, 31 июля, в Казани на месте Апанаевского сада открылся стадион «Динамо», был основан «Нижнекамскнефтехим», в СССР начали строить хрущевки, которые стоят до сих пор, в Татарстане приняли Госпрограмму приватизации государственной и коммунальной собственности на 1992 год, в Англии случилась «Красная пятница». Родились ведущий Леонид Якубович, певица Эдита Пьеха, писательница Джоан Роулинг. Умерли писатели Антуан де Сент-Экзюпери и Фазиль Искандер, филолог Гибад Алпаров, дипломат Рауль Валленберг, композитор Ференц Лист. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Рождение «Нижнекамскнефтехима»

31 июля 1927 года в Казани на месте частного Апанаевского сада на улице Горького открылся стадион «Динамо». Принадлежал он одноименному спортивному обществу, основанному в 1923 году для сотрудников ОГПУ-НКВД. Один из редких нетеатральных проектов сценографа Петра Сперанского, сейчас от его затеи остался фасад с вынесенными ребрами конструктивных опор здания.

31 июля 1967 года празднуется день рождения производственного объединения «Нижнекамскнефтехим», в этот день местная центральная газофракционирующая установка химкомбината выдала первые тонны товарного пропана, бутана, изобутана, изопентана, пентана и гексана, которые отправились по железной дороге в Омск и Уфу.

realnoevremya.ru

31 июля 1992 года на заседании Верховного Совета республики была принята Государственная программа приватизации государственной и коммунальной собственности РТ на 1992 год и на перспективу до 1995 года. Индивидуальные приватизационные чеки в Татарстане появились 1 августа 1993 года с номиналом в 30 тысяч рублей, выдавали их каждому жителю РТ.

31 июля 2022 года «Реальное время» писало о том, что в преддверии нового учебного года раис республики Рустам Минниханов озадачился решением задачи по защите от ложных сообщений о минировании. С этим неприятным и опасным явлением образовательные организации стали сталкиваться все чаще, но, к счастью, обходилось без происшествий — письма о заложенных бомбах оказывались лишь злой шуткой. Однако уроки из-за этого срывались, поскольку, как отметил Минниханов, не эвакуировать школьников, понадеявшись на авось, в такой ситуации нельзя. Глава республики выразил готовность лично вложиться в решение, но операционный директор Group-IB Ярослав Каргалев, которому и адресовал раис свою просьбу-поручение, не дал четкого ответа о возможности решить «элементарную задачу».

realnoevremya.ru

Эпоха хрущевок

31 июля 1945 года в Москве родился Леонид Якубович. После 8-го класса его выгнали из школы, он работал на авиационном заводе, после поступил в Московский институт электронного машиностроения, также учился в Московском инженерно-строительном институте. Трудился на заводе имени Лихачева, после стал, как опытный кавээнщик, писать тексты и сценарии для передач «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!». В 1988 году вел по собственному сценарию первый московский конкурс красоты, также работал аукционистом. С ноября 1991 года бессменный ведущий шоу «Поле чудес».

31 июля 1957 года вышло постановление «О развитии жилищного строительства в СССР»: в стране начали массово строить хрущевки. Ранее под экспериментальные дома был отведен участок у подмосковной деревни Черемушки, их в 1956-м возводили при участии инженера Виталия Лагутенко (дедушки лидера группы «Мумий Тролль») и архитекторов Остермана, Лященко и Павлова. В 1957 году в них заселились первые жильцы. Поэтому часто новые советские районы в народе называли «Черемушками».

Максим Платонов/realnoevremya.ru

31 июля 2016 года в Переделкино скончался писатель Фазиль Искандер. Первый стихотворный сборник «Горные тропы» выпустил в 1957-м, в 1962-м два его рассказа вышли в журнале «Юность». Автор сатирической повести «Созвездие Козлотура», фантастической притчи «Кролики и удавы», романа-эпопеи в новеллах «Сандро из Чегема».



Пятница — красная



31 июля 1925 года — это «Красная пятница», когда английские шахтеры вынудили владельцев шахт отменить грядущее 1 августа закрытие предприятия и массовое увольнение рабочих под угрозой снижения зарплаты и ликвидации ее фиксированного минимума. Ранее, 15 апреля 1921 года, случилась «черная пятница», когда стачка горняков была сорвана.



31 июля 1965 года родилась Джоан Роулинг. Автор книг о Гарри Поттере. В 2022-м она появилась в титрах как соавтор сценария к фильму «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», премьера которого была перенесена на полгода из-за пандемии, замедлившей процесс съемок. В нем не снялся Джонни Депп, которого студия Warner Bros попросила отказаться от роли волшебника Грин-де-Вальда. Кроме того, в том же году Роулинг выпустила «Чернильно-черное сердце», новый детективный роман о сыщике Корморане Страйке, который был опубликован под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

