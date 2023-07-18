«Мой гараж — моя собственность»: какая реформа ждет гаражные кооперативы Казани?

В исполкоме города уверяют — решение еще не принято, но переговоры с владельцами ГСК уже ведут

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Казани этим летом активно решают судьбу 25 тысяч гаражей. Концепцию реновации территорий гаражно-строительных кооперативов ранее представили мэру и экспертному сообществу, а сейчас исполком города обсуждает вопрос с самими казанцами. Опрос проходит в соцсетях: у горожан интересуются, что делать с многочисленными боксами для автомобилей, хаотично разбросанными по всему городу. Многие жители высказалась однозначно — за снос построек. Такого же мнения придерживаются и опрошенные «Реальным временем» эксперты, однако они считают, что при реконструкции ГСК нужно учесть мнение автовладельцев. Подробности — в нашем материале.

«Если убирать — то строить полезное»

В начале июля мэрия Казани опубликовала опрос в соцсетях на тему того, каким жители города видят будущее гаражей. На сегодня в татарстанской столице 160 гаражных кооперативов и 25 тысяч гаражных боксов. В общей сложности они занимают 213 га земли или 300 футбольных полей.

— Чаще всего те, кто не имеет гаража, просят их снести, те, у кого он есть, — тоже снести, но только чужие. В любом случае и те, и другие чаще всего согласны с тем, что пространство, где расположены гаражи, порой бывает пугающим. А ведь, по мнению казанских архитекторов, даже гаражи можно сделать лучше. К примеру, разработать нормы по освещению, создать общественное пространство, — считают в мэрии Казани.

В комментариях к опросу о судьбе гаражей мнения казанцев действительно разделились. Больше всего набрал вариант ответа «Разработать нормы для владельцев: пусть возле гаражных кооперативов будет хотя бы светло». За этот вариант проголосовали 46% опрошенных. На втором месте оказался вариант «Убрать гаражи, а месту найти новое общественно применение». Этот пункт опроса набрал 41%. И лишь 11% проголосовали за вариант «Оставить как есть, я привык».

На сегодня в татарстанской столице 160 гаражных кооперативов и 25 тысяч гаражных боксов. Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Примерно такие же отзывы оставили и пользователи телеграм-чата мэрии. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что гаражи все же нужно сносить, а не оставлять в таком виде, в котором они существуют сейчас:

— Построить на месте гаражей многоуровневые гаражи и просто парковки. Очень не хватает парковочных комплексов, — считает Дарья Шарафутдинова.

— Если убирать, то сразу же что-то строить полезное. В противном случае будет пустырь с мусором и машинами, которые развозят грязь по окрестным дворам. Яркий тому пример — снесенные гаражи между домами по улице Курчатова, 8 и Латышских стрелков, 13, — добавляет Станислав.

— Кажется, что город готовит проект по сносу гаражей. По инициативе жителей, — предположила пользовательница чата Наталья.

Как считает еще одна местная жительница Екатерина, большинство гаражей в Казани используется для хранения хлама. По ее словам, она никогда не видела, чтобы машины заезжали в гаражи. Нередко ей попадаются открытые боксы, где нет автомобилей, зато есть много «барахла».

Казанец Владимир думает, что гаражи нужно поменять на офисную застройку или парки. Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

А вот казанец Владимир думает, что гаражи нужно поменять на офисную застройку или парки. Но ни в коем случае не на жилую: по его мнению, это может перегрузить дворы. Мужчина предлагает строить вместо гаражей парковые зоны, офисы, магазины или же многоэтажные паркинги, но при этом нужно обязательно учесть мнение местных жителей.

— Какие-то гаражи нужно просто облагородить, сделать освещение и так далее. Какие-то довести до ума по согласованию с собственниками в зависимости от их потребностей (перестроить, реконструировать, сделать их многоуровневыми для увеличения пространства). Возможно, целесообразно снести гаражи, предложив альтернативу или компенсацию собственникам. Необходимо обновить информацию о собственниках, так как найдутся гаражи, которые просто заброшены и никому не нужны. Надо провести голосование среди жильцов близлежащих районов, что они хотят видеть на этом месте, какие проблемы их беспокоят. Нужно учитывать, как гаражи вписываются в общую картину местности. Все индивидуально, — высказал мнение Ильнур.

Но не все согласны с позицией, что гаражи нужно сносить. Например, другой местный житель возмущается тем, что боксы предлагают снести, ведь там он может хранить свои личные вещи, которые не помещаются в квартире:

— Мой гараж — это моя собственность. Никто не имеет права распоряжаться чужой собственностью. Никто не запретит мне хранить в гараже лодку, иметь погреб и хранить колеса. Почему вы лезете ко мне со своими идеями? Страшно в гаражах? Поставьте видеокамеры и сделайте освещение! Хотите на халяву отжать у людей имущество и землю, так и скажите, не надо благородные поводы придумывать, — пишет казанец.

«Никаких решений не принято»

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани, беспокоиться владельцам гаражей пока рано — судьба ГСК еще не определена. В данный момент проводится просто опрос населения:

— Никаких решений о будущем гаражных кооперативов и гаражей не принято. В настоящее время ведется обсуждение этой темы с жителями города, в том числе собственниками гаражей, — ответили в исполкоме нашему изданию.

Как рассказали в мэрии Казани, беспокоиться владельцам гаражей пока рано — судьба ГСК еще не определена. Фото: скриншот realnoevremya.ru/google.com

Исполком Казани уже постановил зарезервировать для муниципальных нужд земельные участки в целях комплексного развития территории нежилой застройки по улице Портовой. В списке 65 объектов. Кадастровые номера участков указывают на гаражный кооператив «Якорь», который как раз находится на улице Портовой. Власти города зарезервировали эти участки на 3 года. Права их собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов ограничиваются в части возведения зданий, сооружений в соответствии с целевым назначением объекта и его разрешенным использованием.

«Гаражи в черте города можно считать устаревшими»

Автор проекта «Обходная железная дорога Казани» и концепции Генплана «Казань — полицентричный город на Волге» Тахир Давлетшин считает, что гаражи в черте города можно признать устаревшими. В том виде, в котором они существуют сейчас, от них нужно отказаться, считает эксперт. По его мнению, нужно переходить к строительству новых многоуровневых паркингов:

— И этот процесс нужно ускорить. При этом компенсация для собственников при сносе гаражей должна быть достойной. Поскольку, если строить на месте старых гаражей новые, то собственникам нужно предоставить льготы. Мне кажется, большой проблемы с гаражами в городе нет. По моему мнению, собственники гаражей уже сами ждут, что их боксы заберут под муниципальные нужды, и дадут компенсацию. Многие гаражи ведь пустуют, — рассказал Давлетшин в разговоре с «Реальным временем».

Если городу нужно реализовывать важные задачи, надо сносить все боксовые гаражи, считает Дембич. Фото: скриншот realnoevremya.ru/google.com

Эксперт полагает, что на месте гаражей может быть любая застройка, хоть промышленная. В городе в последнее время ставится в приоритет строительство жилья, рекреационных зон или парковок.

— Я думаю, что гаражи нужно потихоньку сносить. Это наименее болезненный вариант разного сноса. Можно же сносить старые дома, частное жилье, и все это проходит болезненно. А гаражный снос должен пройти без особых проблем, — считает собеседник издания.

Завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич говорит, что проблема с гаражами есть, но в Казани этот вопрос не такой острый, как в других городах. По мнению архитектора, если городу нужно реализовывать какие-то свои важные задачи, то надо сносить все боксовые гаражи.

— Гаражи разбросаны во многих местах по городу. Но не бывает так, чтобы к вопросу судьбы боксов подходили одинаково. Там, где городу важно проложить транспортную магистраль, организовать зону отдыха городского значения, тогда их нужно сносить. А в тех местах, где гаражи никому не мешают, нужно вести честный разговор с владельцами этих построек. При сносе им должна быть предоставлена какая-то компенсация. Этот вопрос нужно решить именно таким образом. А одинакового подхода во всех случаях быть не может, — заключил Дембич.

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