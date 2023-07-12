Какие плюсы получат российские спортсмены от Кубка Азии

Если ФИСУ не пускает россиян в Ченду, мы пойдем в Ханчжоу

Россия примет участие в летних Азиатских играх в Китае. Соревнования пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, в них примут участие до полутысячи российских и белорусских спортсменов. И это хорошая новость, считает журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Идем на Восток!

Сообщение об участии россиян и белорусов в Азиатских играх в Китае было опубликовано в Inside the Games, где сообщили, что подобное решение было принято на заседании генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Азии (ОСА). Спортсмены из России и Беларуси будут соревноваться в нейтральном статусе и вне медального зачета. Также сообщается, что успешное участие россиян и белорусов поспособствует им квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.

Безусловно, это большая победа российской спортивной дипломатии, если подобная существует, в чем есть сомнения. В том числе потому, что Минспорт России даже не сумел «продать» этот успех в СМИ, профильная часть которых отреагировала на новость негативно. Хотя она, поданная под определенным соусом, могла бы обрадовать хотя бы патриотически настроенных болельщиков. Но они зациклились на отсутствии флага и гимна, а «русофобы» вместе с комментариями «экспертов» и вовсе утопили эту новость в негативе.

Банальное и примитивное объяснение того, что надо участвовать в Азиатских играх на поверхности: спортсмены должны стартовать, перемежая простартовкой учебно-тренировочный процесс. Более того, спортивная классификация выстроена так, что для присвоения званий и начисления спортивных стипендий необходимы международные старты. В прошлом году эту брешь закрыли с горем пополам «Играми дружбы» и Спартакиадой сильнейших, но в этом году нет ничего. Более того, наши ситуативные партнеры, а союзником в нынешней ситуации полноценно можно называть только Беларусь, тонко уловили изменения в спортивной конъюнктуре. Ранее на российские соревнования готовы были прилететь, приехать, приплыть, да даже пешком явиться, лишь бы пригласили. Сейчас же заместить нехватку международных стартов проведением каких-либо домашних очень сложно и гораздо дороже. Те же самые ситуативные партнеры в ответ на приглашение принять участие в наших соревнованиях выдвигают райдеры, сравнимые с требованиями звезд мировой поп-музыки. Иными словами, ранее Россия тратилась только на себя, сейчас же она «должна» привезти, разместить, накормить и одарить еще ряд стран, чтобы они соизволили оказать нам конкуренцию на старте.

В прошлом году эту брешь закрыли, с горем пополам, «Играми дружбы» и Спартакиадой сильнейших, но в этом году нет ничего. Фото: realnoevremya.ru

Если смотреть в исторической ретроспективе, именно в этом был тотальный проигрыш СССР, когда вместо участия в Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, тогдашнее непрофессиональное руководство спорта страны бойкотировало Игры в США, раскошеливаясь на замену в лице «Дружбы-1984», а 2 года спустя раскошелилось в очередной раз, проводя на своей территории и полностью за свой счет абсолютно бесполезные «Игры доброй воли».

Кому нужен этот медальный зачет?

Сейчас же Олимпийский комитет Азии достаточно неожиданно позволяет нашим спортсменам стартовать. Тот, кого заботит отсутствие медального зачета, может вообще расслабиться. Вне медального зачета — это значит вне командного медального зачета, то есть не будут суммироваться медали наших спортсменов, считай каждый выступает за себя, а не за ОАР или что-то подобное. Затем, нам опять же в помощь знание истории спорта прежде всего своей страны. Перед Олимпиадой в Москве 1980 года состоялась Летняя Спартакиада народов СССР 1979 года, ставшая в тот раз международной.

Кому интересно, можно посмотреть на итоги той Спартакиады, где зачастую были две таблицы, одна учитывала итог стартов вместе с иностранцами, другая — только с советскими спортсменами. Кстати, тогда приехали даже те страны, которые затем напрочь бойкотировали саму Олимпиаду, поскольку уже в декабре 1979-го состоялся ввод советских войск в Афганистан, ставший поводом для американцев и канадцев, японцев и южнокорейцев. Но на Спартакиаде 1979 года они выступали. Более того, американский проект развития волейбола, стартовавший двумя годами ранее, для подготовки к Олимпиаде 1984 года, не прекращал контактов с советской федерацией волейбола ни в бойкотом 1980-м, ни в 1983 году, когда советские ПВО сбили южнокорейский «Боинг», и мир стоял на пороге ядерной войны. СССР и США обменивались нотами протеста, сборные СССР и США обменивались сыгранными турнирами, поскольку это было выгодно американцам и оказалось полностью оправданно медалями, завоеванными на домашней Олимпиаде.

Если международная федерация бадминтона не хочет допускать Россию до августовского чемпионата мира в Дании, то почему Джеджула с партнершами не может сыграть на Панарабских играх. Фото: realnoevremya.ru

Почему «испуганные патриоты» диктуют повестку федеральным СМИ?

В эту же «копилку» можно отправить и историю, которая была откопана экс-журналистом «Матч ТВ» Сергеем Лисиным об участии российских спортсменов на Панарабских играх и растиражирована в федеральных СМИ. Сбежавший на Кипр «испуганный патриот» отследил участие россиян и россиянок на Панарабских играх в составе сборной Сирии, что вызвало большое количество неоправданной критики. Кстати, среди потенциальных участниц, и бадминтонистка из Татарстана Дарья Джеджула. Не вдаваясь в подробности, хочется сказать, что поскольку сами соревнования не признаны МОК, то для участия в них достаточно так называемого спортивного гражданства и согласия двух сторон, приглашающей федерации и приглашаемых спортсменов. Оба вида борьбы, вольная и греко-римская, фигурное катание и многие другие виды спорта практикуют подобные переходы из одной сборной в другую. Если международная федерация бадминтона не хочет допускать Россию до августовского чемпионата мира в Дании, ради «честности соревнований и безопасности спортсменов» , то почему Джеджула и с партнершами не может сыграть на Панарабских играх.

И уж кому-кому, а не сбежавшему из России Лисину отслеживать «шабашки» россиянок, пусть интересуется Кипром, который он выбрал в качестве проживания. А «так называемая» федеральная спортивная журналистика могла бы и не вестись на подобные провокации. Могла бы, если бы была хоть на грамм самостоятельной, и хоть на йоту независимой. 10-летние со дня старта казанской Универсиады отметили своими материалами только в Татарстане, хотя российский Минспорт готов был поддержать этот юбилей. Но, видимо, слишком немощный сейчас Минспорт РФ, да и забывчив, как и контролирующий эту отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Некогда президент оргкомитета Олимпиады и Паралимпиады в Сочи-2014 на докладе перед президентом России Владимиром Путиным так разволновался, что напрочь забыл о запланированных на 2024 год стартах «Игры БРИКС», «Игры ШОС», «Вторые Игры стран СНГ». Также, как сейчас Россия забыла об Универсиаде, мол, было и сплыло.

Формируется состав россиян, как потенциальных участников «сборной беженцев»

Китай, проводя Азиатские игры-2023, предоставляет россиянам и белорусам площадку для спортивных выступлений, как готов был предоставить и на летней Универсиаде в Чэнду в августе текущего года. Только там россиян не будет абсолютно ни в каком качестве: ни спортсменов и тренеров, ни судей и делегатов. Китай не против, воспротивилась ФИСУ, организация, которую ее бывший руководитель Матыцин оставил в состоянии откровенной русофобии. Может, и поэтому отказались от празднования юбилея Универсиады, чтобы, не дай бог, никто не напомнил о полном фиаско в плане спортивной студенческой дипломатии.

Еще одна новость, увы, разбавит достаточно оптимистичную картину прошедшей недели, связанной с потенциальным участием в Кубке Азии. К бывшему зятю президента ОКР Станислава Позднякову — фехтовальщику Константину Лоханову, присоединились в США два его коллеги по фехтовальной дружине, супруги Сергей Бида и Виолетта Храпина. Они участвовали в чемпионате США (странно, что Лисин в этом плане не отреагировал, а федеральные СМИ за ним не повторили).

Бида еще в конце марта соревновался в Казани, на международном турнире, проходившем в «Центре гимнастики». Фото: realnoevremya.ru

Бида еще в конце марта соревновался в Казани на международном турнире, проходившем в «Центре гимнастики», Храпина выигрывала турнир в январской Москве, а сейчас уехали, не обещав вернуться. Причем мама Биды — Елена Гришина — тоже работает на «Матч ТВ», прямо незадача. Там в целом семья великая, но перечислять всех дедушек-бабушек-дядей — героев советского спорта — мы не будем, все-таки, в отличие от мамы, они не ответственны за воспитание очередного «испуганного патриота». Тут вопрос к Минспорту, МИД и всем высокопоставленным представителям структур, которые любят вертеться вблизи спортсменов во время побед: вы понимаете, что через год российские спортсмены будут выступать на соревнованиях, о существовании которых мучительно пытался вспомнить сейчас Чернышенко, а на Олимпиаде в Париже будут стартовать сбежавшие атлеты с российскими паспортами, подписавшие все бумаги, удовлетворяющие МОК.



Джаудат Абдуллин