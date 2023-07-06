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Казань зарезервировала 65 земельных участков в целях развития территории нежилой застройки по ул. Портовой

09:59, 06.07.2023
Казань зарезервировала 65 земельных участков в целях развития территории нежилой застройки по ул. Портовой
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполком Казани постановил зарезервировать для муниципальных нужд земельные участки в целях комплексного развития территории нежилой застройки по ул. Портовой. В списке 65 объектов.

Земельные участки резервируются на три года. Права их собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов ограничиваются в части возведения зданий, сооружений в соответствии с целевым назначением объекта и его разрешенным использованием.

В списке земельные участки со следующими кадастровыми номерами:

  • 16:50:012306:18;
  • 16:50:012306:32;
  • 16:50:012306:54;
  • 16:50:012306:70;
  • 16:50:012306:72;
  • 16:50:012306:80;
  • 16:50:012306:82;
  • 16:50:012306:88;
  • 16:50:012306:97;
  • 16:50:012306:105;
  • 16:50:012306:118;
  • 16:50:012306:158;
  • 16:50:012306:165;
  • 16:50:012306:189;
  • 16:50:012306:195;
  • 16:50:012306:210;
  • 16:50:012306:211;
  • 16:50:012306:215;
  • 16:50:012306:239;
  • 16:50:012306:240;
  • 16:50:012306:246;
  • 16:50:012306:270;
  • 16:50:012306:274;
  • 16:50:012306:296;
  • 16:50:012306:312;
  • 16:50:012306:327;
  • 16:50:012306:338;
  • 16:50:012306:344;
  • 16:50:012306:354;
  • 16:50:012306:355;
  • 16:50:012306:383;
  • 16:50:012306:414;
  • 16:50:012306:416;
  • 16:50:012306:417;
  • 16:50:012306:422;
  • 16:50:012306:428;
  • 16:50:012306:433;
  • 16:50:012306:434;
  • 16:50:012306:450;
  • 16:50:012306:471;
  • 16:50:012306:478;
  • 16:50:012306:486;
  • 16:50:012306:501;
  • 16:50:012306:516;
  • 16:50:012306:518;
  • 16:50:012306:533;
  • 16:50:012306:537;
  • 16:50:012306:538;
  • 16:50:012306:548;
  • 16:50:012306:566;
  • 16:50:012306:573;
  • 16:50:012306:584;
  • 16:50:012306:590;
  • 16:50:012306:591;
  • 16:50:012306:624;
  • 16:50:012306:626;
  • 16:50:012306:628;
  • 16:50:012306:635;
  • 16:50:012306:638;
  • 16:50:012306:648;
  • 16:50:012306:685;
  • 16:50:012306:691;
  • 16:50:012306:707;
  • 16:50:012306:729;
  • 16:50:012306:744.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Постановление исполкома столицы Татарстана вступило в силу. Комитету земельных и имущественных отношений Казани поручено представить в Управление Росреестра по республике документы для внесения соответствующих изменений в ЕГРН.

Напомним, весной 2023 года в Казани приступили к разработке документации в целях берегоукрепления и создания набережной в районе ул. Портовой. Цель — развитие бывшей промышленной зоны и создания новых общественных пространств.

О начале реновации территории речного порта мэр Казани Ильсур Метшин сообщил в конце декабря 2022 года. Тогда он рассказывал, что городские власти уже выделили деньги на первый километр набережной.

В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. Сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составила 500 миллиардов рублей.

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Татьяна Демина
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