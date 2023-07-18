«Мой гараж — моя собственность»: какая реформа ждет гаражные кооперативы Казани?
В исполкоме города уверяют — решение еще не принято, но переговоры с владельцами ГСК уже ведут
В Казани этим летом активно решают судьбу 25 тысяч гаражей. Концепцию реновации территорий гаражно-строительных кооперативов ранее представили мэру и экспертному сообществу, а сейчас исполком города обсуждает вопрос с самими казанцами. Опрос проходит в соцсетях: у горожан интересуются, что делать с многочисленными боксами для автомобилей, хаотично разбросанными по всему городу. Многие жители высказалась однозначно — за снос построек. Такого же мнения придерживаются и опрошенные «Реальным временем» эксперты, однако они считают, что при реконструкции ГСК нужно учесть мнение автовладельцев. Подробности — в нашем материале.
«Если убирать — то строить полезное»
В начале июля мэрия Казани опубликовала опрос в соцсетях на тему того, каким жители города видят будущее гаражей. На сегодня в татарстанской столице 160 гаражных кооперативов и 25 тысяч гаражных боксов. В общей сложности они занимают 213 га земли или 300 футбольных полей.
— Чаще всего те, кто не имеет гаража, просят их снести, те, у кого он есть, — тоже снести, но только чужие. В любом случае и те, и другие чаще всего согласны с тем, что пространство, где расположены гаражи, порой бывает пугающим. А ведь, по мнению казанских архитекторов, даже гаражи можно сделать лучше. К примеру, разработать нормы по освещению, создать общественное пространство, — считают в мэрии Казани.
В комментариях к опросу о судьбе гаражей мнения казанцев действительно разделились. Больше всего набрал вариант ответа «Разработать нормы для владельцев: пусть возле гаражных кооперативов будет хотя бы светло». За этот вариант проголосовали 46% опрошенных. На втором месте оказался вариант «Убрать гаражи, а месту найти новое общественно применение». Этот пункт опроса набрал 41%. И лишь 11% проголосовали за вариант «Оставить как есть, я привык».
Примерно такие же отзывы оставили и пользователи телеграм-чата мэрии. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что гаражи все же нужно сносить, а не оставлять в таком виде, в котором они существуют сейчас:
— Построить на месте гаражей многоуровневые гаражи и просто парковки. Очень не хватает парковочных комплексов, — считает Дарья Шарафутдинова.
— Если убирать, то сразу же что-то строить полезное. В противном случае будет пустырь с мусором и машинами, которые развозят грязь по окрестным дворам. Яркий тому пример — снесенные гаражи между домами по улице Курчатова, 8 и Латышских стрелков, 13, — добавляет Станислав.
— Кажется, что город готовит проект по сносу гаражей. По инициативе жителей, — предположила пользовательница чата Наталья.
Как считает еще одна местная жительница Екатерина, большинство гаражей в Казани используется для хранения хлама. По ее словам, она никогда не видела, чтобы машины заезжали в гаражи. Нередко ей попадаются открытые боксы, где нет автомобилей, зато есть много «барахла».
А вот казанец Владимир думает, что гаражи нужно поменять на офисную застройку или парки. Но ни в коем случае не на жилую: по его мнению, это может перегрузить дворы. Мужчина предлагает строить вместо гаражей парковые зоны, офисы, магазины или же многоэтажные паркинги, но при этом нужно обязательно учесть мнение местных жителей.
— Какие-то гаражи нужно просто облагородить, сделать освещение и так далее. Какие-то довести до ума по согласованию с собственниками в зависимости от их потребностей (перестроить, реконструировать, сделать их многоуровневыми для увеличения пространства). Возможно, целесообразно снести гаражи, предложив альтернативу или компенсацию собственникам. Необходимо обновить информацию о собственниках, так как найдутся гаражи, которые просто заброшены и никому не нужны. Надо провести голосование среди жильцов близлежащих районов, что они хотят видеть на этом месте, какие проблемы их беспокоят. Нужно учитывать, как гаражи вписываются в общую картину местности. Все индивидуально, — высказал мнение Ильнур.
Но не все согласны с позицией, что гаражи нужно сносить. Например, другой местный житель возмущается тем, что боксы предлагают снести, ведь там он может хранить свои личные вещи, которые не помещаются в квартире:
— Мой гараж — это моя собственность. Никто не имеет права распоряжаться чужой собственностью. Никто не запретит мне хранить в гараже лодку, иметь погреб и хранить колеса. Почему вы лезете ко мне со своими идеями? Страшно в гаражах? Поставьте видеокамеры и сделайте освещение! Хотите на халяву отжать у людей имущество и землю, так и скажите, не надо благородные поводы придумывать, — пишет казанец.
«Никаких решений не принято»
Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани, беспокоиться владельцам гаражей пока рано — судьба ГСК еще не определена. В данный момент проводится просто опрос населения:
— Никаких решений о будущем гаражных кооперативов и гаражей не принято. В настоящее время ведется обсуждение этой темы с жителями города, в том числе собственниками гаражей, — ответили в исполкоме нашему изданию.
Исполком Казани уже постановил зарезервировать для муниципальных нужд земельные участки в целях комплексного развития территории нежилой застройки по улице Портовой. В списке 65 объектов. Кадастровые номера участков указывают на гаражный кооператив «Якорь», который как раз находится на улице Портовой. Власти города зарезервировали эти участки на 3 года. Права их собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов ограничиваются в части возведения зданий, сооружений в соответствии с целевым назначением объекта и его разрешенным использованием.
«Гаражи в черте города можно считать устаревшими»
Автор проекта «Обходная железная дорога Казани» и концепции Генплана «Казань — полицентричный город на Волге» Тахир Давлетшин считает, что гаражи в черте города можно признать устаревшими. В том виде, в котором они существуют сейчас, от них нужно отказаться, считает эксперт. По его мнению, нужно переходить к строительству новых многоуровневых паркингов:
Эксперт полагает, что на месте гаражей может быть любая застройка, хоть промышленная. В городе в последнее время ставится в приоритет строительство жилья, рекреационных зон или парковок.
— Я думаю, что гаражи нужно потихоньку сносить. Это наименее болезненный вариант разного сноса. Можно же сносить старые дома, частное жилье, и все это проходит болезненно. А гаражный снос должен пройти без особых проблем, — считает собеседник издания.
Завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич говорит, что проблема с гаражами есть, но в Казани этот вопрос не такой острый, как в других городах. По мнению архитектора, если городу нужно реализовывать какие-то свои важные задачи, то надо сносить все боксовые гаражи.
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комментарии
Повывели настоящих мужиков, которые ещё лет 30 назад населяли эти многочисленные гаражи.
Куда, интересно, эти настоящие, брутальные мужики исчезли?
Жиги ломучие и гниющие от дождя заставляли людей иметь гараж. А сейчас и не ломается и не гниет, гараж бесполезное место.