«Но победила-то в конце концов человечная музыка»

Ильхам Шакиров как публицист

Фото: cкриншот realnoevremya.ru из видео «Адәм белән Һава тапшыруында Илһам Шакиров / Программа Адәм белән Һава с Ильхамом Шакировым | ТНВ»/youtube.com, аккаунт «ТНВ»

29 июля на набережной озера Кабан пройдет трибьют Ильхаму Шакирову — песни в современных, но внимательных к первоисточникам версиях исполнят музыканты Казани. В связи с этим мы решили вспомнить еще одну ипостась татарского певца — публицист. Ведь Ильхам абый напечатал несколько статей о музыке. Процитируем наиболее занятные фрагменты из публикаций первой половины 1960-х годов, которые актуальны и сейчас.

«Народная песня»

Статья опубликована в журнале «Азат хатын», в февральском номере за 1961 год.

«Если хочешь узнать, чем жил, какие цели ставил, какие задачи решал народ в ту или иную эпоху, то, прежде всего, изучи народные песни того времени. В них ты, словно в зеркале, сможешь увидеть жизнь людей той эпохи:

Освещают комнату лишь тусклые огоньки свечей.

Взрослые девушки прядут лен.

Перешептываются они с ушка на ушко, мол,

За кого же мы, все-таки, пойдем замуж.

На запястьях девушек — жемчужные и коралловые браслеты

Но как же тяжела жизнь, когда нет у тебя любимого...

Это — слова из татарской народной песни «Гөлҗамал». Песня дает представление о жизни и общественном положении женщин в царские времена: в избе, освещенной только тусклым светом, девушки прядут лен; они перешептываются о мучительном неведении своих будущих судеб, о том, что не могут свободно встречаться с возлюбленными».



«Одну и ту же песню разные исполнители поют по-разному. Композитор же прослушивает многие варианты исполнения и, выбрав самый популярный, пишет аккомпанемент для исполнения под конкретный сопровождающий инструмент (рояль, баян, оркестр и т. д.) Аккомпанемент пишется, конечно же, в строгом соответствии с характером каждого напева. Исполнитель же, в свою очередь, должен уметь улавливать своеобразие каждого напева, должен понять, какую мысль вложил в мелодию композитор, и полностью, не расплескав, не исказив, должен донести до слушателя всю прелесть народной песни. Композитор же зачастую нисколько не изменяет народную мелодию, он лишь добавляет в нее свой аккомпанемент. Поэтому утверждение, мол, «композитор лишь портит мелодию» абсолютно неверно. Наоборот, роль композитора в обогащении народной песни современными музыкальными средствами очень велика. Аккомпанементу придается звучание, соответствующее характеру мелодии и текстовому содержанию оригинала. Например, З. Хабибуллин, обрабатывая мелодию песни «Сарман», старался вложить в рояльную партитуру и переливы деревенских песен, и звучание тальянки.

«Раз уж зашел разговор об исполнительстве, хочу внести ясность еще в одно ошибочное мнение. Всем известно, что наши песни богаты на «переливы». И некоторым певцам кажется, что чем больше выдашь «переливов», тем полнее, богаче и красивее станет песня. Однако использовать один и тот же «перелив» в разных песнях — абсолютно неправильно. Каждая мелодия допускает применение «переливов», подходящих только ей, и каждый исполнитель должен уметь найти именно такие»

«Самое важное — человечность»

Статья опубликована в газете «Социалистик Татарстан» 27 ноября 1964 года.

«Любой жанр обречен на скорое увядание и забвение, если он, оторвавшись от на-родных корней, лишь «пыль в глаза пускает». Действительно, некоторые музыканты стремятся развивать именно абстрактную сторону джазовой музыки. Вспомним историю, разве в 20-х годах не предпринимались музыкальными «революционерами» многочисленные попытки сделать музыку запутанной и невнятной! Но победила-то в конце концов человечная музыка.

Отрадно заметить, что в последнее время в эстрадной музыке стали преобладать произведения, удовлетворяющие самым высоким эстетическим запросам слушателей. К безголосым шептунам, терзающим микрофон всякой бессмыслицей, наш народ равнодушен. И джаз ему интересен только талантливый, близкий и понятный народной душе. И мы должны развивать именно эти, необходимые нам, составляющие — гармонию и человечность.

На страницах газет некоторыми товарищами поднимается тема новаторства в музыке. И это понятно, невозможно развивать и обогащать современную музыку, вцепившись только лишь в спасительную «соломинку» старых традиций».

«Некоторые утверждают, что татарская музыка ограничена рамками пентатоники и это мешает ее активному внедрению в культуры других народов, и поэтому нужно срочно «расширять» нашу музыку привнесением в нее новых элементов извне. Однако пентатоника — это не единственный элемент, определяющий структуру татарской музыки. Даже в старинных песнях можно отыскать места, «не зацикленные» на пентатонике. И наоборот, множество русских народных песен основано на пентатонике. А значит, не всякая музыка, написанная в пентатонике, — татарская.



Отрадно видеть развивающуюся, обогащающуюся татарскую музыку. Но это развитие не должно оборачиваться потерей национального колорита. Считаю, что выражение «национальные рамки» весьма и весьма относительно. И не стоит, по-моему, понравившиеся и прижившиеся обновления разделять на свои, то есть татарские, или чужие, пришедшие из других культур»



«Один поэт решил покритиковать передо мной песню Мансура Музафарова на слова Гульшат Зайнашевой «Менәргә иде Урал тауларына» («Подняться бы на Уральские горы»), которую я, однажды включив в свой репертуар, всегда охотно исполняю: «Тоже мне, песню выбрал! Стоит ли влезать на Уральские горы, чтобы увидеть красоту родной земли? И как можно присоединиться к песне орла, это ведь не певчая птица?». «Извините! — парировал я. — Во-первых, красотой родного края сейчас не только с горной вершины любуются, но даже из космоса. Во-вторых, я как певец, например, во время исполнения думаю не о птицах, а о земных орлах — моих друзьях, живущих на Урале. Нельзя так буквально понимать образное выражение. Соловей — певчая птица, а попробуй-ка ты подпой ему! Если смотреть с позиции натурализма, то и к соловьиной песне нельзя присоединиться!».

