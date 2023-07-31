«Инкассаторы» в законе: «марийским» предъявили обман бабушек в Татарстане и Чувашии

Среди семи обвиняемых в социальных аферах — двое недорослей, организаторы пока не установлены

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Одни мошенники по телефону врали старикам о сыне-дочери в беде, другие получали у обманутых деньги «на взятки» и за минусом своего процента переводили организатору. Так, по версии силовиков, работала криминальная бригада «инкассаторов» из Волжска и Козловки, отлов которых начался больше года назад. Сейчас это дело на финишной прямой, и не исключено, что прокуроры направят его в Верховный суд Татарстана. Кроме мошенничеств, в обвинении есть статья о вовлечении в этот «бизнес» подростков и вымогательство. Как выяснило «Реальное время», как минимум один раз аферисты сами были обмануты бабушкой из Альметьевска.

Почему дело отдали «важнякам» первого отдела Следкома по Татарстану



В свое время Йошкар-Ола прославилась как столица «черных невест» — в ходе дистанционного знакомства с иностранцами виртуальные красавицы убеждали будущих женихов в своей страсти и оттягивали встречу, ссылаясь на форс-мажоры из серии «обокрали в аэропорту», «бабушка попала в больницу» и так далее.

В новом деле о телефонных мошенничествах в Татарстане и Чувашии тоже отличилась группка молодых людей из соседней Республики Марий Эл. Точнее, из Волжска. Ребята нашли способ подработки в интернете — по заданию неизвестного куратора нужно было ездить по указанным адресам и забирать у людей пакеты, конверты и свертки с деньгами.

По данным источников «Реального времени», в деле фигурируют суммы от 40 тысяч до 1 млн рублей. Задача посланцев была простой — скрыться с полученной суммой, а затем зачислить купюры через терминалы на определенные счета. В ряде случаев «инкассаторам» предлагали обналичить средства, поступившие на карты подставных лиц, и переслать на виртуальные кошельки, чтобы усложнить спецслужбам поиск получателей. За один такой денежный рейд исполнителю полагалось 5—7 тысяч рублей. Из тех же самых средств, что отдавали «за помощь своим близким» обманутые мошенниками люди.

Статус потерпевших в деле «Волжских» получили жители трех городов. Двое из Набережных Челнов, пятеро из Чебоксар и еще шесть из Альметьевска. Впрочем, силовики уверены — обманутых было больше, но не все решились заявить об этом.

Сейчас пособниками телефонных аферистов занимается бригада сотрудников первого отдела по особо важным делам Следкома по РТ realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Дела против аферистов начали возбуждать зимой и весной 2022-го — в полиции Альметьевска и Набережных Челнов. Работа была непростой, ведь о том, что орудуют приезжие, стало понятно не сразу. Как рассказывают источники, одного фигуранта выследили благодаря сервису такси — парень оплатил поездку в Челны со своей карточки. И его приметы полностью совпали с теми, которые указала потерпевшая.

Успешная поимка полицейскими двух несовершеннолетних курьеров обернулась тем, что в сентябре 2022-го материалы дела у МВД забрали. Прокуратура поручила дальнейшее расследование сотрудникам СК. Поскольку лишь это ведомство уполномочено расследовать дела о преступлениях несовершеннолетних. На тот момент несколько фигурантов дела уже находились под стражей. Подростков арестовывать не стали.

Сейчас пособниками телефонных аферистов занимается бригада сотрудников первого отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Заметим, отдел этот традиционно специализируется на самых тяжких преступлениях против личности — убийствах, вооруженных разбоях, бандитизме. Его следователи отдавали под суд казанского историка-«маньяка» Игоря Птицина, что получил пожизненный срок за покушения, изнасилования и убийства девушек и женщин на Лебяжьих озерах, группу обвиняемых в убийствах в составе банды «Тукаевские» и уже осужденного к изоляции до конца жизни лидера группировки «Жилка» Юрия Марухина, который сознался в организации давнего убийства в надежде на смягчение режима.

Хитрая бабушка и «заложник» в гараже

По уголовному делу проходят семеро, включая двух несовершеннолетних. По версии СК, на их счету — порядка 15 обманутых. Общий ущерб по делу составил около 3 млн рублей. Причем более трети этих средств — на счету 29-летнего Артема Марусина из Волжска, который был одним из самых старших в группке «курьеров-инкассаторов».

Марусина вместе с Александром Карюкиным обвиняют в том, что они получили адрес очередной жертвы от куратора и отправили за деньгами своего знакомого Баранова. Предварительно было озвучено — пожилая женщина должна передать солидную сумму в 500—700 тысяч рублей, за что — парней не информировали. Баранов в ночи прибыл из Волжска в Альметьевск, забрал у бабушки завернутые в полотенце деньги и отправился зачислять их через терминал. Но, развернув полотенце, обнаружил — бабушка схитрила: положила меньше 20 тысяч рублей. Из которых Баранов честно забрал свой процент, передав информацию, как его кинули.

«Скрываться от следователя и препятствовать производству по делу не собираюсь», — говорил безработный Артем Марусин realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Но анонимный веб-куратор в версию об ушлой потерпевшей не поверил и предъявил претензии Марусину — мол, ваш человек оказался ненадежным, сами с ним разбирайтесь. В результате Баранова заперли в гараже, угрожая и обвиняя в хищении тех денег, которые группа обманом похитила у бабушек. Взыскать «недостачу» таким путем не удалось. Зато в уголовном деле появился эпизод о вымогательстве, а сам Баранов получил двойственный статус — и обвиняемого, и потерпевшего.

Адвокаты других обвиняемых с такой квалификацией не вполне согласны. Ведь предмет вымогательства у Баранова ему не принадлежал.

Адвокат: «Организаторы хищений у нас не установлены»

На этой неделе Верховный суд Татарстана рассмотрит ходатайства СК о продлении срока в СИЗО для трех фигурантов дела. В прошлый раз, в июле, этот срок был продлен лишь до 3 августа.

На тех заседаниях следователь Руслан Ахмадшин сообщал — обвиняемые завершают знакомство с 19 томами уголовного дела, но требуется время для рассмотрения ходатайств, направления материалов в прокуратуру и принятия по делу процессуального решения.

Все обвиняемые и их адвокаты просили о более мягкой мере пресечения. «Скрываться от следователя и препятствовать производству по делу не собираюсь», — говорил безработный Артем Марусин. Его адвокат Андрей Петров просил отказать в ходатайстве СК: «Никаким образом повлиять на других участников он не может, все задержаны. Изначально Марусин вину признал, правда, частично. Скрыться он не может, даже загранпаспорта нет».

Верховный суд РТ отклонил ходатайство защиты Антона Тухватуллина realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Привлеченный по девяти эпизодам мошенничества Антон Тухватуллин из Козловки (Чувашия) и его адвокат Айдар Яруллин заявили встречное ходатайство — о домашнем аресте. При этом сам обвиняемый заявлял, что намеревается начать возмещение ущерба обманутым, что в условиях СИЗО нереально. Верховный суд РТ ходатайство защиты отклонил, поддержав позицию СК и прокуратуры.



23-летний Александр Карюкин из Волжска до ареста работал автослесарем, проживал с женой и ребенком. В марте 2022-го был водворен в СИЗО Набережночелнинским судом. Из оглашенных судом материалов следовало — за месяц до задержания он в качестве подозреваемого описывал порядок действий «по изъятию денег у потерпевших», рассказывая о своих делах и участии иных лиц. После ареста и предъявления обвинения еще и в вымогательстве позиция Карюкина поменялась — вину он не признает.

— Да, мошенничество совершено. Но мой подзащитный и его непосредственные «коллеги» являлись только съемщиками денежных средств, — объяснял суду адвокат фигуранта Нияз Халитов. — Организаторы хищений по данному делу у нас фактически не установлены. А те, кто задержан, снимали только свою маленькую комиссию — 5—7 тысяч рублей, а им вменяется весь объем похищенного, например 800 тысяч. Естественно, они это признавать не будут.

Обвиняемый автослесарь Александр Карюкин в свою защиту ни слова не сказал realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Защитник убеждал — Карюкин социально адаптирован, его здесь держат жена и ребенок, он может спокойно проживать в Волжске и приезжать на следствие и суд в Казань за 40 минут. Сам обвиняемый автослесарь в свою защиту ни слова не сказал, лишь просил о более мягкой мере пресечения. Но остался в СИЗО.

К сегодняшнему дню большая часть обвиняемых дочитала последний, 19-й том своего дела, и уже в ближайшее время материалы планируют отправить в прокуратуру Татарстана. Наряду с вопросом об утверждении обвинения прокурорам предстоит определить — какой же суд рассмотрит дело об обмане жителей трех городов в двух республиках.

По данным источников «Реального времени», это может стать либо Альметьевский горсуд, либо Верховный суд Татарстана — с учетом тяжести предъявленных обвинений.