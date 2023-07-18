Восточные «ворота» Татарстана: Бавлы откроются для туристов, ремесленников и молодежи

Как изменятся парки, скверы и улицы в малых городах и районах республики

Фото: скриншот realnoevremya.ru проекта фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

В этом году семь татарстанских городов — Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши, Свияжск — заявились на Всероссийский конкурс малых городов, итоги которого будут подведены 24 июля. В этом году республика участвует в конкурсе в седьмой раз. С 2018 по 2022 год победителями от региона стали 40 общественных пространств, 32 из которых уже реализованы. Общая сумма грантов из федерального бюджета составила более 2,7 миллиарда рублей. Подробнее об одном из проектов —привокзальной площади в Бавлах — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».

Бавлы встречающие

Привокзальная площадь — это лицо города Бавлы, первое что видит любой приезжающий сюда. Кроме того, это транспортно-туристический узел города и Бавлинского района. Автовокзал, находящийся в самом центре города, не работал. Именно поэтому при голосовании местные жители выбрали для благоустройства именно его территорию, а также прилегающие улицы Площадь Октября и Пионерская.

скриншот realnoevremya.ru проекта фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

«Ворота» республики

Бавлы — это восточные въездные «ворота» республики. Поэтому концепция проекта заключается в его раскрытии, как открытого и приглашающего города, готового принять любого — и своего жителя, и гостя.

Проект благоустройства центральных улиц города Площадь Октября и Пионерская с прилегающими территориями — создание многофункционального пространства, рассчитанного на все группы пользователей. Образ вдохновлен существующей архитектурой города и самой сильной ассоциацией у жителей — пчелиными сотами. Проект связывает основные парки и прогулочные зоны центра, продолжает развитие велодорожной сети, закладывает дизайн-код для всего города и возвращает функции автовокзала.

скриншот realnoevremya.ru проекта фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Возвращение к истокам — ярмарки

В советский период на территории автовокзала проходили еженедельные ярмарки сельскохозяйственной продукции. В рамках городского обсуждения было проведено тестирование проектных решений на ярмарке ремесленников. В ней принимали участие местные мастера, продукцию которых активно раскупали горожане.

Опыт проведения подобного формата мероприятия показал необходимость возвращения традиции на территорию проекта и доказал ее актуальность и востребованность среди жителей города и по сей день. Территория интересна и местным ремесленникам, и преподавателям и ученикам образовательных организаций, туристам, спортсменам, жителям близлежащих домов, проезжим и горожанам.

скриншот realnoevremya.ru проекта фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Также были проведены общегородские обсуждения с выявлением проблем и запросов разных групп населения, в которых горожане сами стали авторами проекта — по их предложениям был создан дизайн-код и некоторые объекты на территории, например, стритбольная стена в виде пчелиных сот.

Какие зоны предлагается благоустроить?

«Молодежная» зона — территория по улице Площадь Октября, примыкающая к центральной площади города с домом культуры, включающая в себя несколько функций: танцевальная — сцена и площадка перед ней; коворкинг-павильоны со столиками, в которых можно будет работать летом и проводить мастер-классы, разговорные встречи; площадка для сезонных ярмарок и детская зона с детским оборудованием, детской велосипедной дорожкой и санузлом.

Школьная территория — территория у школы, в которой ученики смогут проводить занятия по физкультуре, играть в баскетбол и на детской площадке после занятий, а также ждать родителей в озелененной зоне под навесами.

Привокзальная площадь — здесь будет собрана информация о междугородних автобусных рейсах, туристических объектах города и района. Территория привокзальной площади включает в себя зоны ожидания, многофункциональную площадку, на которой можно устраивать ярмарки и фудкорт, а также зону для работы за столиками на свежем воздухе.

скриншот realnoevremya.ru проекта фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Проект даст возможность для формирования современной и комфортной локации «встречи с городом», создания точек отдыха и ожидания, создания безопасной и всесезонной системы повседневного транзита жителей Бавлов, расширение рынка местной продукции. Молодежи, учащейся в других городах или в Бавлах, станет гораздо комфортнее добираться домой, а качественная среда для жизни станет еще одной причиной реализовать свой потенциал в родном городе.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Фонд «Институт развития городов Татарстана»