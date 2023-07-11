Что МакSим сочинила в Казани

Хиты, исповеди и типичные ситуации

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из видео «МакSим — Трудный возраст (официальный клип)»/youtube.com, аккаунт «Maksim»

«Общим местом» стало утверждение, что Казань не рождает крупных поп-звезд. Возможно, так ситуация выглядит потому, что зачастую местные артисты, которые потом взлетают на вершины чартов, рано уезжали из города. Но у каждого есть казанский период. Есть он и у певицы МакSим.

Девочка из 83-й



Марине Абросимой в июне исполнилось 40. В Казани она окончила 83-ю школу-лицей на улице Братьев Касимовых, где существовал самодеятельный коллектив, с которым будущая МакSим спела «Герой не моего романа» Юлии Началовой.

Первый контракт подписала в 14 лет, получается, это было в 1997 году. Об этом она писала в автобиографии «Это же я...», вышедшей 6 лет назад: на очередном музыкальном конкурсе школьницу заметили и предложили заняться музыкой профессионально. При этом, помимо выступлений и записи, она, к примеру, озвучивала певицу Свету, которая не успевала перед концертом в Казани записать радиообращение к фанатам, а голос юной МакSим был похож на ее. В итоге контракт расторгли через месяц, но со студией она продолжала работать.

Свою жизнь в последних классах школы автор описывает как бесконечные концерты, которые в какой-то момент Абросимова стала совмещать с журналистикой: «сначала отыгрывала в клубе свой концерт, а потом быстренько делала оттуда репортаж о том, как весело и с огоньком отдыхает молодежь».

К этому времени школьница Марина активно сочиняла песни, но только через несколько лет решилась показать их посторонним. Так случилось с прорывной песней «Трудный возраст»: «Песня была написана давно, и хотя история в ней рассказанная выдумана от первого до последнего слова, я полюбила свою лирическую героиню, даже как-то сроднилась с ней». После презентации друзьями было решено композицию записать. Делали это участники проекта «Pro-Z», Олег Мифтахов и Дмитрий Чуев. Кстати, дуэт указан в авторах композиции «Пам-парам» с первого альбома. Песня «Трудный возраст» прозвучала на местных радио, но и хитом не стала.

«Что мной двигало, когда я писала такие песни, я не знаю»

Тексты — главное и неоспоримое достоинство песен певицы. При этом она неоднократно указывала, что в дебютном альбоме, материал для которого был создан в юные годы, в большинстве своем нет автобиографичных песен. Это, скорее, типичные ситуации. Хотя самый массовый шлягер, «Знаешь ли ты» МакSим называла «исповедью».

Также из известных сейчас из юности в формате аудио были зафиксированы композиции «Чужой» и «Зима», они вошли во второй альбом «Мой рай» 2007 года. Как указывала певица в интервью, они также написаны в 14 лет: «Что мной двигало, когда я писала такие песни, я не знаю». Кроме того, в Казани с «Pro-Z» записывались песни «Заведи» и «Прохожий»

«Заведи» стала феноменом начала нулевых. Потому что в пиратских сборниках она фигурировала как песня группы t.A.T.u., сама же МакSим говорила, что трек родился задолго до появления этого проекта: «Разбуди мою страсть, заведи мою плоть. Забери мою власть — мне уже не помочь». Трек не попал в первый альбом, в результате студийную версию выпустили только в сентябре 2021-го, таким образом у нее начался новый виток популярности.

Вообще, в одном из интервью она говорила, что, оставшись в Казани, лет через семь получила бы «звание народного артиста Республики Татарстан, а мне хотелось сделать что-то большее, новое для себя». При этом в книге она честно указывает: «...в московские клубы я рассчитывала пробиться так же легко, как в родном городе. Но на деле все оказалось не столь просто».