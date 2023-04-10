Обвиняемые по делу казанской банды «Тукаевские» отказались от присяжных

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана рассмотрит дело обвиняемых в серии убийств 1990—2000-х годов в составе банды «Тукаевские» без участия присяжных заседателей. Такое решение было принято сегодня на предварительном заседании в суде, сообщили «Реальному времени» адвокаты подсудимых.



Заседание проходило в закрытом режиме. Однако известно — на нем подсудимые решили отозвать свое ходатайство о народных судьях.

Ранее защитники обвиняемых отмечали, что 15-летний срок давности по статье 209 УК РФ (бандитизм) истек еще в апреле 2017-го, то есть за 4 года до возбуждения этого дела. Тем не менее в итоговом обвинении эта статья осталась.

На скамье подсудимых по этому делу «Тукаевских» — семь человек. Вину не признает ни один. Шесть находятся под стражей, один — под домашним арестом. Их обвиняют в убийствах двух и более лиц, покушении, похищении человека, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По версии СК и прокуратуры, в 1992—1993 годах внутри организованной преступной группы «Тукаевские» (далее — ОПГ) образовалась одноименная банда. В январе 1993 года 53-летний лидер ОПГ приказал трем активным участникам банды убить предпринимателя, который захотел выйти из-под криминального влияния. Киллеры подкараулили жертву у лифта в подъезде дома на улице Маршала Чуйкова и застрелили одиночным из охотничьего ружья.

По данным «Реального времени», руководителем ОПГ в указанный период силовики считают Геннадия Кирилова, арестованного в 2017-м году по делу ОПС «Тукаевские», которое расследовала полиция. На тот момент Кирилов занимался бизнесом, в числе его проектов была казанская стройка ЖК «Острова».

В 1996 году между лидером ОПГ и одним из участников банды, как считают в СК и прокуратуре, возник конфликт на фоне борьбы за лидерство в преступной организации. И в январе 1997-го несколько членов банды договорились с неустановленным лицом об убийстве «коллеги» за вознаграждение в иностранной валюте. Киллеры дождались его на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Габишева. Потерпевший скончался на месте.

Еще одну жертву банды забили железными прутами. По версии силовиков, в 1997 году участники преступной группировки «Даниловские», входившей в ОПГ «Тукаевские», на фоне раздела сфер криминального влияния похитили одного из членов группировки «Ново-Татарские» и удерживали его на чердаке одного из домов по улице Тукая, избивая арматурными прутьями. А потом бросили у городской клинической больницы №5, но там спасти жизнь раненому не смогли.

Последним эпизодом в деле банды следователи и прокуроры считают преступление 2002 года: тогда «Даниловские» обратились к лидеру «Тукаевских» за помощью в устранении своего «отступника» — его изгнали из группировки за потребление наркотиков, а тот строил планы мести. Но был расстрелян двумя киллерами в своем автомобиле у дома на улице Парина.

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Ирина Плотникова, фото автора