Как здание Присутственных мест в Казанском кремле стало «самовольной постройкой»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», музею-заповеднику «Казанский Кремль» для того, чтобы оформить право собственности республики на здание Присутственных мест, пришлось обратиться с иском к Комитету РТ по охране объектов наследия. Этот памятник истории конца XVIII — начала XIX веков после недавней реконструкции признали «самовольной постройкой». В ведомстве Ивана Гущина отказывались выдавать музею разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ввиду отсутствия необходимых документов. Подробности — в материале «Реального времени».



Иск о признании права собственности республики



Не получив разрешение на ввод реконструированного здания Присутственных мест, музей-заповедник «Казанский Кремль» подал иск против Комитета РТ по охране ОКН, потребовав признать право собственности республики на этот объект. К делу привлекли МЗИО РТ, Управление Росреестра по РТ, исполком Казани, Главстрой, ГИСУ и другие ведомства.

Объект культурного значения федерального значения «Присутственные места и консистория, конец XVIII — начало XIX века» входит в состав Казанского кремля, как архитектурно-исторический ансамбль, на основании указа президента России от 1995 г. Кроме того, памятник включен в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Здание Присутственных мест закреплено за музеем-заповедником и расположено на его земельном участке. По закону правообладатель обязан следить за состоянием памятника, поэтому в 2016 году здесь начали ремонт.

Сначала силами компании «Евростройхолдинг+» провели противоаварийные работы, демонтаж новодельных отделочных покрытий стен и потолков, усилили основания фундаментов и несущих стен, отремонтировали кровлю. Далее отреставрировали кирпичную кладку, укрепили штукатурный слой, воссоздали межэтажные карнизы, покрасили фасад. Следующим этапом было усиление грунтов, ремонт трещин в фасадах, перекладка аварийных участков кирпичной кладки оконных и дверных перемычек, а также устройство наружной гидроизоляции цоколей и фундаментов.

Сначала силами компании «Евростройхолдинг+» провели противоаварийные работы. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Для сохранения памятника — снести позднюю надстройку

В процессе проведения противоаварийных работ специалисты рассчитали конструкции поздней надстройки четвертого этажа здания — его возвели в советский период (в 1960 году). Расчеты показали дефицит несущей способности грунтов основания и перегрузки бутового ленточного фундамента. Комиссия зафиксировала неравномерную осадку фундаментов и субвертикальные сквозные трещины, на основании чего решила, что для предотвращения аварийной ситуации нужно снести современную надстройку четвертого этажа нулевого подъезда здания.

Кроме демонтажа предлагалось провести комплекс работ по усилению грунтов основания, фундаментов, перекрытий и стен Присутственных мест. Проектную документацию по реставрации фасада разработали в ГУП «Татинвестгражданпроект», получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Как указано в акте ГИКЭ, «возведение четвертого этажа в советский период привело к разрушению аутентичных стен здания, а сама надстройка признана аварийной и угрожающей сохранности всего здания». Также эксперты указали на невозможность сохранения поздней надстройки, отметив, что для ее восстановления «потребовался бы значительный объем бетонных работ, что создало бы дополнительную нагрузку на древние разновременные фундаменты».

Комиссия решила, что снос четвертого этажа здания обоснован и целесообразен с точки зрения сохранности объекта культурного наследия в целом. В 2019 году приказом российского Минкульта были документально зафиксированы проведенные противоаварийные работы, в том числе снос поздней надстройки.

Как указано в акте ГИКЭ, «возведение 4-го этажа в советский период привело к разрушению аутентичных стен здания». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Музею-заповеднику не дали разрешение на ввод объекта

В 2021 году приказом Комитета РТ по охране ОКН утвердили предмет охраны объекта в измененном после проведенных работ состоянии. Тогда же разработали проектную документацию на проведение работ по сохранению ОКН и получили положительное заключение ГИКЭ. Здание передали Главинвестстрою РТ, как госзаказчику капремонта объектов социально-культурной сферы, финансируемых за счет средств республиканского бюджета. В 2021 году заключили договор с техническим заказчиком — ГБУ «Главстрой РТ».

После проведения всего комплекса работ, которые потребовались для сохранения памятника, изменилась его площадь. Согласно техпаспорту 2010 года его площадь составляла 9 567,9 кв. м, а после реконструкции — уже 11 648,6 кв. м (на основании технического плана БТИ РТ от 08.09.2022).

Поскольку поменялись основные характеристики сооружения, возникла необходимость заново зарегистрировать Присутственные места в государственном кадастровом учете. С этой целью в сентябре прошлого года музей-заповедник обратился в Комитет РТ по охране ОКН за разрешением на ввод реконструированного здания в эксплуатацию. Однако в ведомстве Ивана Гущина им отказали, сославшись на отсутствие документов, которые, в соответствии с Градостроительным кодексом России и федеральным законом о памятниках истории и культуры, необходимы для этой процедуры. В частности, требуется разрешение на строительство (проведение работ по сохранению ОКН, при котором затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта).

Музей-заповедник обратился в Комитет РТ по охране ОКН за разрешением на ввод здания в эксплуатацию, однако в ведомстве Ивана Гущина отказали. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Реконструированный памятник стал самостроем

Одновременно с отказом в выдаче разрешения на ввод Комитет направил музею акт технического состояния Присутственных мест, в котором указал, что сейчас объект культурного наследия «находится в удовлетворительном состоянии, проведение работ на объекте не требуется». И в настоящее время правообладатель здания не может подать заявление на выдачу разрешения на строительство, так как работы выполнены ранее на основании акта Минкульта от 2017 года. Результат проведения работ Комитет зафиксировал в своем приказе от июня 2021. В нем приводится следующее описание предмета охраны: объемно-пространственная композиция двухэтажного с подвалом Г-образного в плане здания Присутственных мест с двухэтажной основной частью и трехэтажным фрагментом здания, расположенном в дворовой части и направленной к пряслу стены.

— В связи с отсутствием разрешения на ввод в эксплуатацию спорного объекта с измененными характеристиками, «Здание Присутственных мест» <…> является самовольной постройкой, — говорится в материалах дела.

Музей-заповедник указал, что лишен возможности получить правоустанавливающие документы на памятник, кроме обращения в суд. На заседании на минувшей неделе он уточнил свои требования — признать право собственности республики на здание Присутственных мест в Казанском кремле в реконструированном виде.

Чтобы установить — соответствует ли реконструированный памятник градостроительным и строительным нормам, суд назначил экспертизу. Ее поручили провести эксперту КГАСУ Вадиму Рожкову. Перед ним поставили вопросы:

Создает ли реконструированное здание Присутственных мест угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает ли права и охраняемые законом интересы других лиц? Соответствует ли постройка основным градостроительным, строительным, противопожарным, экологическим, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, предъявляемым к объектам капитального строительства? Соответствует ли здание предмету охраны ОКН, входящему в состав ансамбля Казанского кремля? Какова фактическая общая площадь памятника после реконструкции и в связи с чем произошли изменения общей площади здания по сравнению с данными в ЕГРН на дату обращения в суд?

Музей-заповедник указал, что лишен возможности получить правоустанавливающие документы на памятник, кроме обращения в суд. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Экспертное заключение поступило в апреле этого года. Согласно ему реконструированный памятник не несет угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. Здание соответствует градостроительным и строительным нормам, а его общая площадь равна 11 648,6 кв. м, при этом площадь помещений составляет 9 874,9 кв. м. Изменения характеристик связаны с проведением реконструкции и изменением нормативных методик исчисления общей площади зданий.



При таких обстоятельствах, учитывая, что безопасность спорного объекта недвижимости подтверждена, суд решил удовлетворить требования музея-заповедника и признать право собственности Татарстана на этот памятник.

«Реальное время» обратилось за комментариями по делу к представителям спора. В музее-заповеднике пока не ответили на запрос издания. В Комитете РТ по охране ОКН, отвечая на вопросы: почему было отказано в разрешении на ввод, какие нарушения были выявлены при реконструкции объекта, а также будет ли ведомство оспаривать решение суда по этому делу, сообщили следующее:

— Необходимость судебного решения связана с кадастровым учетом объекта и его регистрации как объекта недвижимости в Росреестре. Обращение в суд абсолютно не связано с какими-либо нарушениями при производстве работ на объекте. При этом отдельные конструктивные решения потребовали дополнительной строительной экспертизы, результаты которой однозначно подтвердили надежность, безопасность и соответствие выполненных на объекте работ требованиям федерального законодательства. Основания для оспаривания принятого судебного решения у Комитета отсутствуют, — объяснил «Реальному времени» председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

1 / 40 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru