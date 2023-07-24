День в истории: советская антиалкогольная кампания и американская двухступенчатая ракета

Чем примечательна дата 24 июля?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 24 июля, в России отмечают День флориста. 24 июля открылся театр сада «Эрмитаж», Хрущев обещал показать кузькину мать, в СССР отменили ограничения на продажу алкоголя, с мыса Канаверал успешно взлетела ракета. Родились: поэт Шаметдин Заки, актриса и певица Дженнифер Лопес, хореограф Чулпан Закирова. Умерли: археолог Альфред Халиков, борец Тимержан Калимулин, писатель Исаак Башевис-Зингер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В Эрмитаже — кино-опера

24 июля 1907 года открылся театр сада «Эрмитаж». Зрителей заманивали поющим и говорящим хрономегафоном, аппаратом, посредством сжатого воздуха воспроизводящим звуки граммофона. С помощью него показали оперу «Кармен»: «При полном совпадении звукового голоса с движениями поющих и говорящих картин в исполнении лучших артистов парижской оперы».

24 июля 1977 года в Казани родилась Чулпан Закирова. Отец — бывший руководитель Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, мать — актриса театра Рузия Мутыгуллина. Танцевала с шести лет, окончила юрфак КГУ и ГИТИС, балетмейстерский факультет. 11 лет проработала в театре Камала, также начала танцевать в ансамбле «Казан», который возглавила в 2003 году, объездив с ним Россию, выступив в Казахстане, Испании, Малайзии, Китае, Тайване, Тунисе, Австралии. Также несколько лет возглавляла кафедру хореографического искусства Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

24 июля 1994 года умер Альфред Халиков, историк и археолог, чьи основные труды посвящены древней и средневековой истории Татарстана, Казани, Волжской Булгарии. Под его началом в 1967 году были начаты масштабные исследования крупнейшего булгарского памятника — Билярского городища. Халиков — руководитель проекта «Археологическая карта ТАССР» в шести томах. Также он возродил Археологический музей Казанского университета и много лет руководил работой студенческого научного кружка.

24 июля 2016 года скончался Тимержан Калимулин, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, Пик его карьеры — 1986 год, когда Калимулин стал чемпионом Европы, чемпионом СССР и серебряным призером чемпионата мира. В 1985-м он обладатель Кубка мира. Последние годы работал в ДЮСШ №19 родного Омска.

realnoevremya.ru

24 июля 2022 года «Реальное время» рассказывало про ичиги (читек), про уникальную татарскую технику изготовления мозаичных кожаных изделий, украшенных богатыми разноцветными узорами. Татарская узорная кожа покорила весь мир, ее упоминали Толстой и Дюма, она получала бесчисленные награды. И по сей день турист, не слишком стесненный в деньгах, увозит из Казани невероятно красивые изделия ручной работы — от кожаных сережек (для тех, кто экономит) до настоящих ичигов (для тех, кто не слишком стеснен в деньгах).



Отменили антиалкогольную кампанию

24 июля 1959 года в Москве между Никитой Хрущевым и вице-президентом США Ричардом Никсоном прошли «кухонные дебаты». Оппоненты доказывали преимущества экономических систем коммунизма и капитализма. Именно тогда Хрущев произнес фразу, которую переводчик после длительной паузы перевел дословно: «Мы вам еще покажем мать Кузьмы!». Американцы не поняли, что имел в виду собеседник. Также Хрущев поинтересовался, не придумали ли еще в США машину, пережевывающую пищу, которая сама кладет ее человеку в рот.

фото realnoevremya.ru/выставка из цикла «История России в фотографиях. Фотолетопись России»

24 июля 1990 года было отменено ограничение на продажу алкогольной продукции, введенное в мае 1985 года с целью оздоровления народа, когда купить водку по всей стране можно было лишь с 14 до 20 часов. Итог антиалкогольной кампании — миллиардные убытки. Уже в 1988 году активная пропаганда трезвости в стране прекратилась.

Ракета взлетела — и ладно



24 июля 1950 года с мыса Канаверал взлетела двухступенчатая ракета «Бампер». Происходящее наблюдали десятки репортеров. Первые опыты в ракетной сфере начались в апреле 1946 года, но они оказались неудачным, первая ракета взлетела только на 5,5 км. С «Бампером» тоже все пошло не по плану: из-за неполадок с системой подачи топлива двигатель второй ступени не заработал. Но испытание все равно признали успешным.

24 июля 1991 года скончался писатель Исаак Башевис-Зингер. лауреат Нобелевской премии по литературе за 1978 год «за эмоциональное искусство повествования, которое, уходя своими корнями в польско-еврейские культурные традиции, поднимает вместе с тем вечные вопросы». Родился под Варшавой, публиковать прозу начал в 1925-м, в 1935 году переехал в США. Самые известные его произведения — романы «Раб», «Люблинский штукарь» и «Шоша».