Казань зарезервировала 65 земельных участков в целях развития территории нежилой застройки по ул. Портовой

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполком Казани постановил зарезервировать для муниципальных нужд земельные участки в целях комплексного развития территории нежилой застройки по ул. Портовой. В списке 65 объектов.

Земельные участки резервируются на три года. Права их собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов ограничиваются в части возведения зданий, сооружений в соответствии с целевым назначением объекта и его разрешенным использованием.

В списке земельные участки со следующими кадастровыми номерами:

16:50:012306:18;

16:50:012306:32;

16:50:012306:54;

16:50:012306:70;

16:50:012306:72;

16:50:012306:80;

16:50:012306:82;



16:50:012306:88;

16:50:012306:97;

16:50:012306:105;



16:50:012306:118;

16:50:012306:158;

16:50:012306:165;

16:50:012306:189;

16:50:012306:195;



16:50:012306:210;

16:50:012306:211;

16:50:012306:215;

16:50:012306:239;

16:50:012306:240;

16:50:012306:246;

16:50:012306:270;

16:50:012306:274;

16:50:012306:296;

16:50:012306:312;

16:50:012306:327;

16:50:012306:338;



16:50:012306:344;

16:50:012306:354;

16:50:012306:355;

16:50:012306:383;

16:50:012306:414;

16:50:012306:416;

16:50:012306:417;

16:50:012306:422;

16:50:012306:428;

16:50:012306:433;

16:50:012306:434;

16:50:012306:450;

16:50:012306:471;

16:50:012306:478;

16:50:012306:486;

16:50:012306:501;

16:50:012306:516;

16:50:012306:518;

16:50:012306:533;

16:50:012306:537;

16:50:012306:538;

16:50:012306:548;

16:50:012306:566;

16:50:012306:573;

16:50:012306:584;

16:50:012306:590;

16:50:012306:591;

16:50:012306:624;

16:50:012306:626;

16:50:012306:628;

16:50:012306:635;

16:50:012306:638;

16:50:012306:648;

16:50:012306:685;

16:50:012306:691;

16:50:012306:707;

16:50:012306:729;

16:50:012306:744.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Постановление исполкома столицы Татарстана вступило в силу. Комитету земельных и имущественных отношений Казани поручено представить в Управление Росреестра по республике документы для внесения соответствующих изменений в ЕГРН.

Напомним, весной 2023 года в Казани приступили к разработке документации в целях берегоукрепления и создания набережной в районе ул. Портовой. Цель — развитие бывшей промышленной зоны и создания новых общественных пространств.

О начале реновации территории речного порта мэр Казани Ильсур Метшин сообщил в конце декабря 2022 года. Тогда он рассказывал, что городские власти уже выделили деньги на первый километр набережной.



В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. Сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составила 500 миллиардов рублей.



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Татьяна Демина